Договор о нераспространении ядерного оружия: кто к нему так и не присоединился?

Ровно 25 лет назад этот документ стал бессрочным

Впервые Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был подписан при содействии Комитета по разоружению ООН в 1968 году и вступил в силу в 1970-м. Изначально он рассчитывался на 25 лет с возможностью последующего продления, но в 1995 году стал бессрочным.

Документ узаконил ядерные арсеналы России, Великобритании, Китая, США и Франции и закрепил за этими странами статус ядерных держав. Государства - члены клуба обязались не передавать ядерные технологии другим сторонам, а те в свою очередь соглашались не создавать или не приобретать оружия массового поражения. При этом обе стороны получили право на производство и использование мирного атома. Контролем за выполнением неядерными странами своих обязательств по нераспространению занимается Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Свои подписи под документом поставили представители почти всех независимых государств (на сегодняшний день это 191 страна), за исключением Израиля, Индии и Пакистана. Уже после подписания договора из него вышла КНДР. Все эти четыре страны считаются обладателями ядерного оружия. Разбираемся, почему они не присоединились к соглашению или вышли из него и что известно об их ядерном арсенале.

Секрет Полишинеля

Самым непрозрачным государством в этом отношении остается Израиль. Страна не подтверждает, но и не опровергает факт обладания оружием массового поражения. При этом де-факто она многими считается ядерной державой с наземными, воздушными и морскими компонентами триады.

Согласно анализу, проведенному экспертами Федерации американских ученых Хансом Кристенсеном и Робертом Норрисом, Израиль располагает ядерным арсеналом из 80 боеголовок, которые были изготовлены не позднее 2004 года. Из них примерно 30 - это гравитационные бомбы для доставки самолетами. Остальные 50 единиц предназначены для доставки баллистическими ракетами средней дальности "Иерихон II". Из-за того, что Израиль не является участником ДНЯО, у международного сообщества практически нет достоверных данных о его арсенале.

Впервые несекретные данные о ядерных военных разработках страны появились в 1986 году. Израильский ядерный специалист Мордехай Вануну передал лондонской газете Sunday Times более 60 фотографий из строго засекреченного ядерного центра в Димоне, где работал техником. Благодаря этим снимкам специалисты сделали вывод, что Израиль обладает ядерным арсеналом. При этом в середине 60-х годов XX века американские эксперты неоднократно посещали комплекс в Димоне и всякий раз сообщали об отсутствии там следов оружейной программы.

Позже Вануну был похищен в Риме и тайно доставлен на родину. Суд признал его виновным в государственной измене, шпионаже и приговорил к 18 годам тюремного заключения.

Как полагают эксперты, разработка ядерного оружия в Израиле началась в середине прошлого века. Во многом это было обусловлено угрозами и агрессивной политикой со стороны арабских государств. Официальные лица Израиля до сих пор тесно увязывают вопросы контроля ядерного вооружения с обстановкой в регионе. По разным данным, помощь в создании оружия массового поражения стране оказывали США, ЮАР и в особенности Франция. Как пишет газета Guardian, в список государств, которые тайно продавали Израилю материалы для создания боеголовок, входят Германия, Великобритания и даже Норвегия.

Вашингтон признает статус Израиля как ядерной державы с 1969 года и с тех пор не пытается принудить его вступить в ДНЯО. Как пишет в своей книге "Израиль и бомба" израильско-американский ученый Авнер Коэн, в 1969 году президент США Ричард Никсон договорился с израильским премьер-министром Голдой Меир, что Вашингтон прекратит свои инспекции и закроет глаза на ядерную программу Израиля, если страна прекратит открыто проводить испытания и не будет афишировать свои возможности в этом направлении.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в настоящее время в стране продолжается производство оружейного плутония. Таким образом, Израиль фактически остается единственным государством с ядерным оружием на Ближнем Востоке.

Улыбка Будды

Другим обладателем ядерного арсенала за рамками ДНЯО является Индия. Страна провела первое испытание 18 мая 1974 года на полигоне Покхаран в пустыне Тар. Ядерное устройство мощностью 10-15 килотонн тротила было взорвано под землей. Эта операция получила название "Улыбающийся Будда".

Свою ядерную программу Индия начала развивать еще в 1948 году. Прежде всего из-за противостояния с Китаем, который к тому моменту активно вел разработку своего комплекса ядерных технологий.

Первый индийский ядерный реактор "Апсара" мощностью 1 мВт был построен и запущен при содействии Великобритании в 1957 году. Еще один реактор мощностью 40 мВт помогли запустить канадские специалисты. Кроме того, СССР и США оказывали Индии помощь со строительством АЭС и использованием атомной энергии в мирных целях. Однако, несмотря на это, индийские специалисты вели тайные военные разработки. Об этом стало известно в 1972 году, когда премьер-министр Индира Ганди дала согласие на проведение ядерного испытания. Подготовка к нему велась в режиме строжайшей секретности.

После того как об испытаниях узнали страны Запада, они остановили всякое сотрудничество с Нью-Дели в ядерной сфере. Индийская сторона сняла с себя международно-правовую ответственность за "Улыбающегося Будду", поскольку никогда не подписывала ДНЯО. Следующее испытание было проведено уже в 1998 году. На полигоне Покхаран взорвали пять ядерных устройств: водородную бомбу "Шакти-1" мощностью 45 килотонн, атомные заряды "Шакти-2" мощностью 12 килотонн, "Шакти-3" - 0,2 килотонны, а также сдвоенный ядерный заряд "Шакти-4" суммарной мощностью около 1 килотонны.

После этого США ввели в отношении Индии экономические санкции. Вашингтон стремился заставить Нью-Дели подписать ДНЯО, но усилия американских властей не поддержали другие страны. В сентябре 2001 года после терактов 11 сентября США отменили ограничения в отношении Индии для того, чтобы привлечь ее к участию в международной антитеррористической кампании.

По оценкам SIPRI, в настоящее время Индия располагает примерно 120-130 ядерными боеголовками. Вооруженные силы страны оснащены средствами доставки ядерного оружия, в том числе тактическими ракетами средней дальности (до 4 тыс. км).

Эхо войны

Индийская военная мощь стала причиной, из-за которой оружие массового поражения потребовалось другой стране - Пакистану. До начала 1970-х годов ядерные исследования там носили мирный характер. Но после поражения в войне с Индией в 1971 году у Пакистана возникла необходимость использовать атомную энергию в военных целях.

Тогдашний президент страны Зульфикар Али Бхутто поставил задачу сделать Пакистан ядерной державой. В 1986 году Исламабад заключил соглашение о сотрудничестве в области ядерных исследований с Пекином. КНР начала предоставлять своих специалистов для налаживания работы центрифуг по обогащению урана и передачи технологий ядерного заряда. В том же году в Пакистане был создан прототип ядерного взрывного устройства, а в 1989 году началось серийное производство ядерных боеприпасов.

К концу 1990-х годов у Пакистана имелось до десяти ядерных зарядов на основе урана и два-пять зарядов на основе плутония. В 1998 году на полигоне Чагай (провинция Белуджистан) было проведено шесть подземных ядерных взрывов.

В настоящее время, по оценкам международных экспертов, ядерный арсенал Пакистана составляет 130-140 боеголовок. Представители Исламской Республики неоднократно заявляли о готовности присоединиться к ДНЯО, но исключительно вместе с Индией. При этом в отличие от Нью-Дели большинство пакистанских предприятий ядерного цикла не находятся под гарантиями МАГАТЭ.

По заявлениям экспертов, к 2025 году Пакистан может располагать арсеналом в 220-250 боеголовок, что поставит его на пятую строчку по запасам ядерного оружия.

Уход КНДР

История показывает, что ради своих национальных и стратегических интересов страны могут пренебречь ДНЯО, даже если когда-то принимали в нем участие. Так произошло с КНДР. Как полагают эксперты, ядерная программа в стране начала развиваться в середине 50-х годов прошлого века при активной помощи СССР. Но курс на создание ядерного оружия Пхеньян взял уже в начале 70-х, во времена правления Ким Ир Сена.

Вступление КНДР в договор в 1985 году было одним из условий для дальнейшего сотрудничества с СССР в сфере атомной энергетики. Но в 1990 году страны были вынуждены свернуть эту работу. В феврале 1992 года КНДР и Южная Корея достигли договоренностей о безъядерном статусе Корейского полуострова, в соответствии с чем Пхеньян и Сеул отказались от испытаний, производства, ввоза, хранения и размещения ядерного оружия. Казалось, что КНДР взяла курс на развитие исключительно мирного атома, но в 1992 году комиссия МАГАТЭ начала подозревать, что Пхеньян производит плутоний в больших, чем необходимо, объемах. Эксперты потребовали дополнительных проверок, но северокорейская сторона отвергла все обвинения и в 1993 году заявила о начале выхода из ДНЯО.

В 1994 году КНДР покинула МАГАТЭ. В том же году Пхеньян все же подписал рамочное соглашение с Вашингтоном, согласно которому фактически останавливал развитие атомной энергетики, в том числе заморозив единственный действовавший на тот момент экспериментальный реактор в Йонбёне. Кроме того, Пхеньян возобновил выполнение своих обязательств по Соглашению о гарантиях с МАГАТЭ и приостановил выход из ДНЯО.

Но эти усилия не принесли ожидаемых результатов, уже в конце 2002 года КНДР заявила о возобновлении ядерной программы, а в 2003 году об окончательном выходе из ДНЯО. Страна еще долго продолжала переговоры по урегулированию ядерного кризиса на Корейском полуострове, но в конце концов назвала их "бессмысленными".

В феврале 2005 года северокорейские власти заявили о наличии у страны ядерного оружия, "предназначенного исключительно для самообороны и сдерживания". 9 октября 2006 года на полигоне Пхунгери прошло первое подземное ядерное испытание. В 2012 году статус ядерной державы был закреплен в конституции КНДР. В новогоднем телеобращении к нации 2018 года Ким Чен Ын рассказал о "завершении создания национальных ядерных сил страны".

По оценкам американских исследователей, к началу 2018 года Пхеньян мог располагать 10-20 готовыми к использованию боеголовками, а ядерных материалов КНДР хватило бы на создание 30-60 зарядов.

Иран смотрит на дверь

Следующий потенциальный претендент на выход из соглашения - Иран. Пока Исламская Республика является участником ДНЯО, но с недавних пор грозится покинуть соглашение. В феврале 2020 года в парламент страны поступил законопроект о выходе из договора. Тегеран намерен пойти на этот шаг, если Запад вновь наложит на Иран международные санкции.

Мировое сообщество давно подозревает, что Иран работает над созданием оружия массового уничтожения. Еще в начале 2000-х годов западные страны и МАГАТЭ обвинили иранские власти в развитии "секретной военной ядерной программы". Готового оружия у Ирана так и не нашли, но технологии, разрабатываемые в стране, вполне могли быть использованы для его производства. Официальный Тегеран отверг эти обвинения и продолжил обогащать уран. В ответ последовали санкции США, Евросоюза и Совета Безопасности ООН.

В 2015 году Иран и "шестерка" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он снял с Ирана введенные ранее международные рестрикции в обмен на ограничение Тегераном ядерной деятельности.

Это соглашение критиковал избранный в 2017 году президент США Дональд Трамп. В мае 2018 года он объявил, что США выходят из СВПД и снова вводят санкции в отношении Ирана. На этом фоне Тегеран начал постепенно снимать с себя обязательства по выполнению ядерной сделки.

Республика грозится покинуть ДНЯО, если Европа направит дело о нарушении страной условий СВПД в Совбез ООН. Великобритания, Германия и Франция в начале января заявили, что собираются запустить этот механизм в соответствии со статьей 36 СВПД. Основанием для этого, по мнению европейцев, является невыполнение Ираном своих обязательств. Это решение грозит Тегерану восстановлением международных санкций, в которых также заинтересованы США, так как в конце 2020 года истекут ограничения ООН на оружейные поставки в Исламскую Республику.

"Если европейцы направят иранское дело в Совет Безопасности, мы выйдем из ДНЯО", - цитирует агентство IRNA иранского министра иностранных дел Джавада Зарифа. Тегеран не намерен делать новые шаги по сокращению своих обязательств СВПД, подчеркнул он. "Иран сделал пять шагов по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки и не намерен делать новые", - добавил Зариф.

Выход Ирана из ДНЯО будет фактически означать конец действия ядерной сделки.

Тысячи зарядов

"Несмотря на общее сокращение числа ядерных боеголовок в 2018 году, все государства, обладающие ядерным оружием, продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы", - говорит в одном из докладов председатель Совета руководителей SIPRI Ян Элиассон, бывший заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

По оценкам SIPRI, в начале 2019 года девять государств - Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР - обладали приблизительно 13 865 ядерными боеголовками. Это меньше, чем около 14 465 боеголовок годом ранее. Исследователи отмечают, что 3750 ядерных боеприпасов от общего количества в мире развернуты оперативными силами и почти 2 тыс. из них находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

В МИД России утверждают, что Москва последовательно сокращает свой ядерный арсенал, снижает роль ядерного оружия в национальной оборонной политике, оказывает поддержку другим государствам-участникам в сфере развития мирного атома и делится с ними опытом, а также содействует укреплению системы гарантий МАГАТЭ.

В конце минувшего апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке должна была состояться очередная обзорная конференция ДНЯО, которая проводится раз в пять лет. Из-за охватившей мир эпидемии коронавируса мероприятие в 2020 году пришлось отложить на срок не позднее апреля 2021 года.

Дмитрий Беляев