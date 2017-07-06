22350. Переход из одной весовой категории в другую?
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Масштабная модель усовершенствованного фрегата пр. 22350 с увеличенным количеством ячеек УВП и мачтой нового типа
Источник: фото Forums.airbase.ru
Модернизированные фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков" получат более мощное вооружение и будут действовать как эсминцы, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navyrecognition.com (5 июля).
Такое заявление на выставке МВМС-2017 (Санкт-Петербург, Россия) сделал вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев. Фрегаты отличаются от эсминцев меньшим водоизмещением и, следовательно, менее мощным составом вооружения. Хотя эти классы кораблей не слишком отличаются, эсминцы имеют расширенные возможности по радиоэлектронному оборудованию и могут координировать действия корабельной группы.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что фрегаты пр. 22350 ("многоцелевые фрегаты дальней морской зоны") станут основными надводными кораблями российского флота. Главком ВМФ адмирал Владимир Королев сообщил, что к 2020 году флот должен получить четыре корабля этого типа. Глава ОСК Алексей Рахманов отмечал, что переработанный проект будет иметь большее водоизмещение и такие работы ведутся.
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06.07.2017
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