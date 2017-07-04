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ВВС Чада повреждены ураганом

05.07.2017 bmpd.livejournal.com 155 0
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Сильнейший ураганный ветер, обрушившийся на столицу Чада Нджамену 1 июля 2017 года, как сообщают, вывел из строя большую часть самолетов и вертолетов ВВС Чада, базирующихся в столичном аэропорту. Точные цифры поврежденных аппаратов не сообщается, но часть техники, видимо, получила невосстановимые повреждения. Также сообщается, что легкие повреждения получили три находившися в Нджамене самолета ВВС Франции -самолет-заправщик C-135FR и два транспортных самолета СN-235. Серьезный урон нанесен инфраструктуре аэропорта - разрушены часть сооружений, ангаров и укрытий для авиационной техники, повалены осветительные и связные мачты, и т.д.

По известным данным, ВВС Чада на 1 июля 2017 года включали один истребитель МиГ-29, шесть штурмовиков Су-25 и два Су-25УБ, четыре учебно-тренировочных самолета, использовавшихся в качестве легких штурмовиков (один Pilatus РС-9, два Pilatus РC-7 и один SIAI Marchetti SF.260WL), пять транспортных самолетов (два Leonardo C-27J и три Ан-26) и до 17 вертолетов (три Ми-24В, два Ми-17, четыре Ми-171, шесть Eurocopter AS550С2, два Aérospatiale SA316В Alouette III). Самолеты МиГ-29, Су-25 и Ан-26 и вертолеты Ми-24В и Ми-17 пилотировались и обслуживались украинским составом.

Еще пять самолетов входили в правительственный авиаотряд - Boeing BBJ, Douglas DC-9-87, Lockheed C-130H-30, Gulfstream II и Pilatus PC-12.
04.07.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Украина
Франция
Чад
Продукция
C-130
C-27J
Ан-26
Ми-17
Ми-24
Ми-8АМТ
МиГ-29
Су-25
Компании
Airbus Helicopters
Boeing
Leonardo
Lockheed-Martin

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