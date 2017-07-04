Минобороны Норвегии приняло седьмой истребитель F-35A "Лайтнинг-2"



Посадка на эстонской авиабазе Эмари одного из двух прибывших с кратковременным демонстративным развертыванием истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II из состава 34-й истребительной эскадрильи 388-го истребительного крыла ВВС США (номер ВВС США 14-5094, серийный номер AF-95). 25.04.2017

Источник: Сийм Лыви / ERR Посадка на эстонской авиабазе Эмари одного из двух прибывших с кратковременным демонстративным развертыванием истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II из состава 34-й истребительной эскадрильи 388-го истребительного крыла ВВС США (номер ВВС США 14-5094, серийный номер AF-95). 25.04.2017Источник: Сийм Лыви / ERR

ЦАМТО, 4 июля. Минобороны Норвегии объявило о состоявшейся 29 июня приемке седьмого многоцелевого истребителя F-35A "Лайтнинг-2", который будет применяться для подготовки личного состава на авиабазе ВВС США "Льюк" (шт.Аризона).

В дальнейшем самолеты будут поставляться непосредственно в Норвегию.

Министерство обороны Норвегии ожидает прибытия в страну первых трех самолетов в ноябре этого года. Истребители AM-8, AM-9 и AM-10 будут поставлены на авиабазу "Орланд" непосредственно с авиационного завода. Личный состав ВС страны уже готов приступить к применению F-35 в Норвегии.

В настоящее время семь поставленных самолетов размещены на авиабазе "Льюк" для подготовки норвежских пилотов. После прибытия первых истребителей на авиабазу "Орланд" сразу же начнется обучение пилотов в Норвегии.

Как сообщал ЦАМТО, Норвегия присоединялась к программе F-35 в качестве партнера 3-го уровня на этапе разработки проекта и демонстрации (SDD). В ноябре 2008 года МО Норвегии объявило о выборе F-35 "Лайтнинг-2" победителем тендера на поставку для ВВС страны истребителей нового поколения, предназначенных для замены 57 устаревших F-16. В конечном итоге МО Норвегии планирует приобрести до 52 новых F-35A. На текущий момент одобрено приобретение 40 самолетов.

ВВС Норвегии планируют объявить о начальной готовности F-35A к боевому применению в 2020 году и полной готовности к боевому применению – в 2025 году.