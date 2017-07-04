Экипажи ТОФ провели противокорабельные ракетные стрельбы в море
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Моряки на борту эсминца Быстрый. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Экипажи эскадренного миноносца Тихоокеанского флота "Быстрый" и ракетных катеров "Р-11" и "Р-18" в море провели противокорабельные ракетные стрельбы крылатыми ракетами, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.
"Во время выхода в море экипажи эсминца "Быстрый" и ракетно-катерной ударной группы в составе ракетных катеров "Р-11" и "Р-18" выполнили задачу по нанесению ракетных ударов по морским мишеням, имитирующим корабли условного противника. В качестве мишеней использовались морские щиты, закрепленные на якорях в значительном удалении от кораблей. Ракетную стрельбу экипажи выполняли с использованием главного ударного оружия кораблей - сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет "Москит", - сообщил Матвеев.
По его словам, ракеты успешно поразили назначенные цели на максимальном удалении. Стрельбы проводились в условиях сложной помеховой обстановки - условный противник применял средства радиоэлектронного противодействия.
Для безопасности мореплавания район ракетных стрельб был закрыт для гражданского судоходства, в закрытии района было задействовано более 20 кораблей, катеров и судов обеспечения Тихоокеанского флота.
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04.07.2017
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