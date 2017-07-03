Россия поставила Азербайджану вторую партию ПТРК "Хризантема-С"



Самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С"

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС Самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С"Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

ЦАМТО, 3 июля. Россия поставила Азербайджану в конце июня, по крайней мере, 12 самоходных противотанковых ракетных комплексов 9K123-1 "Хризантема-С". Это вторая партия ПТРК "Хризантема-С", переданная Баку.

Ранее, в 2014 году, ВС Азербайджана были поставлены в первой партии 10 аналогичных комплексов.

Как утверждает "Джейнс дифенз уикли" без ссылки на конкретные источники, к концу 2018 года планируется поставка Азербайджану дополнительно еще более 15 таких ПТРК.

Министерство обороны Азербайджана опубликовало официальное видео выгрузки ПТРК "Хризантема-С" 24 июня. В видеоролике показаны установки и боеприпасы, выгружаемые с российских кораблей в одном из портов недалеко от Баку. Системы поставляются в рамках пакетного соглашения стоимостью около 5 млрд. долл., подписанного в 2009-2010 гг.

Это вторая крупная поставка Россией военной техники Азербайджану в 2017 году. Ранее, 25 апреля 2017 года Баку было передано не менее 40 бронетранспортеров БТР-82А.

9К123 "Хризантема-С" – всепогодный противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения современных и перспективных танков, в том числе оснащенных динамической защитой, малотоннажных надводных целей, низколетящих воздушных целей, оборонительных сооружений, живой силы в укрытиях и на открытой местности днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях и при наличии пыледымовых помех.