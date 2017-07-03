Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия поставила Азербайджану вторую партию ПТРК "Хризантема-С"

04.07.2017 ЦАМТО 85 0
0
Понравилась новость?
 0
ПРК "Хризантема-С"
Самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С"
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

ЦАМТО, 3 июля. Россия поставила Азербайджану в конце июня, по крайней мере, 12 самоходных противотанковых ракетных комплексов 9K123-1 "Хризантема-С". Это вторая партия ПТРК "Хризантема-С", переданная Баку.

Ранее, в 2014 году, ВС Азербайджана были поставлены в первой партии 10 аналогичных комплексов.

Как утверждает "Джейнс дифенз уикли" без ссылки на конкретные источники, к концу 2018 года планируется поставка Азербайджану дополнительно еще более 15 таких ПТРК.

Министерство обороны Азербайджана опубликовало официальное видео выгрузки ПТРК "Хризантема-С" 24 июня. В видеоролике показаны установки и боеприпасы, выгружаемые с российских кораблей в одном из портов недалеко от Баку. Системы поставляются в рамках пакетного соглашения стоимостью около 5 млрд. долл., подписанного в 2009-2010 гг.

Это вторая крупная поставка Россией военной техники Азербайджану в 2017 году. Ранее, 25 апреля 2017 года Баку было передано не менее 40 бронетранспортеров БТР-82А.

9К123 "Хризантема-С" – всепогодный противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения современных и перспективных танков, в том числе оснащенных динамической защитой, малотоннажных надводных целей, низколетящих воздушных целей, оборонительных сооружений, живой силы в укрытиях и на открытой местности днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях и при наличии пыледымовых помех.
03.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Хризантема-С

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.07 02:52
  • 52
Перспективный эсминец "Лидер" начнут строить в 2025 году
  • 04.07 02:50
  • 14
В России возобновили производство двигателей для палубных истребителей Су-33
  • 04.07 02:42
  • 1
Преемники малых ракетных кораблей типа "Буян-М" станут более мореходными
  • 04.07 01:37
  • 1
DM сравнила российского солдата будущего со штурмовиком из "Звездных войн"
  • 04.07 00:37
  • 5143
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.07 00:22
  • 1
Насколько опасна российская армия?
  • 04.07 00:08
  • 1
Взлет с "Прибоя": какими будут российские вертолетоносцы
  • 04.07 00:04
  • 1
Рогозин: судостроительные заводы Крыма способны производить все корабли для ЧФ
  • 03.07 23:50
  • 1
Уралвагонзавод построит бульдозеры для Минобороны
  • 03.07 23:45
  • 1
Мантуров: речи о предоставлении Турции кредита на С-400 пока не идет
  • 03.07 23:42
  • 15
Опытная модернизированная РЛС "Подсолнух" пройдет заводские испытания до конца года
  • 03.07 23:32
  • 7
В Донбассе взорвали полковника СБУ
  • 03.07 23:31
  • 5
Модернизированные фрегаты проекта 22350 смогут выполнять задачи эсминцев
  • 03.07 22:50
  • 1
Т-50 получит стелс-контейнеры для внешних подвесок
  • 03.07 21:54
  • 4
Головной вертолетоносец "Прибой" будет стоить около 40 млрд рублей
другие обсуждаемые темы