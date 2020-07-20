«Полонез» для «Искандера»: сможет ли Азербайджан выполнить свои угрозы Армении

Сегодня в их распоряжении куда более серьезные арсеналы высокоточных вооружений, чем четыре года назад

Министр обороны Азербайджана 16 июля пообещал нанести ракетный удар по Армянской АЭС, если противоположная сторона атакует плотину горного Мингечевирского водохранилища. В обострившемся конфликте дальнобойное и высокоточное оружие российского и зарубежного производства появилось у обеих сторон. Сейчас они оснащены заметно лучше, чем во время последней вспышки напряженности в 2016 году. По мнению экспертов, именно поэтому для нашей страны важно помочь остановить дальнейшую эскалацию конфликта и способствовать новому перемирию.

Призывы к нормализации

В пятницу, 17 июля, на заседании Совбеза Владимир Путин выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией на границе между Армений и Азербайджаном. Президент заявил о готовности нашей страны к посредничеству между сторонами конфликта для прекращения огня. Ранее о возможности способствовать переговорному процессу сообщил и МИД РФ.

В ночь с четверга на пятницу Армения и Азербайджан заявили о более сотни обстрелов со стороны друг друга. Но в отличие от нескольких предыдущих ночей в этот раз не использовались артиллерия и тяжелые вооружения.

Интенсивность начавшегося 12 июля конфликта и потери от него пока уступают предыдущей вспышке боевых действий в 2016 году. В четверг Азербайджан признал гибель 14 своих солдат и офицеров. В их число вошли начальник штаба и командующий артиллерией четвертого армейского корпуса. Армения заявила о четырех погибших и более чем тридцати раненых своих военнослужащих.

Фото: Министерство Обороны Азербайджана Источник изображения: iz.ru

Азербайджан в отличие от Армении не входит в ОДКБ. Но независимо от этого у России с обеими странами хорошие отношения, отметил экс-замгенсека ООН и бывший замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе.

— Но испортить их хотят многие. В нынешней ситуации Россия, как страна, которая поддерживает, я бы сказал, дружеские отношения и с одной, и с другой стороной, могла бы взять на себя функции посредника, — предположил эксперт. — Естественно, при условии согласия обеих враждующих сторон. Ни французы, ни американцы не знают эти страны так хорошо, как мы. Но залезть туда они хотят — с разными целями, в основном эти цели нам понятны и не очень-то нравятся. Турки тоже хотят вмешаться, конечно.

При этом вести переговоры следует в неформальном ключе, поскольку официальные дипломатические встречи, особенно на высшем уровне, могли бы дать повод другим странам попытаться подключиться к ситуации, добавил Сергей Орджоникидзе.

— Возможно, не стоит формализовать контакты, а надо просто пригласить министров иностранных дел в Москву, — считает дипломат.

«Четырехдневная война» 2016 года

При участии России весной 2016 года уже удалось остановить предыдущий конфликт в Нагорном Карабахе, который едва не перерос в полноценную войну. Тогда в боях впервые с 90-х годов прошлого века оказались задействованы не только минометы и артиллерия, но и авиация. Азербайджан опробовал некоторые из множества оружейных новинок, приобретенных для своих арсеналов.

Самым успешным считается применение им израильских беспилотников. Армянское министерство обороны позднее признало потерю в конфликте 14 танков. Почти все они были поражены дронами-камикадзе и барражирующими ракетами прямо в укрытиях.

Населенный пункт в зоне карабахского конфликта, 2016 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Каро Саакян

Всего минобороны Армении сообщило о гибели в ходе обострения 2016 года 64 своих военных и 13 резервистов. Их коллеги из Азербайджана признали смерть 31 комбатанта. В их число вошел экипаж сбитого вертолета Ми-24 — единственная потеря пилотируемой авиации в том конфликте.

По итогам столкновений Азербайджану удалось передвинуть линию фронта в свою пользу. По разным оценкам, он приобрел от 8 до 20 кв. км территории.

События 2016 года вызвали у экспертов и политиков опасения, что военный баланс сил между странами необратимо сместился. Усилившийся Азербайджан получил явное преимущество, и, предполагалось, что он попытается в дальнейшем решить проблему Нагорного Карабаха и других спорных территорий военным путем.

Обновление арсеналов

Население Армении и ее военный бюджет примерно в три раза уступают азербайджанским. Из-за нехватки финансирования стране приходилось полагаться в основном на оружие, оставшееся после распада СССР, и на собственные программы его модернизации. Именно из усовершенствованного местными специалистами комплекса ПВО «Оса-АКМ» был сбит во вторник азербайджанский тяжелый БЛА-разведчик Hermes-900.

После войны 2016 года Армении пришлось заняться серьезным обновлением армии. Стране удалось договориться с Россией о льготных кредитах на закупку вооружений. В число приобретений вошли зенитные комплексы среднего радиуса действия «Бук-М1-2» и малого «Тор-М2КМ». Для вооружения пехотинцев были закуплены переносные «Игла-С» и «Верба», а также противотанковые ракеты «Корнет-Э», аппаратура радиоэлектронной борьбы. В декабре 2019-го в страну поступили первые четыре из 12 заказанных многоцелевых истребителей Су-30СМ.

Кроме того, уже к осени 2016 года Армения стала первым иностранным получателем оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Предполагается, что у страны имеется не менее одного дивизиона из четырех пусковых установок. Даже в экспортном исполнении его дальности в 280 км достаточно, чтобы держать под прицелом значительную часть территории Азербайджана, включая жизненно важные военные и инфраструктурные объекты вокруг столицы.

В качестве ответа в 2018 году Азербайджан приобрел 10 комплектов белорусско-китайских установок залпового огня «Полонез». В состав каждого из них входит пусковая установка с восемью 300-мм корректируемыми по спутникам ракетами и дальностью до 300 км. Этого достаточно, чтобы исполнить угрозу министра обороны и атаковать Армянскую АЭС у города Мецамор.

Армянский военный в зоне конфликта Источник изображения: Фото: Министерство обороны Армении

Приоритет в закупках именно дальнобойных высокоточных ракет эксперты объясняют тем, что и Азербайджан, и Армения располагают мощными системами ПВО. На их вооружении находятся российские комплексы С-300, как старых, так и современных модификаций. Имеются у них и эффективные комплексы средней и малой дальности. На этом фоне численности и эффективности авиации сторон может быть недостаточно для атак на тыловые объекты.

После конфликта 2016 года темпы закупок Азербайджаном российских вооружений несколько снизились. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, он получил от нашей страны 24 самоходных противотанковых комплекса «Хризантема-С», ракеты к ним и более 70 БТР-82А.

Но азербайджанские арсеналы пополняются не только из России. Крупнейшим партнером также выступает Израиль. У него Баку приобретает разведывательные и ударные беспилотники, «умные» боеприпасы и дальнобойные ракеты.

В последние дни министерство обороны Азербайджана выложило несколько коротких видео с кадрами поражения армянских укреплений и техники современными высокоточными боеприпасами израильского производства Spike и Skystriker.

Тем не менее, благодаря приобретениям Еревана в последние годы, военно-технологический разрыв между странами сейчас не такой существенный, как в 2016-м. Военные Армении продемонстрировали несколько сбитых азербайджанских беспилотников и один Skystriker, принудительно посаженный средствами радиоэлектронной борьбы.

Антон Лавров, Роман Крецул