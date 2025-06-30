"Удобная цель": в Минобороны оценили новый британский авианосец



Авианосец Королева Елизавета перед началом морских испытаний. Архивное фото

Источник: © AFP 2017 / Andy Buchanan Авианосец Королева Елизавета перед началом морских испытаний. Архивное фотоИсточник: © AFP 2017 / Andy Buchanan

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Минобороны посмеялись над словами британского министра обороны Майкла Фэллона о том, что Россия будет завидовать новому авианосцу ВМС Великобритании "Королева Елизавета". По словам представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, корабль представляет собой лишь "удобную морскую мишень".

В понедельник новейших британский авианосец отправился в свое первое плавание. Корабль не покидал док с 2009 года, когда началось строительство.

"Королева Елизавета" - крупнейший корабль в истории военно-морских сил Великобритании. Водоизмещение авианосца составляет 65 тысяч тонн, а стоимость, по некоторым данным, достигает 3,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Авианосец назван в честь королевы Елизаветы I, которая правила с 1558 по 1603 год.

Восторги Фэллона

Во вторник британский министр дал интервью The Telegraph, в котором не скрывал гордости за новый корабль.

Фэллон сравнил "Королеву Елизавету" с "Адмиралом Кузнецовым". При этом чиновник назвал российский авианосец "обветшавшим".

"Я думаю, русские будут смотреть на этот корабль с долей зависти", - заявил министр журналистам.

Глава оборонного ведомства добавил, что российские военные намерены "следить" за "Королевой Елизаветой". Руководство королевских ВМС уже пообещало использовать фрегат или эсминец в качестве эскорта для авианосца, а также поднимать с береговых баз вертолеты для поиска субмарин.

Ответ Минобороны

Игорь Конашенков, отвечая на слова британского министра, обвинил его в некомпетентности.

"Заявления главы британского военного ведомства Майкла Фэллона относительно превосходства внешней красоты нового авианосца над российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" демонстрируют откровенное незнание им военно-морской науки. И прежде всего сути отличий "авиаматки", которым де-факто является британский авианосец, от авианесущего крейсера проекта 1143.5 "Адмирал Кузнецов", - отметил российский генерал.

По его словам, британский авианосец способен лишь выпускать самолеты, находясь в окружении боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок.

"Поэтому, в отличие от авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", оснащенного зенитным, противолодочным и, самое главное, противокорабельным ракетным вооружением "Гранит", британский авианосец - всего лишь удобная крупногабаритная морская цель", - подчеркнул представитель Минобороны.

Конашенков добавил, что "в интересах британского королевского флота в открытом море не демонстрировать "красоту" своего авианосца ближе нескольких сотен миль от "дальнего родственника".

Нельзя сравнивать

Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко заявил, что сравнивать российский "Адмирал Кузнецов" с "Королевой Елизаветой" некорректно.

"Это чисто политический момент: Великобритания построила новый корабль. Но прямое сравнение этих двух кораблей некорректно - не выходят они никогда один на один. Поэтому сталкивать их лбами, с военной точки зрения, неправильно", - сказал Пономаренко в эфире радио Sputnik.

Политолог также призвал британского министра говорить не о "красоте" кораблей, а об их боевых качествах.

"Наш крейсер обладает большей независимостью и на порядок лучше защищен в случае, если по какой-то причине эскортные корабли не смогут выполнять свои задачи: порядка 200 ракет размещено на "Адмирале Кузнецове" и еще 200 ракет ближнего действия - на комплексе "Кортик", плюс 12 ударных ракет - на случай, если понадобятся. Это очень серьезное вооружение. У "Королевы Елизаветы" есть подобные комплексы, но запас ракет несущественный. Это корабль для локальных конфликтов", - подчеркнул Пономаренко.

Проблемы "Королевы Елизаветы"

The Telegraph выяснила, что у "гордости" британского флота хватает технических проблем. Особую тревогу у журналистов вызвала устаревшее программное обеспечение, которое используют моряки.

Издание пишет, что в диспетчерской комнате корабля на компьютерах установлена операционная система Windows XP. При этом корпорация Microsoft уже прекратила поддержку этой ОС: во время атаки вируса-шифровальщика Wannacry больше других пострадали именно пользователи Windows XP.

Перспективы "Адмирала Кузнецова"

Накануне заместитель главкома ВМФ России по вооружению Виктор Бурсук рассказал, что единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" пройдет модернизацию, работы начнутся в 2018 году.

По словам вице-президента Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Игоря Пономарева, предприятия ОСК готовы выполнить необходимую модернизацию.

"На ремонт ТАВКР (тяжелого авианесущего крейсера. - Прим. ред.) "Адмирал Кузнецов" контракта у нас пока нет. Есть представление по объему работ, и наши предприятия к ним готовы. После обновления крейсер может прослужить еще не менее 20 лет", - заявил он во время международного Военно-морского салона (МВМС-2017).