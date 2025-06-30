БМПТ-72 "Терминатор" проходит проверку в Сирии
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БМПТ-72 "Терминатор-2" на выставке KADEX-2014
Источник: www.ArmyRecognition.com
ЦАМТО, 29 июня. Боевая машина поддержки танков БМПТ-72 "Терминатор-2" впервые "засветилась" в Сирии. Ее продемонстрировал Башару Асаду начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов во время визита сирийского президента на авиабазу Хмеймим.
Как передает "РИА Новости", на фотографии, разошедшейся по социальным сетям и СМИ, запечатлена БМПТ последней модификации в песчаном камуфляже, частично накрытая маскировочной сетью. Судя по всему, эта машина входит в состав сил, занятых в обороне российской базы, наравне с танками Т-90.
Сирийская боевая "командировка" стала первой для "Терминатора-2". Его предшественник создан еще в 2001 году и был известен в то время под обозначением "Объект 199 "Рамка". БМПТ – машина с уникальными характеристиками и очень непростой судьбой. Долгие годы Министерство обороны России под разными предлогами отказывалось принимать ее на вооружение. Тем не менее, многие эксперты считают: появление боевой машины поддержки танков в Сирии может стать ее экзаменом на профпригодность и востребованность в армии. Дальнейшее будущее "Терминатора" зависит от того, как он покажет себя в реальных боевых действиях, отмечает агентство.
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29.06.2017
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