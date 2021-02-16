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Известия.ru

Они еще вернутся: «Терминаторам» дали год испытаний

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Министерство обороны начало программу испытаний пробной партии боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2». Тесты займут примерно год, по их итогам будет принято окончательное решение о закупке этих изделий. До успешной проверки в Сирии судьба этого нового вида бронетехники оставалась неопределенной. Сейчас интенсивные войсковые испытания проходит их первое подразделение. Военным еще предстоит полноценно изучить эти машины как тактически, так и технически.

Министерство обороны начало программу испытаний пробной партии боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2». Тесты займут примерно год, по их итогам будет принято окончательное решение о закупке этих изделий. До успешной проверки в Сирии судьба этого нового вида бронетехники оставалась неопределенной. Сейчас интенсивные войсковые испытания проходит их первое подразделение. Военным еще предстоит полноценно изучить эти машины как тактически, так и технически.

Программа испытаний

О принципиальном решении провести комплексные испытания «Терминаторов» «Известиям» рассказали источники в оборонном ведомстве. Тестирование займет около года. Боевые машины поддержки танков будут опробовать в режиме полной интеграции в состав общевойсковых соединений на базе 90-й танковой дивизии Центрального военного округа.

В ходе прошлогодних учений «Кавказ-2020» БМПТ «Терминатор» уже прошли первую проверку. Машины были задействованы в ходе нескольких эпизодов. Во время маневров военные проверили возможность интеграции новых боевых машин на поле боя.

Сейчас, по словам собеседников «Известий», в программу испытаний войдет всесторонняя обкатка, включая стрельбы при разной погоде и температуре зимой и летом. БМПТ испытают в роли поддержки и танкистов, и мотострелков. «Терминаторы» займутся подавлением танкоопасной пехоты, разрушением огневых точек, борьбой с бронированной техникой противника. Среди их задач теперь значится и противовоздушная оборона боевых порядков — в первую очередь борьба с небольшими беспилотниками.

На прошлой неделе оборонное ведомство отчиталось о завершении первого этапа эксперимента по применению «Терминаторов». Восемь экспериментальных машин поступили в Центральный военный округ 1 декабря прошлого года. Была изучена управляемость и возможности вооружения боевых машин, проведены практические стрельбы.

Комплексный эксперимент должен дать ответ о жизнеспособности самой концепции таких боевых машин и найти им нишу в тактическом и оперативно-тактическом звене. Предстоит определиться и с организационно-штатной структурой подразделений, оснащенных БМПТ.

— Когда эти машины разрабатывались, не было полного понимания, как они будут действовать на поле боя, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — В ходе уже проведенных маневров с их участием экипажи учились стрелять с места и с хода, осваивали новую технику. Теперь военным предстоит изучить эту технику не только технически, но и тактически. Это включает в себя большой комплекс задач, начиная от места БМПТ в боевом порядке и заканчивая организацией всех видов боевого обеспечения.

Также необходимо рассчитать, кто и как будет поставлять горюче-смазочные материалы и боеприпасы новым машинам, как это будет организовано на уровне батальона, полка и бригады, уточнил эксперт. Надо решить вопросы с ремонтом — что будет делаться силами экипажа, а какие работы должны выполнять ремонтные подразделения. Когда будут проведены все расчеты, специалисты напишут руководства, наставления и другие нормативные документы. Такие работы тоже значимы и могут занять довольно продолжительное время.

Огневая поддержка

В 2017 году «Терминаторы» отправили на испытания в Сирийскую Арабскую Республику. Во время июньского парада на авиабазе Хмеймим БМПТ продемонстрировали президенту страны Башару Асаду. Приняла она участие и в реальных боевых действиях. По словам замминистра обороны Юрия Борисова, именно испытания в САР позволили принять решение о закупке БМПТ для вооружения российской армии. Государственные испытания машины в том же году были завершены, и она получила одобрение на серийное производство.

Поступающие сейчас в войска машины установочной партии «Терминатор-2» оснащены спаренной 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42, пулеметом и четырьмя скоростными управляемыми ракетами «Атака-Т» с дальностью 6 тыс. м. Они могут быть как в противотанковом, так и в фугасном варианте, что позволяет поражать любые цели на поле боя.

Защищенность машины обеспечивает хорошо бронированное танковое шасси. Оно дополнительно усилено современными противокумулятивными и решетчатыми экранами по бокам и сзади. Они должны сделать БМПТ трудноуязвимой для гранатометов и противотанковых ракет противника.

Чтобы обнаружить и поразить малоразмерные цели днем и ночью, на «Терминатор» установили качественную оптику и стабилизаторы вооружения. Одновременная работа двух скоростных пушек позволяет создать гораздо более высокую интенсивность огня по сравнению с обычными БМП. Ведется разработка и новых боеприпасов с программируемым дистанционным подрывом на траектории. Они будут особенно эффективны против пехоты в укрытиях и малоскоростных воздушных целей.

Первые заказчики

О создании специализированной боевой машины — «партнера» для поддержки танков задумались еще в Афганистане. Тогда главной задачей для нее виделось уничтожение гранатометчиков противника и расчетов противотанковых управляемых ракет. Но до конца конфликта разработать образец не успели. Вновь вопрос о необходимости такого оружия возник в ходе чеченских кампаний. Для сопровождения тяжелой бронетехники и мотострелков часто привлекали скорострельные малокалиберные зенитные самоходные установки. Но их защищенность сильно уступала специализированным БМПТ на танковом шасси.

В последующие годы, несмотря на первоначальную заинтересованность Министерства обороны, контракт на них так и не подписали, несмотря на создание нескольких прототипов. Несколько раз менялась и сама концепция БМПТ. Ее предлагалось создавать на платформах разных танков. Долгое время промышленность и военные не могли определиться с необходимым комплектом вооружения. Не простимулировал закупки даже короткий конфликт с Грузией в 2008 году.

Пилотным пользователем российских боевых машин поддержки танков стал Казахстан. В 2011 году оборонное ведомство страны закупило пробную партию из нескольких «Терминаторов» ранней модификации, отличающихся от тех, что сейчас поступают в российскую армию.

После того как усовершенствованные БМПТ «Терминатор-2» прошли проверку в Сирии и получили первый небольшой заказ от российского Минобороны, ими заинтересовались и другие государства. В прошлом году первую партию из нескольких десятков получил Алжир, а всего им заказано более 300 «Терминаторов».

Сейчас конкуренцию «Терминаторам» начали оказывать боевые машины пехоты с новыми высокоэффективными модулями вооружения. Поэтому разработчики продолжают совершенствовать БМПТ и ее оружие. Заявляется, что сейчас помимо танков Т-72 и Т-90 в качестве основы для создания перспективных их образцов рассматриваются и другие платформы гусеничной бронетехники, включая тяжелую БМП на базе «Арматы».

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Страны
Алжир
Афганистан
Грузия
Казахстан
Россия
Сирия
Продукция
2А42
БМПТ Рамка-99
Т-72
Т-90 "Владимир"
Терминатор-2
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Башар Асад
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Проекты
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1 комментарий
№1
16.02.2021 12:49
" В прошлом году первую партию из нескольких десятков получил Алжир, а всего им заказано более 300 «Терминаторов»." выходит в Алжире военные уже решили как и где применять "Терминаторы", а те кто их создал до сих пор спорят о этом.
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