The Drive (США): правительство РФ заявило, что направило новые танки Т-14 в Сирию для проведения боевых испытаний

Сообщение о том, что в Сирию были отправлены новейшие российские танки Т-14 «Армата» для боевого применения в республике, вызвало резонанс в западной прессе. Автор пытается проанализировать, в каких операциях принимали участие боевые машины, и какие дивиденды это принесет Кремлю.

Кремль уже давно использует сирийский конфликт в качестве полигона для испытаний нового оружия и другой военной техники

Представитель российского правительства заявил, что Россия провела полевые испытания основных боевых танков Т-14 "Армата" в Сирии. Если это так, то это стало первым применением этих танков за рубежом. Кремль уже давно использует сирийский конфликт как возможность испытать новое оружие и другую военную технику. Но пока неясно, насколько на самом деле жесткими были испытания Т-14 на Ближнем Востоке, если они вообще имели место.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с танками Т-14 в Сирии в апреле. 19 апреля 2020 года в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Действующие лица" на российском государственном телеканале "Россия-1".

Александр Потапов, генеральный директор государственного производителя танков Т-14 Уралвагонзавод, в феврале сообщил газете "Ведомости", что компания поставит первую серийную партию танков Т-14 в этом году.

"Да, совершенно верно. Они [танки "Армата‟] использовались в Сирии, -сказал Мантуров Аскер-заде. - Они использовались в полевых условиях, в Сирии, поэтому мы учли все нюансы".

Министр не сообщил никаких дополнительных подробностей о том, когда и где в Сирии проводились испытания, сколько всего танков было задействовано, и в чем конкретно состояли испытания. До сих пор от Министерства обороны России не поступало никаких сообщений, подтверждающих факт развертывания [танков] или предлагающих какую-либо дополнительную информацию.

Российские военные уже проводили испытания других существующих и новых систем вооружения и военной техники в Сирии, в том числе крылатых ракет "Калибр" морского базирования, крылатых ракет воздушного базирования "Х-101", боевых самолетов Су-35С, боевых машин БМПТ "Терминатор" и беспилотных наземных боевых машин в реальных боевых условиях.

Однако, за исключением небольшого количества БМП, Россия ранее не отправляла в Сирию тяжелую бронетехнику, подобную Т-14. Даже если какое-то количество Т-14 действительно поступило в страну, вполне возможно, что российские военные ограничили их фактическое использование, чтобы уменьшить вероятность несчастных случаев или реальных боевых потерь.

Группировки боевиков и террористы, которые воюют с режимом сирийского диктатора Башара Асада, в значительной степени опирающегося на поддержку Кремля, успешно использовали управляемые противотанковые ракеты на протяжении большей части конфликта, который начался в 2011 году, и продолжают это делать.

Т-14 действительно имеет улучшенную броню по сравнению с российскими танками предыдущих поколений и активную систему защиты от противотанковых ракет и ПТРК. Танк также делает экипаж менее уязвимым. Для этого в конструкции реализована схема с расположенной внизу корпуса капсулой для экипажа и беспилотной башней. Тем не менее, существует вероятность того, что стечение разных факторов может привести к повреждению или выведению танка из строя, что станет негативным результатом для российских властей и возможным пропагандистским успехом для антиасадовских группировок.

В 2018 году российские ВКС отправили в Сирию пару перспективных боевых самолетов Су-57, но только на несколько дней. Спутниковые снимки позже показали, что по меньшей мере один из самолетов, находившихся на российской авиабазе Хмеймим, был обложен мешками с песком для защиты от атак боевиков. В декабре 2019 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил, что Су-57 вернулись в ближневосточную страну для очередного развертывания, но не сказал, когда конкретно это произошло, других подробностей он также не сообщил.

Отправка Т-14 в Сирию, пусть даже на короткое время, все равно может оказаться полезной для пропагандистских целей России и продемонстрировать приверженность продвижению этого проекта, несмотря на существующие проблемы. Россия впервые публично представила Т-14 в 2015 году во время ежегодного парада, посвященного победе над нацистской Германией во Второй мировой войне, и объявила о планах приобрести тысячи таких машин к концу этого года.

Различные проблемы, в частности высокая стоимость "Арматы" по сравнению с другими существующими моделями, отсрочили эти планы, и Россия теперь рассчитывает купить только около 100 машин в рамках первой серийной партии.

В 2019 году Россия, в частности, поставила больше танков времен Второй мировой войны Т-34/85, полученных из Лаоса для использования на парадах и других рекламных мероприятиях, чем Т-14. Российская армия продолжает получать большее количество модернизированных вариантов танков советской разработки Т-90, Т-80 и Т-72.

В интервью в программе "Действующие лица" Мантуров выразил надежду, что стоимость Т-14 снизится по мере роста серийного производства. "Она (боевая машина) дорогая еще потому, что проходит еще цикл дополнительных испытаний, модернизации, потому что Министерство обороны заказало дополнительные технические решения для того, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года в рамках того контракта, который был подписан", - сказал он.

Министр также рассказал о потенциальных экспортных заказах, которые могли бы дополнительно помочь снизить издержки, и сказал, что есть "предварительные заказы", но отказался говорить о том, кто эти возможные клиенты. "В следующем году, когда начнутся серийные поставки этих танков в Минобороны и будет получен экспортный сертификат, мы начнем работать с иностранными заказчиками", - добавил он.

Возможность сказать, что Т-14 "хорошо зарекомендовал в бою" или иным образом успешно применен в Сирии, поможет Кремлю в экспорте танков за рубеж.

Осуществятся ли собственные планы России по производству Т-14 или нет, остается неясным независимо от их применения в Сирии. В последние годы оборонные бюджеты страны регулярно сокращаются, и Кремль часто меняет приоритеты, особенно в финансировании крупных стратегических систем вооружений, включая гиперзвуковые ракеты, вызывающие вопросы крылатые ракеты с ядерными двигателями и ядерными боеголовками, а также торпеды сверхвысокой дальности.

Падение мировых цен на нефть в 2014 году оказало значительное влияние на российскую экономику в целом, и Россия и Саудовская Аравия совсем недавно вступили в новую ценовую войну за нефть. Дипломатия США якобы помогла положить конец этой ссоре. К сожалению, как раз сегодня рухнул американский фьючерсный контракт на нефть, причем его цена за баррель упала ниже нуля долларов, и это произошло впервые в истории. Это высветило серьезную нестабильность на мировом нефтяном рынке, особенно из-за продолжающейся пандемии Covid-19.

Конечно, будет интересно узнать детали развертывания Т-14 в Сирии, и какие последствия оно может иметь для будущего производства и эксплуатации танка.

Джозеф Тревитик (Joseph Trevithick)