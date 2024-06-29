Военно-морская техника в общемировом балансе торговли оружием



Международный военно-морской салон "МВМС"

Источник: МВМС Международный военно-морской салон "МВМС"Источник: МВМС

ЦАМТО, 28 июня. К открытию VIII Международного военно-морского салона МВМС-2017 в Санкт-Петербурге ЦАМТО публикует статистический материал структуре ВМТ в общемировом балансе экспорта/импорта ВиВТ в 2008-2015 гг. и прогноз на 2016-2019 гг.

В целом общий объем мирового экспорта ВиВТ в 2008-2015 гг. по всем категориям обычных вооружений (согласно Регистру ООН) ЦАМТО оценивает в сумму 471,065 млрд. долл., в том числе в 2008 году – 46,985 млрд. долл., в 2009 году – 44,646 млрд. долл., в 2010 году – 53,092 млрд. долл., в 2011 году – 59,159 млрд. долл., в 2012 году – 56,955 млрд. долл., в 2013 году – 56,552 млрд. долл., в 2014 году – 72,472 млрд. долл. и в 2015 году – 81,204 млрд. долл.

По стоимостному параметру объемы экспортных продаж по периоду 2008-2015 гг. распределились следующим образом:

1. Авиационная техника – 151,437 млрд. долл. (32,15% от объема продаж всех категорий ВиВТ);

2. Вертолетная техника – 71,934 млрд. долл. (15,27%);

3. Бронетанковая техника – 50,520 млрд. долл. (10,72%);

4. Военно-морская техника – 49,674 млрд. долл. (10,55%);

5. Средства ПВО – 38,391 млрд. долл. (8,15%);

6. Ракетно-артиллерийское вооружение – 21,005 млрд. долл. (4,46%);

7. Беспилотные летательные аппараты – 9,282 млрд. долл. (1,97%).

На все другие типы ВиВТ пришлось 78,822 млрд. долл. (16,73%).

Военно-морская техника

В период 2008-2015 гг. объем мировых поставок ВМТ оценивается в сумму 49,674 млрд. долл., что составляет 10,54% от объема продаж по всем категориям вооружений.

В целом за период 2008-2015 гг. доля продаж ВМТ в структуре мировых поставок ВиВТ колебалась в пределах от минимального значения 7,61% в 2011 году до максимального значения 12,72% в 2013 году. В 2015 году доля ВМТ в общем балансе мировой торговли оружием составила около 10%.

По фактическому стоимостному объему продаж ВМТ за рассматриваемый период максимальное значение было зафиксировано в 2014 году – 8,637 млрд. долл., минимальное – в 2009 году (4,185 млрд. долл.). Резкий рост рынка экспортных продаж в данном сегменте имел место в последние 2 года (2014-2015 гг.). В 2015 году объем экспортных продаж по данной категории составил 8,1 млрд. долл.

Лидером продаж в сегменте ВМТ являются боевые надводные корабли основного класса (БНК ОК) – 25,460 млрд. долл. в период 2008-2015 гг., что составляет 51,25% от общего объема продаж ВМТ. Наибольший объем поставок БНК ОК за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2013 год – 4,542 млрд. долл., минимальный – на 2011 год – 2,169 млрд. долл.

Второе место в сегменте ВМТ занимают катера и малые десантные корабли – 14,247 млрд. долл. в период 2008-2015 гг., что составляет 28,68% от общего объема продаж ВМТ. Наибольший объем поставок катеров и малых десантных кораблей за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2015 год – 2,844 млрд. долл., минимальный – на 2008 год (579 млн. долл.). В последние четыре года имел место очень резкий рост объемов продаж в данном сегменте.

Третье место в сегменте ВМТ занимают подводные лодки – 9,967 млрд. долл. в период 2008-2015 гг., что составляет 20,06% от общего объема продаж ВМТ. Наибольший объем поставок подводных лодок за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2014 год – 2,356 млрд. долл., минимальный – на 2013 год – всего 95 млн. долл.

Общий прогноз развития мирового рынка оружия по категории ВМТ на период 2016-2019 гг.

Ниже приведена оценка прогнозируемых объемов поставок по категории ВМТ на период 2016-2019 гг. на основе контрактов и намерений по состоянию на сентябрь 2016 г. Практически эти данные представляют собой оценку объемов экспорта по отдельным видам ВМТ на ближнесрочный период, исходя из имеющегося портфеля заказов и заявленных намерений. Для удобства оценки взят временной период в 4 года. Расчет проведен в соответствии с начальными условиями контрактов (и намерений) по срокам поставок ВМТ, либо, где таких данных не имеется, делается экстраполяции по графику поставок по аналогичным контрактам однотипной техники. То есть данный расчет дает прогноз экспорта по отдельным категориям ВМТ по имеющемуся портфелю заказов и намерениям по состоянию на сентябрь 2016 г. при условии соблюдения первоначально оговоренных в контрактных обязательствах сроков.

Следует учесть, что в связи со сложной экономической ситуацией во многих странах, ряд уже заключенных контрактов может быть в дальнейшем скорректирован как по количеству поставляемой техники, так и по срокам исполнения. Не исключено, что ряд контрактов будет радикально пересмотрен вплоть до их полного аннулирования, однако прогнозируемое количество полностью аннулированных контрактов будет небольшим в общем объеме заключенных соглашений.

Общая оценка ситуации на мировом рынке ВиВТ в 2016-2019 гг. по отдельным категориям вооружений

По стоимостному параметру объемы экспортных продаж по периоду 2016-2019 гг. распределились, по оценке ЦАМТО, следующим образом:

1. Авиационная техника – 158,607 млрд. долл. (39,09%);

2. Вертолетная техника – 71,090 млрд. долл. (17,52%);

3. Военно-морская техника – 47,570 млрд. долл. (11,72%);

4. Средства ПВО – 42,524 млрд. долл. (10,48%);

5. Бронетанковая техника – 27,029 млрд. долл. (6,66%);

6. Ракетно-артиллерийское вооружение – 8,540 млрд. долл. (2,10%);

7. Беспилотные летательные аппараты – 8,210 млрд. долл. (2,02%).

На все другие типы ВиВТ приходится 42,181 млрд. долл. (10,4%).

В предстоящие 4 года (2016-2019 гг.) в структуре мирового военного экспорта произойдут существенные изменения. В частности, снизится долевой объем продаж бронетанковой техники и техники РАВ, а долевой объем экспорта авиационной техники значительно возрастет. Ожидается также умеренное увеличение долевого объема продаж по категориям вертолетная техника, БЛА, ВМТ и средствам ПВО.

Военно-морская техника

Категория "военно-морская техника" переместится 4 места в 2008-2015 гг. на 3 место в 2016-2019 гг. с небольшим увеличением долевого показателя (чуть более 1 процента). В 2008-2015 гг. объем мировых продаж в данной категории составил 49,674 млрд. долл. (10,55% рынка, в том числе 30,836 млрд. долл. в 2012-2015 гг. и 18,838 млрд. долл. в 2008-2011 гг.). В 2016-2019 гг. объем мировых продаж ВМТ оценивается ЦАМТО в 47,570 млрд. долл. (11,72% рынка).

В расчет включены поставки новых кораблей, лицензионные программы, поставки из состава ВС стран-экспортеров, ремонт и модернизация. Стоимостной объем поставок оценивается в текущих долларах США на момент заключения контрактов.

Согласно уже заключенным контрактам, тендерам, а также намерениям по прямой закупке объем экспорта военно-морской техники в 2016 году составит, по оценке ЦАМТО, 14,723 млрд. долл. (14,92% в общем балансе мировых продаж), в 2017 году – 14,928 млрд. долл. (16,05%), в 2018 году – 6,06,9 млрд. долл. (6,18%), в 2019 году – 11,850 млрд. долл. (10,23%).

Лидерство по объему продаж в сегменте военно-морской техники в 2016-2019 гг. сохранят за собой боевые надводные корабли основного класса (БНК ОК) – 24,185 млрд. долл., что составляет 50,84% от общего прогнозируемого объема продаж ВМТ в 2016-2019 гг. В эту категорию включены корабли класса "корвет" и выше. По годам объем экспорта БНК ОК (при условии соблюдения изначально заявленных графиков поставок) прогнозируется следующим образом: 5,554 млрд. долл. в 2016 году, 7,237 млрд. долл. в 2017 году, 3,245 млрд. долл. в 2018 году и 8,149 млрд. долл. в 2019 году.

Второе место занимают неатомные подводные лодки – 12,883 млрд. долл. в 2016-2019 гг. (27,08% в общем балансе поставок ВМТ). По годам объем экспорта НАПЛ прогнозируется в объемах: 4,683 млрд. долл. в 2016 году, 5,077 млрд. долл. в 2017 году, 1,223 млрд. долл. в 2018 году и 1,9 млрд. долл. в 2019 году.

Третье место в сегменте ВМТ по стоимости поставок в 2016-2019 гг. займут катера (учтены все типы катеров) – 10,502 млрд. долл. (22,07% в общем балансе поставок ВМТ). По годам объем экспорта в данной категории прогнозируется следующим образом: 4,486 млрд. долл. в 2016 году, 2,614 млрд. долл. в 2017 году, 1,602 млрд. долл. в 2018 году и 1,8 млрд. долл. в 2019 году.

Более подробный материал опубликован в открытом доступе на сайте ЦАМТО в разделе "Выставки вооружений".