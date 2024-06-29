Участники конкурса "Воздушные рубежи" перехватили беспилотники условного противника
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Многоцелевой истребитель МиГ-29 ВКС РФ
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Впервые в этом конкурсе приняли участие курсанты учебных заведений ВКС
ПОЛИГОН АШУЛУК, /Астраханская область/, 27 июня. / ТАСС/. Самолеты и беспилотники условного противника стали основными мишенями для перехвата на Всероссийском конкурсе боевых расчетов радиотехнических войск (РТВ) "Воздушные рубежи - 2017". Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
"Во время соревнований более 200 участников разворачивали новейшие радиолокационные станции на новых позиционных районах, отражали налет авиации условного противника, перехватывали воздушные цели, обозначающие беспилотные летательные аппараты", - рассказали в российском военном ведомстве.
Впервые в этом конкурсе приняли участие курсанты учебных заведений ВКС. По словам командующего войсками ПВО-ПРО генерал-лейтенанта Виктора Гуменного, в следующем году количество команд в конкурсе "Воздушные рубежи" увеличится. "Добавятся команды вузов ВКС - Военной академии ВКО, Ярославского училища ПВО, которые будут представлены не только курсантским, но и преподавательским составом" - сказал Гуменный.
В соревнованиях этого года участвовали 20 команд, представляющих подразделения РТВ, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, военных округов, а также высших учебных заведений противовоздушной обороны. Первые места в трех номинациях заняли команды Воздушно-космических сил, Южного и Западного военных округов на современных радиолокационных станциях (РЛС) "Небо-М", "Каста 2-2" и "Подлет". Силы условного противника неприятеля представляли экипажи самолетов МиГ-29 и вертолетов Ми-8.
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28.06.2017
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