Россия прекратит производство самолетов Ан-148
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Самолеты Ан-148-100 и Ил-96-300 в сборочном цехе ПАО "Воронежское авиастроительное объединение ", декабрь 2016 года
Источник: gelio.livejournal.com
Как сообщил на своем сайте Издательский дом "Коммерсантъ" со ссылкой на агентство "РИА "Новости", Россия прекратит производство ближнемагистрального самолета Ан-148 после того, как завершит строительство последних двух машин на Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО). Об этом сообщает источник в российской авиационной отрасли.
"Большой интерес был к Ан-148, который делался в Воронеже. Интерес проявили как гражданские авиакомпании, так и Министерство обороны. К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений. В Воронеже доделывают последние пару машин, и дальше судьба машины в России развиваться не будет",- заявил собеседник агентства.
В Воронеже строительство Ан-148 велось по украинской лицензии. В 2015 году сложилась кризисная ситуация с поставками ВАСО Ан-148 из-за того, что российские и украинские авиапредприятия начали сворачивать сотрудничество после вхождения Крыма в состав России. По итогам года авиазавод не сдал Минобороны два из шести планируемых Ан-148, их передача была перенесена на 2016-й. Тогда вину за срыв сроков в ВАСО возложили на украинских поставщиков.
Летом 2016 года сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация считает целесообразным свернуть производство Ан-148 в России с 1 января 2018 года. Перед остановкой производства авиазавод должен будет исполнить существующие обязательства по уже подписанным контрактам с Минобороны. В феврале прошлого года стало известно, что Минобороны планирует закупить партию Ан-148 на замену старых Ту-154 и Ту-134.
Комментарий bmpd. Согласно государственному контракту стоимостью 18,43799 млрд рублей, подписанному АО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (без участия ОАК) с Министерством обороны России 7 мая 2013 года, предполагалась поставка военному ведомству 15 самолетов Ан-148-100Е в течение 2013-2017 годов. Фактически с 2013 по 2016 годы ВАСО сдало Министеству обороны России десять самолетов Ан-148-100Е, и, видимо, сможет завершить постройку еще двух самолетов с серийными номерами 43-08 и 43-09.
По известным сведениям, на ВАСО в стадии производства также находятся еще три последних Ан-148-100 для Министерства обороны России (серийные номера 44-01, 44-02 и 44-03) и два, предполагавшихся к постройке для СЛО "Россия" (серийные номера 43-10 и 44-04), однако их судьба сейчас неопределенна.
Всего ВАСО с 2009 года построило 30 самолетов серии Ан-148 для различных заказчиков. Из них 10 в настоящее время находятся в эксплуатации в ВКС России, четыре - в СЛО "Россия", два - в авиации ФСБ, два - в авиации МЧС, пять - в авиакомпании "Ангара" и пять - в авиакомпании "Саравиа - Саратовские авиалинии". Один самолет находится на хранении (40-04, бывший борт ГТК "Россия") и один потерян в катастрофе (41-03, самолет предполагавшийся поставке ВВС Мьянмы).
На Украине с 2005 года были построены пять самолетов Ан-148 и шесть Ан-158.
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27.06.2017
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