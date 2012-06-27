Истребители F-35A "Адир" ВВС Израиля будут полностью боеготовы в декабре 2017 года



Прибывший на израильскую авиабазу Неватим первый построенный для ВВС Израиля истребитель Lockheed Martin F-35I Lightning II (израильское обозначение Adir) (серийный номер AS-1, израильский бортовой номер "901"), 12.12.2016

Источник: МО Израиля Прибывший на израильскую авиабазу Неватим первый построенный для ВВС Израиля истребитель Lockheed Martin F-35I Lightning II (израильское обозначение Adir) (серийный номер AS-1, израильский бортовой номер "901"), 12.12.2016Источник: МО Израиля

ЦАМТО, 27 июня. По информации источника "Джейнс дифенз уикли", в декабре этого года Военно-воздушные силы Израиля намерены объявить о достижении принятых на вооружение многоцелевых истребителей пятого поколения F-35A "Адир" состояния полной готовности к боевому применению.

Как заявлено, данный статус будет относиться как к пяти уже поставленным F-35, так и ко всем вновь прибывающим самолетам.

Как сообщал ЦАМТО, Израиль – первое зарубежное государство, которое получило истребитель F-35A. Министерство обороны Израиля разместило заказ на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" первых 19 многоцелевых истребителей F-35A стоимостью 2,75 млрд. долл. в октябре 2010 года. Сборка первого F-35A "Адир" началась 7 января 2016 года.

Вторую партию самолетов по экономическим причинам решено было закупить двумя траншами. 22 февраля 2015 года МО Израиля подписало второй контракт стоимостью 2,82 млрд. долл., предусматривающий поставку 14 истребителей F-35A, а также сопутствующего оборудования и услуг.

В конце ноября 2016 года межминистерская комиссия правительства Израиля по вопросам безопасности (военно-политический кабинет) утвердила приобретение еще 17 F-35. Как недавно стало известно, в начале июня 2017 года МО Израиля направило в Пентагон официальный документ, уведомляющий о согласии на реализацию опциона, предусматривающего поставку 17 оставшихся самолетов. Таким образом, общее количество заказанных Израилем F-35A возросло до 50 ед. Стоимость пакета на поставку 17 машин пока не раскрывается, но, по оценке израильских экспертов, включая вспомогательное оборудование, она превысит 2,5 млрд. долл.

На текущий момент ВВС Израиля получили пять самолетов. Первая пара F-35A приземлилась на авиабазе "Неватим" 12 декабря 2016 года. Три очередных истребителя прибыли в Израиль 23 апреля 2017 года. Предполагается, что еще две пары F-35A должны прибыть в августе и в сентябре 2017 года. Все самолеты первой партии будут поставлены в 2018 году. Из 50 заказанных на первом этапе самолетов к 2021 году будут сформированы две эскадрильи, которые будут размещаться на авиабазе "Неватим". Предполагается, что Израиль также получит собственный испытательный образец для проведения работ по интеграции и тестированию оборудования и вооружений национального производства.

В конечном итоге ВВС Израиля рассчитывают приобрести до 75 самолетов F-35, часть из которых может быть поставлена в версии с коротким взлетом и вертикальной посадкой F-35C, что позволило бы выполнять вылеты даже в случае, если ВПП аэродромов будут повреждены баллистическими ракетами.