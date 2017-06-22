СМИ узнали о принадлежности перехвативших самолет Шойгу истребителей F-16
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Истребитель F-16 польских ВВС. Источник: www.airrecognition.com
Истребители F-16, вылетавшие на перехват самолета министра обороны России Сергея Шойгу, принадлежат ВВС Польши. Об этом сообщает в четверг, 22 июня, польское радио RMF FM со ссылкой на собственные источники.
Как говорится в сообщении, пара дежурных польских истребителей вылетела на перехват групповой воздушной цели, представлявшей собой самолет Ту-154, сопровождаемый парой Су-27.
По заявлению Минобороны Польши, действия пилотов F-16 соответствовали стандартам НАТО, предусмотренным на случай сопровождения иностранных самолетов в международном воздушном пространстве.
В среду, 21 июня, в штаб-квартире альянса заявили, что вылет перехватчиков производился с целью идентификации воздушной цели. "Когда любой неизвестный самолет приближается к воздушному пространству НАТО, то ВВС НАТО и национальные ВВС поднимаются в небо для отслеживания этих полетов", — заявили представители НАТО.
Инцидент с самолетом Шойгу над Балтийским морем произошел ранее в тот же день. Самолеты одной из стран Североатлантического альянса (первоначально их национальная принадлежность не уточнялась) попытались сопроводить Ту-154 министра, следовавший в Калининград, однако, по утверждению российской стороны, были "отогнаны" маневром одного из Су-27 сопровождения.
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22.06.2017
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