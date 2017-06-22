Самолет Шойгу над Балтикой сопровождали польские истребители, сообщили СМИ
|
|
Истребитель НАТО F-16 и российский истребитель Су-27 над водами Балтики
Источник: МО РФ
ВАРШАВА, 22 июн - РИА Новости. Самолет министра обороны России Сергея Шойгу в среду сопровождали над Балтийским морем польские истребители, сообщает радиостанция RMF FM.
Как передавал накануне корреспондент РИА Новости, натовский F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над нейтральными водами Балтики, но его "отогнал" российский Су-27. Шойгу летел в Калининград на заседание коллегии Минобороны.
Представитель альянса позднее заявил журналистам, что пилоты НАТО в случаях, когда "неизвестный самолет приближается к воздушному пространству альянса", действуют по стандартной процедуре и остаются на безопасном расстоянии. По его словам, в организации не знали, кто именно был на борту самолета. Действия российских пилотов он оценил как "безопасное и профессиональное".
"Это польские F-16 перехватили над Балтикой самолет российского министерства обороны и эскортирующие его Су-27", - говорится в сообщении радиостанции.
По данным RMF FM, дежурная пара польских истребителей, патрулирующих небо над странами Балтии в рамках миссии НАТО, получила сигнал тревоги "в связи с российскими машинами, летящими в непосредственной близости от границ стран, где мы охраняем небо".
"В связи с этим наши F-16 полетели в Балтийское море, где перехватили три цели: не вооруженный Ту-154 и два Су-27, вооруженные ракетами "воздух-воздух"", - отмечается в сообщении.
Как заявили ранее в Вооруженных силах Литвы, истребители НАТО поднялись на перехват самолета Шойгу с авиабазы Шяуляй.
|
22.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.06.2017 СМИ узнали о принадлежности перехвативших самолет Шойгу истребителей F-16
22.06.2017 Над Балтикой участилось взаимное сопровождение авиации НАТО и РФ
22.06.2017 Появилось видео с подлетевшим к самолету Шойгу истребителем НАТО
22.06.2017 В НАТО не знают, кто был в самолете, который сопровождали F-16 над Балтикой
22.06.2017 В НАТО прокомментировали сближение F-16 с самолетом Шойгу
22.06.2017 Истребитель НАТО отогнали от Шойгу
22.06.2017 Шойгу: Россия укрепляет войска на западном направлении из-за действий НАТО
22.06.2017 Песков переадресовал Минобороны вопрос о сближении F-16 и самолета Шойгу