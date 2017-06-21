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Rolls-Royce претендует на поставку двигателей для российско-китайского широкофюзеляжного самолета

22.06.2017 RNS 232 0
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Thales
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Подразделение британского холдинга Rolls-Royce, выпускающее двигатели для гражданской авиации, примет участие в отборе поставщиков для российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС), сообщил RNS президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на авиавыставке в Ле Бурже.

"Компания Rolls-Roys наравне с другими мировыми производителями двигателей выступает одним из претендентов на участие в кооперации по самолету ШФДМС. Компания в числе других потенциальных поставщиков двигателей прошла этап RFI. В настоящее время ожидается подготовка к этапу RFP - запросу предложений поставщиков авиационных систем и оборудования", - сказал он.

Слюсарь пояснил, что в ходе первого этапа была разослана информация всем поставщикам по проекту, с которой они ознакомились и изъявили готовность принять участие в отборе. На следующем этапе, по его словам, будет проводиться отбор поставщиков на основе рассылки RFP и ответов от них, а также проведение соответствующих переговоров.

Глава Rolls-Royce Civil Aerospace Эрик Шульц ранее говорил, что подразделение Rolls-Royce, выпускающее двигатели для гражданской авиации, может предложить свои двигатели для будущего российско-китайского дальнемагистрального авиалайнера.

В конце мая ОАК и Китайская корпорация гражданского авиастроения (COMAC) открыли в Шанхае совместное предприятие China-Russia Commercial Aircraft International Corporation (CRAIC). СП будет выполнять функцию оператора программы широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета нового поколения, который совместно создают российские и китайские самолетостроители.

Ранее сообщалось, что поставщиками авионики для перспективного широкофюзеляжного российско-китайского самолета могут стать ряд компаний и организаций из КНР, Японии, Франции и США. Речь шла о китайских AVIC International, CETC Avionics и Исследовательском институте авиационной радиоэлектроники, японской Panasonic, французской Thales и американских Honeywell и Rockwell Collins. Еще одним претендентом выступает китайско-американское СП Aviage Systems.
21.06.2017
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принадлежат RNS
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Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Франция
Япония
Компании
AVIC
CETCI
COMAC
Rolls-Royce
Thales
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения

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