ПАО "Мотор Сич" с 2018г. начнет поставки в Австрию двигателей для европейского бизнес-джета



Вспомогательный авиадвигатель АИ-450-МС

Источник: Валерий Агеев Вспомогательный авиадвигатель АИ-450-МСИсточник: Валерий Агеев

ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) с 2018 года планирует начать поставки в Австрию серийных авиационных двигателей АИ-450С для европейского бизнес-джета DA-50.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в среду в руководстве предприятия, рамочное соглашение с австрийской Diamond Aircraft Industries на поставку в 2018-2023 годах 400 двигателей АИ-450С для DA-50 подписано сторонами в ходе 52-го международного авиакосмического салона Le-Bourget-2017, проходящего 19-25 июня в предместье Парижа (Франция).

"Подписание твердого контракта с австрийской стороной запланировано до конца года", - уточнил собеседник агентства.

АИ-450С мощностью 460 л.с. специально разработан для реализующей программу ремоторизации DA-50 австрийской Diamond Aircraft Industries входящим в госконцерн "Укроборонпром" ГП "Ивченко-Прогресс" (Запорожье).

Украинский AИ-450С четвертого поколения массой 170 кг должен заменить на бизнес-джете DA-50 германский дизельный Teledyne Continental TSIOF-550J мощностью 350 л.с. Самолет широко используется для обучения пилотов и в гуманитарных миссиях, поставляется в страны ЕС, США и КНР. Успешный демонстрационный полет DA50-JP7 с украинским АИ-450С состоялся в Вене в январе 2015 года.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира.