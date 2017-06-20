МС-21 не долетел до Ле-Бурже
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Ле Бурже - 2017
Источник: fotografersha.livejournal.com
Во Франции открылся авиасалон "Ле-Бурже". Его начало нельзя назвать успешным для России. В этом году мы привезли на выставку только макеты и рекламные материалы из-за рекомендаций французской таможни. В первый день салона России не удалось заключить ни одного контракта на поставку гражданских самолетов.
Первый день Международного аэрокосмического салона "Ле-Бурже - 2017" (Salon du Bourget) в одноименном французском пригороде в целом не принес сенсаций.
Выставка началась неплохо для Airbus: компания подписала контракт с лизинговой GE Capital Aviation Services (GECAS) на поставку 100 самолетов семейства A320neo - самого коммерчески успешного в мире.
"Это повод сказать, что для Airbus салон прошел не зря", - отмечает исполнительный директор отраслевого агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Россия в этом году не привезла во Францию натурные экспонаты своей авиатехники, опасаясь проблем с таможней, заявил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.
"Мы не стали рисковать, потому что поступила информация, что могут быть проблемы с таможенной стороны", - сказал он. У России "не было полной уверенности, что наше участие может быть таким, как мы привыкли", - признал Шугаев. При этом, по его словам, в выставке участвуют 34 российские организации, которые намерены презентовать около 190 образцов.
Единственным действующим летательным аппаратом, который прибыл от России на авиасалон "Ле-Бурже", стал ближнемагистральный пассажирский авиалайнер Sukhoi Superjet 100 в раскраске мексиканского Interjet.
Авиалайнер МС-21, недавно совершивший свой первый полет, будет представлен пилотажным тренажером. Как сообщили в ОАК, устройство имеет идентичную самолету конструкцию пультов и органов управления.
Также ОАК покажет на своем стенде модели гражданских самолетов МС-21-300, Ил-114300, МТС, Бе-200, Бе-103.
"В этом году "жатву" производители SSJ-100 и МС-21 проведут на МАКС-2017 (пройдет в подмосковном Жуковском 18-23 июля. - "Газета.Ru")", - уверен Пантелеев.
Впрочем, рекорды на нынешнем авиасалоне "Ле-Бурже" не ожидаются и у иностранных поставщиков.
Рынок сейчас перенасыщен авиатехникой, поэтому не требуется производства дополнительных образцов, отмечает главный редактор портала "Авиа.ру" Роман Гусаров.
По мнению Пантелеева, спрос на новые самолеты в ближайшее время снизится. Оба эксперта не ожидают рекордных контрактов от "Ле-Бурже".
Ранее директор по продажам европейского подразделения Airbus Джон Лии заявил, что в 2017 году будет наблюдаться "значительное замедление как по части роста портфеля заказов Airbus, так и для всей индустрии в целом".
Твердый заказ в первый день салона, кроме Airbus, получила американская Boeing - ирландский лизингодатель AerCap намерен закупить 30 широкофюзеляжных самолетов примерно на $8,1 млрд.
Кроме того, та же GECAS заключила с американским производителем контракт на 20 узкофюзеляжных самолетов Boeing 737MAX-10. Boeing получила также заказы от катарской авиакомпании Qatar Airways и межнационального туроператора TUI Group.
Airbus получил твердый заказ от американского лизингодателя Air Lease Corp. на 12 узкофюзеляжных самолетов A321neo, а канадский производитель Bombardier - от филиппинской авиакомпании Philippine Airlines (PAL) на семь турбовинтовых самолетов Q400.
Российские же производители коммерческой авиации хотя и настроены оптимистично, но пока имеют только планы на опционы.
Так, президент "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) Владислав Масалов в интервью ТАСС сообщил о намерении компании подписать с мексиканской Interjet, которая является основным зарубежным заказчиком SSJ-100, опцион на поставку еще 10 лайнеров. На авиасалоне ГСС намерен обсудить поставку 12 самолетов SSJ-100 со словенской авиакомпанией Adria. Масалов также не исключил поставку до 10 самолетов китайским авиаперевозчикам, отметив, что сертификация SSJ-100 для полетов в Китай может состояться уже в 2018 году.
Про китайский интерес к SSJ-100 говорят уже много лет, но дальше слов дело не идет, напоминает Роман Гусаров. Вряд ли Китай заинтересован в нашем SSJ-100: у них есть аналог и КНР нацелена на собственное производство, считает эксперт.
"Опцион - это все-таки не контракт. И у нас, как показала практика, большая часть контрактов, когда-то подписанных на SSJ-100, так и не состоялись", - напоминает Гусаров.
По его словам, этот лайнер сделан для микрорынка, а потому обречен продаваться в количестве 20-30 самолетов в год.
"Если другие привозят с салонов конкретные подписанные контракты, то мы часто привозим обещания, причем часто обещания, данные самим себе", - комментирует Роман Гусаров.
Новостью дня для российской авиации, по мнению экспертов, стал меморандум канадской Pratt & Whitney Canada и ОАО "Авиационный комплекс имени Ильюшина" о перезапуске программы по созданию региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-100 с двигателями PW127H. Перевод производства Ил-114 из Ташкента в подмосковные Луховицы предполагал модернизацию лайнера и переход на отечественный двигатель, новый контракт с канадской компанией мог бы расширить линейку предложений и привлечь потенциальных покупателей.
В рамках программы Pratt & Whitney Canada предоставит два PW127H для Ил-114-100 вместимостью от 50 до 60 пассажиров. Компании также заинтересованы в долгосрочном соглашении и будущих программах.
Это хорошая новость, но не стоит забывать, что Канада одной из первых присоединилась к антироссийским санкциям, а компании были вынуждены тогда отказаться от уже действующих контрактов, напоминает Гусаров. Нельзя забывать о политической обстановке, считает эксперт.
При этом у российской военной авиации неплохие перспективы: на "Ле-Бурже" стало известно об интересе ряда стран к покупке российских истребителей, в частности МиГ-35 и Су-30.
"В ближайшие десять лет доля российской боевой авиации будет составлять 27%, - заявил Шугаев. - А 27% - это, кстати, первое место".
Глава ведомства отметил, что Европа и страны НАТО никогда не занимали в общем объеме военно-технического сотрудничества России больше нескольких процентов. "Наши рынки известны - это Юго-Восточная Азия, Африка, Латинская Америка", - пояснил Шугаев.
Сегодня же стало известно, что Россия выиграла тендер на поставку для египетских вертолетоносцев типа "Мистраль" корабельных вертолетов Ка-52.
А заместитель гендиректора РСК "МиГ" Виктор Чернов заявил журналистам, что компания уже начала предварительные переговоры с потенциальными зарубежными покупателями новейшего российского многоцелевого истребителя поколения "4" МиГ-35.
Ожидается, что новейший МиГ-35 будет показан на авиасалоне МАКС-2017 и на выставке "Армия".
В 2017 году Россию на французском салоне представляют 25 компаний, в том числе Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящие в нее "Гражданские самолеты Сухого" и "Иркут", "Роскосмос", "Вертолеты России", МиГ, "Рособоронэкспорт".
Екатерина Каткова
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20.06.2017
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