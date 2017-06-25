Paris Air Show 2017



52-я Международная аэрокосмическая выставка в Ле-Бурже

Источник: © REUTERS/Pascal Rossignol 52-я Международная аэрокосмическая выставка в Ле-БуржеИсточник: © REUTERS/Pascal Rossignol

Пятьдесят второй по счету аэрокосмический салон Paris Air Show прошел с 19 по 25 июня в бывшем столичном аэропорту Le Bourget. Среди натурных экспонатов наибольший зрительский интерес вызвали истребители Dassault Aviation Rafale и Lockheed Martin F-35A Lightning II, пассажирские лайнеры – доработанный A380 и проходящий испытания A350-1000 фирмы Airbus, а также новые варианты Boeing 737MAX. Из-за похолодания в отношениях с Западом, наши ОКБ и серийные заводы не представили летательные аппараты в натуральную величину. Правда, на статической стоянке итальянским партнером «Гражданских самолетов Сухого» - фирмой Superjet International все же демонстрировался Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в раскраске мексиканской авиакомпании Interjet.

Грозный соперник – Rafale F4

Рассказ о новинках 52-го парижского авиасалона начнем с продукции страны-устроителя. На глобальном рынке военной техники Франция выступает как партнером России (например, в части комплектации экспортных вариантов истребителей Су-30МКИ, вертолетов Ка-226Т и т.п.) так и конкуретом. Довольно сильную конкуренцию российским производителям составляет фирма Dassault Aivation, которая специализируется на сверхзвуковых боевых самолетах. Она продвигает на рынок многоцелевой истребитель среднего класса Rafale, который находится в том же классе и обладает близкими летно-техническими характеристиками с МиГ-35. Из-за высокой цены, французы долгое время не могли реализовать эти самолеты за рубежом, и лишь в последние несколько лет подписали контракты с Индией, Катаром и Египтом. Так получилось, что Rafale обошел МиГ-35 в индийском тендере Medium Multirole Combat Aircraft (MMRCA, «средний многофункциональный боевой самолет»), а Египет принял решение закупить как французские, так и российские истребители.

Катар, Египет и Индия пока ориентируются на Rafale вариант F3R, но могут перевести часть заказов на более продвинутый F4. Об этом новом варианте журналистам рассказали в ходе Paris Air Show 2017. Агентство по военным закупкам Франции Direction Générale de l’Armement (DGA) объявило о начале работ по созданию модификации F4 многоцелевого истребителя Dassault Rafale. Их планируется завершить к 2024 году. Сегодня в производстве находится F3R. Окончательное завершение работ запланировано на конец следующего года.

Первый этап работ по F4 – исследовательский, который продлится до конца текущего года. Основные изменения по отношению к предшественнику включают интеграцию в бортовой комплекс новой системы радиообмена Contact фирмы Thales, которая уже внедряется в Вооруженных Силах Франции и обеспечивает более защищенные алгоритмы передачи данных. «Кроме того, мы добавим в БРЭО истребителя дополнительные возможности по использованию гражданских и военных спутниковых технологий, включая таковые по спутниковой программе Syracuse IV», - отметили руководители DGA.

Следующим направлением работ предполагается улучшить возможности сенсоров истребителя, в частности БРЛС RB2E при поиске и сопровождении движущихся наземных целей, а также внесение изменений в оптико-электронные системы и РЭБ Spectra в области низких и высоких частот. Список подвесного оборудования пополнится прицельным контейнером Talios фирмы Thales. Летчики получат шлемы с улучшенной системой визуализации на козырьке. Третий пункт – расширение арсенала средств поражения, включая модернизированные варианты крылатых ракет: «воздух-земля» типа Scalp, и «воздух-воздух» типа AASM Evolution. Так, масса боевой части ударной ракеты увеличится с 250 кг до одной тонны.

В арсенале сохранятся ракеты «воздух-воздух» типа Mica, однако они будут новой модификации NG с увеличенной дальностью стрельбы и более чувствительной головкой самонаведения. Считается, что внедрение новых модификаций оружия «воздух-воздух» позволит устранить один из недостатков F3R связанных с особенностями ракет Meteor.

Четвертым пунктом идет внедрение «предотвращающего» технического обслуживания и ремонта (ТОиР) для повышения исправности истребительного парка. Словом, французы постепенно доводят Rafale «до ума» и не скрывают, что они в основном нацелены на расширение экспортного потенциала машины. В этом смысле вывод на рынок новой модификации F4 заставляет и московских конструкторов задуматься над улучшением собственной продукции.

F-35A Lightning II

Для простых французов Rafale является олицетворением достижений их страны в области военной авиации. Однако на 52-м парижском аэрокосмическом салоне у него был серьезный соперник за негласный приз зрительских симпатий – американский легкий истребитель F-35A, который относится к следующему – пятому – поколению.

Военно-воздушные силы США использовали салон в Le Bourget в качестве площадки для первой публичной демонстрации в Европе своего новейшего истребителя F-35A Lightning II. Здесь следует оговориться, что речь идет именно о модификации базового F-35 с индексом «А», разработанной для военно-воздушных сил, тогда как вариант F-35B для флота и морской пехоты показывали в 2016 году на британской выставке Farnborough. Общий пакет заказов на F-35 всех модификаций составляет 2443 единицы. Данный тип находится на вооружении только США и Израиля, а другие страны-участницы проекта пока что обходятся единичными образцами, задействованными на летных испытаниях.

Полковник Todd Canterbury, занимающий пост директора Интеграционного офиса Пентагона по проекту F-35 для ВВС США, рассказал журналистам, что два F-35A, которые прилетели в Париж, входят в состав 388-го Истребительного Авиакрыла на авиабазе Hill. Обе машины отличаются новым программным обеспечением Block 3i. Демонстрационные полеты выполнял летчик-испытатель Billie Flynn фирмы Lockheed Martin. Среди выполненных им маневров были «агрессивная квадратная петля» (an aggressive square loop), проход с углом атаки 25 градусов, крутой вираж на 360 градусов и «разворот педалями». «Показанные самолеты – строевые, и программа демонстрационных полетов показывает их готовность вести маневренный бой», - утверждает полковник.

Заметим, что продемонстрированная над Le Bourget маневренность самолета была на том же уровне, а кое в чем и уступала французскому Rafale. Между тем, ни российских, ни китайских истребителей на салоне не было, что, несомненно, сказалось на зрелищности летной программы. Про боевые самолеты Поднебесной можно было осведомиться на стенде группа компаний CATIC (Павильон 2a, стенд D252). Кроме прочих продуктов, она представляет разработки двух «истребительных» коллективов с названиями по городам размещения Shenyang и Chengdu.

Среди прочей американской продукции, представленной на выставке, следует отметить еще одну разработку фирмы Lockheed Martin. В рамках программы Hybrid Airship она построила прототип дирижабля следующего поколения LMH-1. Это позволило фирмачам подписать предварительное соглашение на двенадцать таких аппаратов с недавно созданной компанией Hybrid Air Freighters, которая намерена заняться коммерческими перевозками на подобной технике.

Между тем, твердых коммерческих заказов на дирижабли-грузовики как не было, так и нет, поскольку на практике выгода от перевозки пассажиров и грузов на них весьма сомнительна. А вот в военном деле аппараты легче воздуха применяются, и довольно успешно. В частности – при выполнении задач длительного патрулирования на средних и больших высотах с использованием различного рода сенсоров для обзора воздушного и наземного пространства. Собственно, этим и объясняется интерес фирмы Lockheed Martin к дирижабельному направлению.

Напомним, что во время официального визита в Эр-Рияд 20-21 мая 2017 года, президент США Дональд Трамп и король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд подписали пакет соглашений по реализации вооружений на сумму 110 млрд долл., а также план дальнейших закупок на долгосрочную перспективу еще на 350 миллиардов. В длинный список приобретаемой саудитами техники входят и радиолокационные системы фирмы Lockheed Martin размещаемые на летательных аппаратах легче воздуха.

В первый день работы парижского аэрокосмического салона Lockheed Martin и Tata Advanced Systems обнародовали совместные планы относительно производства в Индии истребителя F-16 Block 70. Соответствующее мероприятие почтил присутствием Ratan Tata – бывший председатель промышленной группы Tata Sons и Tata Companies. Отмечалось, что ВВС Индии проводят конкурсный отбор лучшего проекта легкого одномоторного истребителя, и американцы участвуют в нем с предложением по F-16.

Штаты готовы предоставить Индии право лицензионного выпуска варианта Block 70 как для собственных нужд, так и на экспорт в третьи страны. Отметим, что к настоящему времени выпущено свыше четырех с половиной тысяч F-16, из которых 3200 истребителей остаются в строю. Самолет, конечно, старый, и сами американцы заменяют его более совершенным F-35, но Индии отдать его не прочь. Председатель Tata Sons господин N. Chandrasekaran сказал, что подписанное в Le Bourget соглашение идет в расширение сотрудничества между Lockheed Martin и Tata по линии ранее открытого совместного предприятия. В частности, Tata уже производит компоненты хвостовой части фюзеляжа военно-транспортных самолетов C-130J и кабин вертолетов S-92.

Магистральные лайнеры

Фирма Boeing проинформировала журналистов об очередном выпуске долгосрочного, на двадцать лет вперед, прогноза рынка под общим названием Current Market Outlook (CMO). Издание 2017 года приводит прогноз спроса на коммерческие воздушные суда цифрой 41030 аппаратов общей стоимостью свыше шести триллионов долларов. В прошлогоднем выпуске цифры были немного скромнее: 39620 и 5,9 млрд.

Среди интересного в документе есть и замечание по поводу некого вновь введенного в рассмотрение класса авиалайнеров. NMA («a new midsize airplane», новый самолет средней размерности) видится как некая реинкарнация Boeing 757 (и Ту-204/214) на новом технологическом уровне. Он будет работать на воздушных трассах, которые сегодня обслуживаются авиалайнерами с так называемым «узким фюзеляжем» (шесть кресел в поперечном сечении фюзеляжа). Фирма прогнозирует спрос на 4-5 тысяч NMA. Кроме того, североамериканский производитель объявил, что в этом году она поставит заказчикам 760-765 коммерческих самолетов, по сравнению с 462 в 2010-м.

Лайнер А350-1000 на Paris Air Show 2017 Источник: fotografersha.livejournal.com

Основной конкурент – европейская группа Airbus раскрыла детали нового проекта A380Plus. В случае заинтересованности рынка, первая подобная машина поступит в эксплуатацию в 2020 году. За счет улучшенной аэродинамики (изменение крутки крыла и формы законцовок), снижения веса конструкции и перекомпоновки салона, вместимость увеличена на восемьдесят пассажирских кресел, максимальный взлетный вес самолета возрастет более чем на три тонны, а расход топлива уменьшится на 4%, что позволит снизить затраты на перевозку одного пассажира на 13%. Напомним, что с 2013 года выпускается А380 в варианте с максимальным взлетным весом 575 тонн. По состоянию на начало года, лидерная машина налетала 42 тысячи часов, а в мировом парке находилось 207 самолетов с общим налетом более 3,6 миллиона часов. К моменту открытия салона в Париже численность парка выросла до 213 единиц в составе 13 авиакомпаний.

В ходе выставки Airbus и Boeing подписали ряд новых контрактов с покупателями. Общая сумма сделок, что заключили два крупнейшие в мире производителя самолетов, составила порядка 115 млрд. долларов. Airbus продал 326 самолетов общей каталожной стоимостью 39,7 млрд, включая твердые контракты на 144 самолета общей стоимостью 18,5млрд. А Boeing получил заказы и обязательства на поставку 571 новый самолет стоимостью 75 млрд долларов.

Мы уже рассказывали нашим читателям о новейшей разработке американских авиаконструкторов – узкофюзеляжном лайнере Boeing 737 MAX. За прошедшее с тех пор полгода, производитель получил сертификат летной годности на базовый MAX 8, начал летные испытания MAX 9, и представил публике новые варианты исполнения самолета. На парижском салоне самой большой популярностью у покупателей пользовался MAX 10 – самый вместительный вариант семейства.

Об этом новом варианте «макса» руководство компании впервые объявило публично на 52-м аэрокосмическом салоне в Le Bourget. От ранее обнародованного варианта MAX9 он отличается вставками общей длины 66 дюймов (168 см), что позволяет увеличить вместимость до 230 кресел. Предварительные подсчеты фирмы говорят, что на выставке десяти авиакомпаниям был «по крайней мере» продан 361 самолет Boeing 737 Max 10 включая 147 новых заказов и 214 переоформленных с других модификаций.

Увеличила свой заказ на «максы» лизинговая фирма Air Lease Corporation, доведя общий счет до 130 машин данного семейства. Индийская авиакомпания SpiceJet также оказалась среди тех, кто заказал дополнительное число «боингов», что увеличило ее общий заказ до 155 «максов». Дополнительные заказы от Avolon увеличили общее число самолетов, которые принадлежат либо заказаны этой лизинговой компанией до 925, включая 130 нового варианта Boeing 737. Другая лизинговая структура, использующая китайский капитал - China Aircraft Leasing Group (CALC) – также разместила заказы на MAX.

Самый крупный заказ на широкофюзеляжные самолеты пришел от AerCap - на тридцать 787-9 каталожной стоимостью свыше 8 млрд долларов. Лизинговая фирма уже обладает 55 машинами семейства Dreamliner и подписалась еще на 67 (с учетом парижского контракта). Еще восемь таких аппаратов купил китайский лизингодатель CDB Leasing, и пятнадцать – авиакомпания China Eastern. Из перевозчиков стран СНГ выделилась Azerbaijan Airlines (AZAL) с заказом на четыре 787-8 каталожной стоимостью свыше девятьсот миллионов долларов.

Крупную сделку с европейским производителем заключила Delta Air Lines, увеличив свой заказ на десять A320neo. Он пошел в дополнение к размещенному месяцем ранее заказу на тридцать A321 (всего авиакомпанией заказано 122 таких самолета). Большинство американских «аэробусов» будут собраны на новом заводе в городе Mobile штат Алабама. Темп производства там к концу года возрастет до четырех машин ежемесячно.

Ле Бурже - 2017 Источник: fotografersha.livejournal.com

Прошлым летом эфиопская авиакомпания первой на африканском континенте начала эксплуатацию широкофюзеляжного лайнера нового поколения А350. Начальный ее заказ был на 12 таких машин, из которых уже она получила уже четыре, еще два взяла на правах аренды. На парижском салоне Ethiopian Airlines заказали еще десять A350-900.

На третий день салона «поток контрактов» практически иссяк. Исключениями стала сделка Boeing и израильского перевозчика El Al по двум 787-8 и одному 787-9 на сумму 729 миллионов долларов. А Airbus получил заказ на десяток A321 каталожной стоимостью 1,16 миллиарда долларов от венгерской авиакомпании Wizz Air, а также португальской Hi Fly на два A330-200. Американцы подписали меморандумом на десять Boeing 737 Max 10 с Xiamen Airlines, причем, производитель оговорился, что ему еще предстоит серьезное обсуждение темы с авиакомпанией и ее акционерами, включая государственные органы. Ранее размещенные заказы и опции перевели на четыре авиакомпании «десятый вариант» (включая китайскую Donghai Airlines).

Региональная авиация

Канадская фирма Bombardier, на третий день салона, подписала предварительное соглашение с южноафриканской авиакомпаний CemAir по двум турбовинтовым Q400. Конечно, этот заказ бледнеет перед размещенным днем ранее индийской авиакомпанией SpiceJet заказом на пятьдесят таких же самолетов. Общая стоимость - порядка 1,7 млрд. долларов. SpiceJet уже эксплуатирует двадцать Q400 каждый с салоном на 78 пассажиров.

Бразильская компания Embraer тоже получила несколько соглашений на выставке, добавив к себе в портфель 18 твердых заказов и 33 предварительных. В результате, пакет заказов на пассажирскую авиатехнику вырос на 3 миллиарда долларов. Правда, некоторые покупатели остались непоименованными. Так, 20 июня 2017 года авиакомпания «Белавиа» и бразильская авиастроительная компания объявили о заказе на поставку двух современных авиалайнеров: один E175 и один E195.

Небольшой заказ от сенегальской авиакомпании получила фирма ATR, которая занимается выпуском турбовинтовых самолетов вместимостью 42-90 кресел. А вот японская Mitsubishi, которая впервые представила на выставке в Европе летный прототип регионального авиалайнера MRJ никаких контрактов не заключила.

В заключение отметим, что среди широкофюзеляжных самолетов на статической площадке Le Bourget выделялся Boeing 777 в раскраске Qatar Airways. Авиакомпания представляла его как первый свой лайнер с новейшей разработкой – сиденьями бизнес-класса типа Qsuite. Правда, новый девиз авиакомпании «No Borders, Only Horizons» («без границ, только горизонты») в новой обстановке вокруг Катара звучит несколько наивно. По причине санкций, введенных несколькими арабскими странами, катарским самолетам пришлось прекратить рейсы в их аэропорты и изменить маршруты следования своих летательных аппаратов, направив их через иранское воздушное пространство. В ходе выставки, однако, катарские авиаторы старались выглядеть невозмутимо, не отказывались от ранее провозглашенных планов. Но и новых, однако, не строили.

Российское участие

В связи с заметным похолоданием в отношениях Восток-Запад, присутствие России на европейских выставочных площадках стало номинальным. Экспозиция Объединенной Авиастроительной Корпорации включала стенд B198 в павильоне 2а и шале приемов № 361. Среди прочих на стенде выставлялась масштабная модель пассажирского самолета M-60 вместимостью 50 кресел с несущим фюзеляжем. Об исследованиях насчет применимости данной схемы к региональному самолету сообщалось несколько лет назад.

Концепт самолета М-60 Источник: www.ainonline.com

Справедливости ради скажем, что проработки проектов пассажирских самолетов с использованием «интегральной компоновки» идет давно. А таковая в боевой авиации уже широко используется на ряде истребителей, создаваемых ещё с семидесятых годов прошлого века. Однако в пассажирской авиации авиаконструкторы пока что предпочитают цилиндрические фюзеляжи за их практичность и относительную простоту производства. Энтузиастам альтернативных компоновок остается лишь надеяться, что постепенное накапливание необходимых технологий и научно-технический прогресс приведут к тому, что «прибавка» в аэродинамическом качестве, которую обещает «интегральная схема» станет столь значительной, что от нее невозможно будет отказаться.

Подводя черту, заметим: несмотря на заметное ухудшение отношений с Западом, полностью отказаться от участия в Paris Air Show отечественная промышленность и государственные структуры не решились. Ввиду отсутствия натурных летательных аппаратов, основная работа посланцев России на салоне свелась к проведению переговоров с делегациями стран-партнеров. Среди них остается Франция, которая в конце прошлого – начале нынешнего века находилась в авангарде крупнейших стран Европы, что пошли на совместные программы с Россией, в том числе и по линии военно-технического сотрудничества. Много французских фирм задействовано по гражданским программам SSJ100, Ка-62 и другим. С посланцами Аргентины россияне говорили об участии в МАКС-2017 и о приобретении самолетов-амфибий Бе-200, с ОАЭ – по Су-35С и проекту истребителя следующего поколения. С канадской фирмой Pratt&Whitney Canada руководством ОАК и АК «Ильюшин» подписан меморандум об использовании двигателей PW127H на самолетах Ил-114-300. Наверное, вариант с импортными моторами будет предложен Индии и Ирану для лицензионной сборки на их территории, тогда как нашим авиакомпаниям предложат с отечественным ТВ7-117СМ разработки фирмы «Климов».

Владимир Карнозов