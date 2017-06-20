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ОАК рассчитывает на производство 12-18 самолетов Ил-114 в год

20.06.2017 RNS 1468 3
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Самолет Ил-114
Самолет Ил-114
Источник: Военное обозрение

Завод в Луховицах сможет производить 12-18 турбовинтовых региональных самолетов Ил-114, что обеспечит хорошую загрузку, сказал в понедельник журналистам президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в рамках международной выставки Paris Air Show 2017, которая открылась в Ле Бурже.

"Если говорить о рынке, то, по нашим оценкам, на ближайшие 10-15 лет порядка 60-80 машин такого класса понадобится (в России. - RNS)", - сказал Слюсарь.

При этом, по его словам, реальный спрос может составить 100 машин и более. Учитывая среднюю стоимость канадских и бразильских аналогов Ил-114 в $25 млн, потребовалось бы $2,5 млрд только на то, чтобы приобрести эти самолеты, и примерно столько же на их техническое сопровождение.

"У нас альтернатива: либо сделать свое и оставить $5 млрд в стране, или купить у иностранного производителя", - сказал президент ОАК.

По его словам, ежегодное производство 15 машин гарантирует безубыточность проекта.

Слюсарь напомнил, что на 2016-2018 годы на проекты регионального самолета Ил-114 и дальнемагистрального самолета Ил-96-400 выделено в общей сложности 21,6 млрд рублей. Так, в 2016 году на проект Ил-114 выделено 1,5 млрд рублей, на Ил-96 - 2,4 млрд рублей; в 2017 году на Ил-114 - 4,7 млрд рублей, на Ил-96 - 3,6 млрд рублей; в 2018 году на Ил-114 - 4 млрд рублей, на Ил-96 - 5,4 млрд рублей.

Самолет Ил-114 предназначен для замены на внутренних авиалиниях импортных самолетов аналогичного класса (ATR-42, ATR-72, Q400) и старых типов самолетов Ан-24/Ан-26. С 2021 года планируется начать поставки серийных самолетов, сертифицированных по нормам авиационных правил АП-25, укомплектованных двигателем ТВ7-117СМ. С 2023 года планируется поставлять самолет с более мощным двигателем ТВ7-117СТ.

Объем финансирования программы Ил-114-300 на период 2016-2029 годов составит 55,9 млрд рублей. Эта сумма включает затраты на опытно-конструкторские работы, техническое перевооружение завода-изготовителя и предприятий кооперации, развертывание и поддержание системы послепродажного обслуживания, поддержку лизинга.
19.06.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Бразилия
Канада
Россия
Продукция
117С
Ан-24
Ан-26
Ил-114
Ил-114-300
Ил-96
ТВ7-117
Компании
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Сергей-82
9750
№1
20.06.2017 05:05
Ил-114-100 получит канадские двигатели Pratt & Whitney PW127H http://bmpd.livejournal.com/2678545.html
0
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RU
Байкал57
146
№2
20.06.2017 05:12
Вот злодеи канадцы, так хорошо и спокойно ОДК с заводами планы разработали по ТВ7-117СТ  из-за отказа Канады на двигатели в 2008г. после Грузии, надеялись на 50 лет наладить производство. Где ихний прежний премьер-министр злобный крикун и главный санкционист, вернуть его!
+2
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RU
Павел 1978
8176
№3
20.06.2017 08:15
Цитата, Сергей-82 сообщ. №1
это просто ещё один вариант комплектации.
Будет предлагаться несколько вариантов двигателей.
Решение за Покупателем.
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