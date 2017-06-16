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Новый российский наноспутник доставлен на орбиту

16.06.2017 АО «Российские космические системы» 307 0
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ТНС-0 №2
Наноспутник ТНС-0 №2
Источник: http://ixbt.photo/

Транспортный корабль «Прогресс» доставил на борт Международной космической станции (МКС) созданный специалистами холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») профессиональный наноспутник ТНС-0 №2. Он построен на базе специально разработанной в РКС унифицированной платформы, которую в будущем планируется использовать для создания целой серии отечественных малоразмерных космических аппаратов.


Масса платформы ТНС-0 №2 с системой связи, солнечными батареями и системой ориентации составляет всего 4 кг. При этом спутник может брать на борт до 6 кг полезной нагрузки. Основным конкурентным преимуществом российских аппаратов этого класса является их низкая стоимость по сравнению с «большими» аппаратами, а также низкая стоимость их выведения на орбиту.


Наноспутник ТНС-0 №2
Источник: http://www.spacecorp.ru/

Главный конструктор ТНС-0 №2 Олег ПАНЦЫРНЫЙ: «Работа аппарата на орбите станет своего рода «экзаменом» для разработанной в РКС платформы. За время активного существования спутника мы планируем собрать информацию о функционировании его сервисных систем, связи и энергетике. Если этот «экзамен» будет сдан, то мы можем говорить, что в России появилась платформа для аппаратов нанокласса, которая позволит существенно снизить затраты на отработку в космосе новых технологий и проведение научных исследований».


Отличие ТНС-0 №2 от так называемых студенческих наноспутников состоит в том, что при его создании и тестировании были выполнены все требования, предъявляемые к «большим» космическим аппаратам. Это же касается установленных на борту аппарата приборов. Во время работы ТНС-0 №2 будут впервые испытаны в условиях космоса разработанные в РКС приборы – новая экспериментальная аппаратура спутниковой навигации по сигналу ГЛОНАСС, солнечные датчики, бортовой вычислитель и система электропитания.


Запуск ТНС-0 №2 запланирован на конец лета и будет осуществляться ручным способом – один из российских членов экипажа МКС запустит его во время выхода в открытый космос. Интерес к проекту уже проявили российские научные организации – Институт космических исследований РАН, Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ и Институт медико-биологических проблем РАН.


Наноспутник ТНС-0 №2
Источник: http://www.spacecorp.ru/

Одним из направлений работ в рамках эксплуатации ТНС-0 №2 станет развитие прикладных университетских исследований. Специалисты и студенты Российского университета дружбы народов (РУДН) получат доступ к управлению аппаратом.


Директор института космических технологий РУДН Александр ЧУРСИН: «В ходе полета ТНС-0 №2 мы совместно с РКС будем отрабатывать систему управления малыми космическими аппаратами на базе действующего в РУДН Центра управления полетами. Это позволит нашим разработчикам получить необходимый опыт для дальнейшего развития на базе института компетенций в области создания малых космических аппаратов и сопутствующих систем».


Первые пассивные космические аппараты нанокласса, разработанные в РКС, были выведены на орбиту еще в 80-е годы прошлого века. Работы по этому направлению в компании были возобновлены в начале 2000-х годов. В 2005 году с борта МКС был запущен технологический наноспутник ТНС-0 №1 массой 5 кг. За время его активного существования на орбите испытания прошли более 10 технологий и приборов. Полученные тогда наработки были использованы для создания универсальной платформы для космических аппаратов нанокласса ТНС-0 №2.
16.06.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Российские космические системы»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
РКC
Роскосмос
Проекты
ГЛОНАСС
Медицина
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Наноиндустрия
Прогресс ТГК

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