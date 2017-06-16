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Программа Евразийского ортопедического форума включила более 600 докладов в 17 секциях

16.06.2017 Евразийский ортопедический форум 254 0
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Логотип Евразийского ортопедического форума
Логотип Евразийского ортопедического форума
Источник: http://www.eoforum.ru/

Опубликована программа Евразийского ортопедического форума. В рамках 17 секций будет представлено более 600 докладов, из которых одна треть – от зарубежных специалистов. Наибольшее количество выступлений сделают ученые и врачи России, Узбекистана, Китая, Армении, Ирана и Кореи, а также Великобритании.


Москва, Россия, 16 июня 2017 года – Оргкомитет Евразийского ортопедического форума закончил верстку научно-деловой программы, она опубликована на официальном сайте мероприятия и включает более 600 докладов в рамках 17 секций, а также более 40 симпозиумов и мастер-классов.


ВПК.name является официальным информационным партнером первого в мире Евразийского ортопедического форума (ЕОФ).


Примерно треть выступлений, более 200, будет сделана зарубежными врачами и учеными. Наибольшее количество спикеров представят науку и практику Узбекистана (25), Китая (21), Армении (20), Ирана (12), Сингапура (8), Кореи (7), Великобритании (7), Индии (6), Германии (5), Израиля (4) и Казахстана (4). Всего на мероприятии с докладами выступят 165 человек из 28 зарубежных стран. Россия будет представлена более чем 650 спикерами.


«Такое распределение иностранных и российских спикеров отражает акцент Евразийского ортопедического форума на технологиях Юго-Восточной Азии, пока наименее изученных, при этом опыт других государств для нас не менее интересен, так как интеграция лучших практик становится неотъемлемой частью прогресса в современной медицине», – пояснил Николай Гончаров, член оргкомитета ЕОФ, Председатель исполкома Ассоциации травматологов-ортопедов России.


Гончаров также добавил, что ЕОФ станет крупнейшим профессиональным собранием травматологов-ортопедов из Азии и Европы, при этом о своем участии также заявили гости из Австралии, Северной Америки и даже Африки.


ЕОФ включает 17 секций, предварительные программы которых размещены на сайте Форума www.eoforum.ru:

  • Анестезиология и реаниматология в травматологии и ортопедии
  • Боевые повреждения опорно-двигательного аппарата
  • Противоречия и спорные вопросы в современной спинальной хирургии
  • Детская травматология и ортопедия
  • Проблемные вопросы организации и оказания медицинской помощи пострадавшим травматологического профиля при чрезвычайных ситуациях (Медицина катастроф)
  • Микрохирургия периферических нервов в травматологии и ортопедии
  • Мультидисциплинарный подход к комплексной реабилитации
  • Организационные и финансово-экономические аспекты в травматологии и ортопедии
  • Реконструктивно-восстановительная и пластическая хирургия
  • Рентгенология в травматологии и ортопедии
  • Спортивная травматология и артроскопия
  • Травма верхней конечности
  • Травма нижней конечности и таза
  • Хирургия стопы и голеностопного сустава
  • Эндопротезирование коленного сустава
  • Эндопротезирование тазобедренного сустава
  • Онкология и заболевания костной ткани

Евразийский ортопедический форум пройдет в Москве 29-30 июня 2017 года и обеспечит взаимодействие госорганов, врачей и бизнеса, необходимое для развития современной, инновационной отрасли здравоохранения. Форум проходит при официальной поддержке Министерства здравоохранения, Министерства промышленности и торговли, в нем примут участие представители Министерства труда и социальной защиты, Министерства обороны, обеих палат Федерального собрания РФ и Департамента здравоохранения Москвы. Российские и иностранные предприниматели представят совместные проекты в сфере ортопедии и травматологии.


ЕОФ соберет более 3000 участников из России, стран Юго-Восточной и Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы и Америки. Запланировано более 200 мероприятий по 20 научно-практическим направлениям, а также выставка на площади 4000 кв. м.
16.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Евразийский ортопедический форум
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Австpалия
Армения
Великобритания
Германия
Израиль
Индия
Иран
Казахстан
Китай
Россия
Сингапуp
Узбекистан
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
Медицина

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