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"Маршал Устинов" отразил удар условного противника во время учений в Баренцевом море

19.06.2017 ТАСС 118 0
Разделы: Флот, ПРО и ПВО
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Маршал Устинов
Ракетный крейсер "Маршал Устинов"
Источник: Лев Федосеев/ТАСС

Стрельбы проводились зенитным ракетным комплексом "Кинжал" и главным калибром корабля - артиллерийской установкой АК-130

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов" провел учения в Баренцевом море, в ходе которых отразил воздушный удар условного противника. Об этом  сообщили в пресс-службе Северного флота.

"В рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки боевые расчеты крейсера обеспечили выполнение зенитной ракетной стрельбы по имитированной воздушной цели, а также артиллерийской стрельбы по видимой береговой цели", - говорится в сообщении.

Стрельбы проводились зенитным ракетным комплексом "Кинжал" и главным калибром корабля - артиллерийской установкой АК-130.

Районы проведения стрельб были заранее закрыты для судоходства и полетов авиации. В море экипаж крейсера также отработал задачи по борьбе за живучесть корабля.

"Маршал Устинов" - ракетный крейсер проекта 1164. Корабль заложен 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием "Адмирал флота Лобов", спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года под наименованием "Маршал Устинов". Его длина достигает 186 метров, ширина составляет 20,8 метра, максимальная скорость составляет 32 узла, в экипаж входят около 500 человек. На вооружении корабля находятся 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы зенитно-ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.

В составе ВМФ России находятся три таких ракетных крейсера: "Москва" на Черноморском флоте, "Варяг" на Тихоокеанском и "Маршал Устинов" на Северном.
16.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Кинжал
Проекты
1164 Атлант
СФ
ЧФ

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