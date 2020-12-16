Защита Северного морского пути: какие самолеты оснастят "Кинжалом"

Северный флот получит гиперзвуковой ракетный комплекс

В радиус действия гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" могут попасть страны Скандинавии, Балтии и значительная часть Северного морского пути, если это оружие будет принято на вооружение Северного флота, пишут СМИ. Согласно экспертной оценке, в настоящее время не существует техники, способной перехватывать "Кинжал".

Российское Минобороны решило вооружить морскую авиацию Северного флота гиперзвуковым комплексом «Кинжал», сообщают «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве. По словам собеседников издания, персонал и инфраструктуру для обслуживания и эксплуатации гиперзвукового оружия начнут готовить уже в следующем году.

Комплекс «Кинжал» способен атаковать цели на дальности до 2 тыс. км. Таким образом, в радиус его действия попадут, в том числе Скандинавия, Прибалтика и значительная часть Северного морского пути.

При этом отмечается, что ракета не просто обладает гиперзвуковой скоростью, но также маневрирует в полете, что, согласно утверждениям военных, делает ее неуязвимой для существующих и перспективных средств противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО).

«Такое изделие на любом направлении будет кстати. Это сильнейшее оружие, у других стран такого нет. С аэродромов Северного флота гиперзвуковые комплексы будут охватывать и северные, и северо-западные территории», - сказал «Известиям» экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

Он обратил внимание, что сейчас в мире не существует средств ПВО, способных перехватывать «Кинжал», поэтому эти ракеты при необходимости могут эффективно выполнить задачи, которые будут поставлены перед ними.

«Кинжал» - это авиационный вариант ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Впервые об этом комплексе сообщил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. К особенностям ракеты относится ее скорость, которая в десять раз превышает скорость звука. Кроме того, это оружие обладает возможностью маневрировать на всей траектории полета. Ракета может поражать объекты на суше, а также корабли.

Согласно информации ТАСС, впервые «Кинжал» испытали в ноябре прошлого года в Арктике. Тогда истребитель МиГ-31К выпустил ракету по наземной цели на полигоне Пембой, который находится к северо-востоку от Воркуты. Самолет-носитель взлетал с аэродрома Оленегорск. Согласно данным источника агентства, скорость ракеты достигла десяти Махов - примерно 12 тыс. км/ч.

Носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал» выступают истребители МиГ-31.

Этими самолетами в составе 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота укомплектована эскадрилья 98-го смешанного авиаполка, который находится в Мончегорске на Кольском полуострове. Ракетный комплекс может поступить на вооружение новой авиационной части.

МиГ-31 разработали, чтобы перехватывать и ликвидировать воздушные цели на предельно малых, малых, средних и больших высотах. Этот истребитель может функционировать днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. Он способен выполнять задачи, даже если противник задействует какие-либо активные и пассивные радиолокационные помехи или ложные тепловые цели.

Четыре таких самолета могут держать под контролем воздушное пространство протяженностью по фронту до 1,1 тыс. км.

Замминистра обороны России Юрий Борисов ранее сообщал, что десять «МиГов» дальнего радиуса действия уже пребывают на опытно-боевом дежурстве армии страны. Оснащенная «Кинжалами» техника, по его словам, может быть применена в любой момент, когда это понадобится.

В январе Владимир Путин наблюдал с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» за ракетными стрельбами, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал». Это происходило в рамках совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море. Маневры состоялись в этой акватории 9 января.

Авиационную часть учений представили, в частности, пара истребителей МиГ-31К, которые осуществили запуск «Кинжала» по цели на одном из полигонов.

Путин осмотрел истребитель-перехватчик МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в мае прошлого года, когда посетил Государственный летно-испытательный центр имени Чкалова, где ему продемонстрировали современную авиатехнику и вооружения.

Лидия Мисник