

Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД

Источник: Игорь Руденко/Агентство "Военинформ" МО РФ Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МДИсточник: Игорь Руденко/Агентство "Военинформ" МО РФ

ЦАМТО, 15 июня. Начались государственные летные испытания самолета Ил-76МД-М, которые проводятся Минобороны России совместно с Авиационным комплексом им. С.В.Ильюшина в подмосковном Жуковском.

Первый полет продолжался более шести часов. Самолетом управлял совместный экипаж летчиков-испытателей Государственного летно-испытательного центра Минобороны России им. В.П.Чкалова и авиационного комплекса им. С.В.Ильюшина.

До конца 2017 года предполагается оформить предварительное заключение на выпуск установочной партии самолетов Ил-76МД-М с присвоением литеры "О1".

Ил-76МД-М – проект модернизации самолетов строя типа Ил-76МД, с обновлением пилотажно-навигационного комплекса, светотехнического, десантно-транспортного и бытового оборудования, средств обороны и связи. Также на самолеты будут устанавливаться элементы "стеклянной кабины". Назначенный срок службы самолета будет продлен до 40 лет, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.