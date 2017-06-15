Начались государственные летные испытания самолета Ил-76МД-М
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Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД
Источник: Игорь Руденко/Агентство "Военинформ" МО РФ
ЦАМТО, 15 июня. Начались государственные летные испытания самолета Ил-76МД-М, которые проводятся Минобороны России совместно с Авиационным комплексом им. С.В.Ильюшина в подмосковном Жуковском.
Первый полет продолжался более шести часов. Самолетом управлял совместный экипаж летчиков-испытателей Государственного летно-испытательного центра Минобороны России им. В.П.Чкалова и авиационного комплекса им. С.В.Ильюшина.
До конца 2017 года предполагается оформить предварительное заключение на выпуск установочной партии самолетов Ил-76МД-М с присвоением литеры "О1".
Ил-76МД-М – проект модернизации самолетов строя типа Ил-76МД, с обновлением пилотажно-навигационного комплекса, светотехнического, десантно-транспортного и бытового оборудования, средств обороны и связи. Также на самолеты будут устанавливаться элементы "стеклянной кабины". Назначенный срок службы самолета будет продлен до 40 лет, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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15.06.2017
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