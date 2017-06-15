США выпускают в океан "Тритонов"



БЛА MQ-4C "Тритон"

Источник: Northrop Grumman/Reuters БЛА MQ-4C "Тритон"Источник: Northrop Grumman/Reuters

Флот США примет на вооружение новый беспилотник MQ-4C в 2017 году

Военно-морские силы США готовятся к приему на вооружение беспилотника MQ-4C "Тритон", предназначенного для эксплуатации на Тихоокеанском театре военных действий. Он будет обладать комплектом разведывательной аппаратуры, способной эффективно обнаруживать корабли противника в море. По мнению экспертов, появление "Тритонов" не в последнюю очередь связано с обострением отношений США с Китаем и Северной Кореей.

Военно-морские силы США и корпорация Northrop Grumman модернизируют программное обеспечение и датчики с учетом новейших высоких технологий, чтобы новый морской беспилотный летательный аппарат "Тритон" мог с высокой вероятностью обнаруживать и идентифицировать корабли противника в море, утверждают представители ВМС и промышленности США. Об этом пишет издание Warrior.

На беспилотном летательном аппарате ВМС США "Тритон", получившем название MQ-4C, устанавливается новое программное обеспечение в версии 3.1. Перед разработчиками стоит задача обеспечить готовность БЛА (беспилотный летательный аппарат) к боевому применению к 2018 году. Однако первые "Тритоны" предполагается получить уже в этом году.

"Программное обеспечение в версии 3.1 предоставляет возможность использовать датчики этого БЛА в рабочей среде", - сказал Том Туоми, старший менеджер программы "Тритон" корпорации Northrop Grumman.

Пакет датчиков, разрабатываемый для этого БЛА, включает то, что в ВМС США называется многофункциональным массивом датчиков (multi-function array sensor, MFAS).

Электроника "Тритона" включает электронно-оптический/инфракрасный датчик с сектором обзора в 360 градусов, РЛС с инверсным синтезированием апертуры (ISAR). Такой радиолокатор способен на основе узкополосного когерентного зондирования распознавать воздушные и морские цели по сформированным двумерным радиолокационным изображениями. Иными словами,

датчики "Тритона" создают целостную картину обстановки на море с практически кинематографическим качеством (фото и видео).

Бортовая радиолокационная станция БЛА с синтезированием апертуры антенны формирует радиолокационное изображение местности путем когерентной обработки отраженных от подстилающей поверхности сигналов. Принцип синтезирования основан на перемещении бортовой антенны РЛС для последовательного формирования антенной решетки больших размеров на траектории полета.

"Радиолокатор этого типа позволяет получить картину корабля. То есть на выходе будет не абстрактный сигнал от какого-то судна, а конкретная картина, и будет отчетливо видно, танкер это или же боевой корабль", - пояснил Том Туоми.

"Тритон" создавался как военно-морской аналог беспилотного летательного аппарата Global Hawk. Перед разработчиками стояла задача создать БЛА с большой дальностью и высотой полета, способного выполнять боевые задачи по разведке в течение длительного времени в специфических условиях Тихоокеанского театра военных действий.

"Программа создания семейства высотных БЛА Global Hawk долгое время представлялась весьма многообещающей", - пояснил "Газете.Ru" главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.

По его словам, в рамках ее реализации, в частности, предполагалось замещение пилотируемых самолетов-разведчиков беспилотными, что было в духе времени: новые технологии обещали преимущества по качеству разведданных, оперативности их получения, а также отсутствие риска для пилотов.

Между тем, подчеркивает Федутинов, планировавшееся замещение самолетов стратегической разведки U-2 Dragon Lady на Global Hawk, как оказалось, имеет ряд противников, которые указывали на то, что некоторые качественные параметры получаемых данных оказались не только ниже первоначально заявленных, но и ниже, чем получаемые аппаратурой разведки U-2, несмотря на имеющуюся разницу в возрасте.

По словам эксперта, полученные негативные отзывы мотивировали разработчиков из корпорации Northrop Grumman на проведение работ по оснащению БЛА Global Hawk камерой OBC (Optical Bar Camera), применяемой на самолете U-2. Однако и эти действия, похоже, не привели к изменению отношения ВВС США к данному БЛА, закупленному в гораздо меньших количествах, чем рассчитывали разработчики.

Неудачи с заказчиком, который в Northrop Grumman виделся в качестве основного, заставили искать альтернативные пути возможных поставок, пояснил Денис Федутинов.

Именно поэтому решение об отказе Германии от данных БЛА, принятое несколько лет назад, вызвало весьма жесткую реакцию со стороны США, а также привело к пересмотру решения в Германии.

На настоящий момент вне США БЛА Global Hawk используются в рамках общенатовской программы AGS, в единичном количестве используется Австралией, напомнил Денис Федутинов. Однако очевидно, что экспортные поставки в данной размерности БЛА по понятным причинам весьма ограниченны. Потенциально число зарубежных эксплуатантов может быть расширено лишь за счет весьма малого числа стран, например Японии и Канады.

Таким образом, по словам Дениса Федутинова, программа "Тритон" для ВМС США, где используется БЛА, построенный на основе аппарата Global Hawk, может стать в определенном смысле спасением для данной программы в целом.

Военно-воздушные силы США на Тихоокеанском ТВД располагают четырьмя БЛА стратегической разведки RQ-4 Global Hawk, развернутыми на авиабазе Андерсен на острове Гуам.

"Тритон" построен с более укрепленным и объемным крылом по сравнению с Global Hawk, чтобы позволить этому летательному аппарату быстро изменить высоту в неблагоприятных погодных условиях с учетом возможности обледенения", - рассказал Том Туоми.

Военно-морские силы США отдельно проверили программное обеспечение "Тритона" и функционирование системы датчиков, предварительно разместив их на самолете Gulfstream.

"Тритон" разработан, чтобы обеспечить выполнение боевых задач в течение более 24 часов на высотах более 50 тыс. футов (более 15 тыс. м), с боевым радиусом 8,2 тыс. миль (10 тыс. км), пояснили разработчики от ВМС США. "Тритон" в ходе одного вылета будет способен обеспечить сбор данных о территории площадью 2,7 млн квадратных миль. Идея его применения состоит в том, чтобы обеспечить командный состав ВМС США разведывательной информацией на больших дальностях и в масштабе реального времени с помощью датчиков, камер и каналов передачи данных.

"Тритон" - беспилотный летательный аппарат с очень высокой степенью автономности. Он способен выполнять боевые задачи без непрерывного дистанционного управления, объяснил Туоми. Компьютерные алгоритмы и бортовые системы позволяют БЛА этого типа учитывать ветер, температуру и высоту.

"Боевая задача при этом загружается в полном объеме. Но если возникнет необходимость, режим автономности может быть отключен и осуществлен перевод БЛА на режим дистанционного управления", - сказал Том Туоми.

Военно-морские силы США также объявили, что на "Тритоне" устанавливаются системы предотвращения столкновений в воздухе с другими летательными аппаратами следующего поколения. В прошлом году корпорация Northrop Grumman получила контракт стоимостью $9,6 млн, чтобы установить модуль предотвращения столкновений в авионику MQ-4C "Тритона".

Northrop Grumman будет тестировать и поддерживать программное обеспечение и гарантировать надлежащее функционирование этого беспилотного летательного аппарата.

Оборудованный средствами разведки и возможностью функционирования в рамках разведывательно-мониторинговой системы C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), а также обладающий ударными возможностями, "Тритон" дополнит противолодочный самолет P-8 Poseidon. Вместе эти два летательных аппарата постепенно заменят стареющие базовые патрульные самолеты P-3C Orion.

Первое подразделение "Тритонов" предполагается развернуть на острове Гуам. Кроме острова Гуам "Тритоны" будут также базироваться в восточных и западных штатах США, на Ближнем Востоке и на острове Сицилия (Италия), заявляют представители ВМС США.

Таким образом,

задачами беспилотного летательного аппарата "Тритон" являются разведка, наблюдение, предупреждение, осуществляемые с помощью специально сконфигурированных морских датчиков и радарных систем.

Длина "Тритона" составляет 45 футов (13,68 м), взлетный вес - 32 тыс. фунтов (14,6 т), размах крыла - 131 фут (39,82 м). Всего предполагается поставить ВМС США 68 подобных аппаратов.

"Принятие на вооружение БЛА типа "Тритон" для ведения разведки на Тихоокеанском театре не в последнюю очередь связано с обострением отношений США с Китаем и Северной Кореей", - рассказал "Газете.Ru" авиационный эксперт Владимир Карнозов.

По его словам, эти страны ни на какие взаимные уступки не идут, и ситуация порой складывается весьма и весьма напряженная. Посылать для ведения разведки в этот регион пилотируемый летательный аппарат временами просто опасно. Может повториться ситуация 2001 года, когда китайцами был принужден к посадке самолет Р-3С "Орион" ВМС США, напоминает Владимир Карнозов. А использование БЛА типа "Тритон" в этой ситуации более комфортно для американцев. Именно для ведения разведки в районе спорных островов (острова Спратли, небольшие острова и рифы, которые находятся в центре Южно-Китайского моря) БЛА "Тритон" и будут размещены на авиабазе Андерсен, подчеркивает эксперт.

В России задачи ведения разведки на Тихоокеанском театре военных действий возлагаются на самолеты дальней противолодочной авиации Тихоокеанского флота Ту-142МЗ.

Как сообщает агентство "Интерфакс", самолеты этого типа недавно приступили к учебно-тренировочным полетам над акваторией морей Дальнего Востока. Плановые полеты осуществляются с аэродрома Каменный Ручей (Хабаровский край). Экипажи противолодочных самолетов отрабатывают задачи по предназначению - поиску, классификации и слежению за подводными лодками условного противника с комплексным применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения.

Экипажи Ту-142МЗ отрабатывают навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации как днем, так и ночью.

Михаил Ходаренок