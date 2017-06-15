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Самолет МС-21 совершил второй полет

15.06.2017 ТАСС 680 1
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МС-21-300-0001
Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017
Источник: Денис Федорко / russianplanes.net

Новый российский пассажирский самолет МС-21-300 совершил в среду второй полет, он состоялся на аэродроме Иркутского авиационного завода - филиала корпорации "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), сообщили в пресс-службе компании.

"В полете определялись взлетно-посадочные характеристики самолета и оценивалась работоспособность его систем. Полет осуществлен в рамках программы заводских доводочных испытаний и прошел без замечаний", - отметили в пресс-службе.

Новый российский пассажирский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный самолет МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") совершил первый полет 28 мая 2017 года, который состоялся на аэродроме Иркутского авиационного завода. Продолжительность полета составила полчаса, высота - 1 тыс. метров, скорость - 300 км/час.

Планируется производить две версии самолета - МС-21-200 и МС-21-300. Варианты машин отличаются только вместимостью: МС-21-300 рассчитан на количество пассажиров от 163 до 211, а МС-21-200 - от 132 до 165.

На данный момент портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолетов, из них на 175 машин заключены твердые (проавансированные) контракты, еще по 110 самолетам достигнуты предварительные договоренности и подписаны рамочные соглашения. Крупнейшим заказчиком стала авиакомпания "Аэрофлот", которая планирует купить 50 МС-21. Имеются также твердый контракт с индонезийской Crecom Burj Berthad на поставку 25 самолетов и опцион на 25 машин, соглашение о намерении с египетской Cairo Aviation на поставку шести самолетов и опционом на четыре машины. Интерес к самолету проявляет национальная авиакомпания Танзании Air Tanzania, а также Иран, Саудовская Аравия и Индонезия.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, Россия может поставить до 1 тыс. новейших отечественных самолетов до 2037 года.
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Египет
Индонезия
Иран
Россия
Саудовская Аравия
Танзания
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ИАЗ
ИРКУТ НПК
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Персоны
Мантуров Денис
Проекты
МС-21

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
ID: 1949
1651
№1
15.06.2017 05:41
https://www.youtube.com/watch?v=lhSebEHLjYs
Шасси ещё не убирали :о))
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