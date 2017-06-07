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Австралии больше подошли бы атомные ПЛ - эксперт

08.06.2017 Военный паритет 233 0
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HMS Astute
Британская АПЛ HMS Astute не нуждается в заправке топливом за весь цикл эксплуатации
Источник: ВМС Великобритании

Австралия нуждается в атомных ПЛ больше, чем в обычных, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на theaustralian.com.au (1 июня).

Автор статьи, старший аналитик Австралийского института стратегической политики Малколм Дэвис (Malcolm Davis) считает, что Австралия как страна, находящаяся на большом удалении от центров мира, должна закупать атомные субмарины, имеющих большую дальность и автономность плавания. ПЛ с обычной энергоустановкой могут эффективно действовать только вблизи побережья Австралии, тогда как страна ориентирована на участие в международных операциях на дальних расстояниях от "зеленого континента".

Однако во время разработки конкурсных требований к закупке новых подлодок атомный вариант "пнули" как ненужный, также побоялись решать проблемы безопасности при эксплуатации ядерных подлодок. Мы развиваем гражданскую ядерную энергетику, но боимся военной области этой технологии, тогда как и в том, и другом случае мы вынуждены решать проблемы надежной эксплуатации ядерных реакторов независимо от того, гражданские они или военные, пишет автор. В итоге флот выбрал неядерный вариант французской АПЛ Shortfin Barracuda компании DCNS.

Конечно, флоту нужны высококвалифицированные кадры и соответствующая материально-техническая база для эксплуатации АПЛ, чего Австралии в настоящее время не хватает, резюмирует эксперт.
07.06.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Австpалия
Франция
Продукция
Barracuda
Компании
DCNS
Проекты
Ядерный щит

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