Париж и Москва сошлись в подводной битве

Французские субмарины составляют сильную конкуренцию российским на международном рынке

Россия занимает значительную долю глобального рынка дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ), однако испытывает сложности с ее удержанием ввиду нарастающей конкуренции со стороны ведущих западноевропейских производителей.

Отечественные кораблестроители уже дважды уступили французским в международном конкурсе на лучшее предложение по ДЭПЛ. Малайзия не стала рассматривать проект 636М разработки Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин», отдав предпочтение Scorpene (в переводе с французского – «морской еж») от Naval Grouр. Две такие субмарины (Tunku Abdul Rahman и Tun Abdul Razak) были простроены в 2004–2008 годах по контракту на 1 млрд евро.

Индия тоже оценила Scorpene выше проекта 636 в рамках международного тендера Project 75. К настоящему времени в составе национальных военно-морских сил числятся четыре подобные ДЭПЛ. Моряки приняли первый корпус у промышленности в 2017 году, второй – в 2019-м, третий и четвертый – в 2021-м. Сдача пятой лодки ожидалась до конца 2022 года, но пока таких сообщений не поступало. На воду спущен шестой корпус, его передача состоится следующим летом.

Особенностью проекта 75 является то обстоятельство, что все «скорпены» для индийского флота собираются на мощностях местного судостроительного гиганта Mazagon Docks Limited (MDL) в Мумбае (Бомбее). При этом реализация программы идет с большими задержками и перерасходом средств. В 2005 году заказчик рассчитывал проект исходя из стоимости 500 млн евро за лодку с поставкой в 2012–2016 годах. По другим данным, французы запросили за шесть субмарин 2,4 млрд евро. Согласно информации местных газет, к 2017 году общая стоимость проекта выросла до 5,3 млрд долл.

Тема лицензионной сборки вновь вышла на первый план благодаря Project 75i, согласно которому на мощностях местной промышленности будет построена следующая шестерка ДЭПЛ по иностранному проекту. Но выбор верфи и зарубежного партнера сильно затянулся. Правила конкурса несколько раз серьезно пересматривались.

Правительство в Дели готово потратить на проект 8,1 млрд долл. при условии, что иностранный разработчик согласится и сделает возможным сборку всех шести лодок на индийских верфях, гарантировав качество выпускаемой ими продукции. Naval Grouр выразила готовность рассмотреть вариант по продолжению выпуска «скорпен» на MDL, а в качестве альтернативы – более современный проект Shortfin Barracuda.

Однако обе французские субмарины, равно как и конкурирующий с ними российский «Амур-1650» (экспортный вариант проекта 677 «Лада»), не удовлетворяют важному условию организаторов конкурса – наличию на борту лодки-прототипа действующей воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ). Способных выполнить эти и другие пожелания Дели среди иностранных фирм оказалось немного. Это, в свою очередь, входит в противоречие с желанием устроителей тендера поддерживать высокую конкуренцию среди поставщиков, с тем чтобы сбить цену.

Законодатель мировой моды

Большинство граждан Пятой Республики – убежденные патриоты своей страны. Они именуют ее «милой Францией» (La Douce France) и «землей прав человека» (Le Pays des Droits de L’Homme), поскольку здесь, в ходе революции 1789 года, появилась Декларация прав человека и гражданина. Им нравится, что Париж прочно завоевал мировое признание как законодатель мировой моды и парфюмерная столица. Патриотично настроенные французы гордятся еще и тем обстоятельством, что местные судостроители первыми спроектировали и построили дизель-электрическую подводную лодку. Первой на воду (в феврале 1904 года) была спущена Aigrette («Эгретт»), а сдана заказчику (июнь 1904 года) другая, под обозначением Z. Поскольку первое название более благозвучно, историки склонны отдавать ей первенство.

До этого и французы, и американцы, и русские, и англичане строили субмарины с паровыми либо бензиновыми двигателями. Как только первые ДЭПЛ вошли в строй, стало ясно – дизель гораздо лучше подходит для подводной лодки. Вскоре все кораблестроители мира отказались от бензиновых моторов в пользу дизельных.

Хотя французы построили довольно много интересных субмарин, их участие в Первой и Второй мировых войнах не ознаменовалось какими-то заметными успехами.

Послевоенный период характеризуется интенсивным развитием национальной оборонной промышленности, с расчетом на экспорт. Ради продвижения своей продукции французы охотно соглашались на постройку лодок своего проекта на площадках иностранного заказчика – в Испании, Пакистане и Индии.

Примером может служить ДЭПЛ типа Daphné («Дафнэ») полным водоизмещением 1000 тонн. Для ВМС Франции построено 11 таких субмарин, на экспорт – 10 (Пакистан – 3, Португалия – 4, ЮАР – 3), последняя продержалась на службе до 2010 года. В ходе войны между Индией и Пакистаном 1971 года ДЭПЛ Hangor потопила торпедой индийский фрегат INS Khukri. Впоследствии этот момент использовался для продвижения французских субмарин на мировой рынок. Важной вехой стала сделка с Испанией по строительству четырех таких ДЭПЛ на верфи в Картахене – первый опыт лицензионного выпуска лодок французского проекта.

Следующий проект – «Агоста» строился для главного заказчика (четыре единицы, в строю с 1971 по 2001 год) и для Пакистана (две, сданы в 1980 году, на службе). Испания собрала четыре в Картахене (1983–1985), из которых две остаются в строю. Франция откликнулась на запрос Пакистана о налаживании лицензионного выпуска. После долгих согласований договор был подписан в 1992 году. К тому времени проект устарел, поэтому заказчику был предложен вариант Agosta-90B с улучшенными характеристиками. За счет высокой автоматизации, экипаж сократился с 54 до 36 человек. Доработки (2001) включали возможность стрельбы противокорабельными ракетами SM39 Exocet из-под воды посредством торпедных аппаратов. Французы также пообещали заказчику обеспечить установку ВНЭУ типа MESMA, что послужило хорошим маркетинговым ходом. По факту ни построенная во Франции S137 Khalid, ни собранные в Пакистане S138 Saad (2002 г) и S139 Hamza (2006 г) ВНЭУ не получили. В процессе реализации стоимость проекта (первоначально 520 млн долл.) выросла на 950 млн долл. за передачу технологий и предоставления права экспорта пакистанской продукции третьим странам. Франция предоставила кредиты со сроком выплаты семь лет, без чего проект не был бы реализован. Надежды пакистанцев на экспорт не оправдались, да и их собственный флот отказался от дальнейших закупок. Разочарование заказчика нашло отражение в итогах конкурса 2018 года на продление сроков службы и модернизацию трех корпусов – в нем победили не французы, а турецкая фирма STM (вместе с ней идут HAVELSAN, ASELSAN и другие поставщики).

Важен факт, что Пакистан и Франция постепенно свели на нет свое сотрудничество в данной области. Возможно, это стало результатом давления на Париж со стороны Дели. Индия крупнее Пакистана и развивается динамичнее, ее расходы на оборону значительно выше. Франция – традиционный поставщик оружия в Индию, и ей не хочется терять свои позиции на этом рынке. Если Дели действительно поставил вопрос ребром, Париж скорее всего уступил. Так или иначе, Франция потеряла Пакистан в качестве покупателя субмарин – будущее своего подводного флота Исламабад видит в сотрудничестве с Пекином.

Однако у фирмы Naval Group нет больших поводов для расстройства, поскольку она получила выгодные индийские контракты.

Индийский путь

Первыми подлодками ВМС Индии стали 10 советских проекта 641И, поставленные в 1960-е годы. Они интенсивно эксплуатировались вплоть до списания на рубеже веков.

В 70-е годы прошлого века Дели провел конкурс среди поставщиков субмарин. Было решено закупить у Советского Союза 10 ДЭПЛ проекта 877, у Германии – 2 тип 209 и еще пару построить по лицензии на собственных мощностях.

Местная промышленность получила первый опыт лицензионной сборки субмарин в рамках пакетной сделки c немецкой фирмой Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW). На базе исходной ДЭПЛ тип 209, спроектированной конструкторским бюро ILK Design Lubeck (из состава HDW), разработан проект HDW-1500 увеличенного до 1660 тонн полного водоизмещения. Первая пара (S44 Shishumar и S45 Shankush) построена в 1986 году на германской верфи в Киле. Вторая пара (S46 Shakli и S47 Shankul) собиралась из германских комплектующих в Бомбее под наблюдением специалистов HDW.

При реализации проекта вскрылись многочисленные факты несоблюдения контрактных обязательств, а также коррупционная составляющая. Они были преданы огласке и вызвали бурную реакцию индийского общества. План по строительству очередной пары лодок на MDL пришлось отменить. Вся программа сотрудничества с HDW была объявлена провальной по причине перерасхода средств, доказанными случаями взяточничества и невыполнением промышленностью взятых на себя обязательств перед заказчиком.

Нормальные взаимоотношения с HDW возобновили только в 2017 году, когда было принято решение провести модернизацию всех четырех лодок. Она включала установку иного БИУС (от фирмы Atlas Electroniх), новых перископов Carl Ziess и выдвижных устройств (Gabler). Большое внимание уделено вопросам обеспечения возможности стрельбы американскими противокорабельными ракетами Harpoon-Ex из торпедных аппаратов SUT-B.

Индия купила в СССР и России 10 ДЭПЛ проекта 877ЭКМ, их приняли в период с 1986 по 2000 год. Одна (S63 Sindhurakshak) погибла 13 августа 2013 года от внутреннего взрыва, 18 членов экипажа погибли. Трагедия случилась, когда лодка стояла у причала на верфи в Мумбае. По одной из версий, детонировала подготовленная для испытаний перспективная торпеда местной разработки, официального подтверждения пока нет.

Одна лодка проекта 877 в 2021 году была передана Бирме (Мьянме), что сократило численность индийского парка до 8, однако не все сохранили боеготовность из-за не проведенного вовремя капремонта. Ситуация постепенно выправляется за счет привлечения к работам ЦСР «Звездочка», тогда как ранее подобные работы планировалось проводить на индийских предприятиях. При проведении капремонтов проведена доработка всех лодок для пуска ракет комплекса Club-S, установка новых гидролокаторов и перископов.

Дели предпочел Париж

Хотя лодки тип 209 и проекта 877ЭКМ хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации, Дели остался недоволен сотрудничеством и с Берлином, и с Москвой. Поэтому следующий проект было решено проводить с Францией. Тем паче что там на рубеже веков активно велась разработка ДЭПЛ следующего поколения. Более того, Париж согласился организовать лицензионный выпуск Scorpene на мощностях государственного завода в Бомбее. Хотя официальных подтверждений тому нет, но по факту за входной билет на индийский рынок подводной техники Франция заплатила сворачиванием похожей программы в Пакистане.

Важно отметить, что Scorpene стал первым классом французских ДЭПЛ, которые создавались исключительно для реализации за рубежом. Ближе к концу прошлого века ВМС Франции решили полностью перейти на атомные подводные лодки (АПЛ). Соответственно выполненный в то время проект Scorpene стал первым, изначально ориентированным на экспорт. При полном водоизмещении 2000 тонн лод вооружена шестью торпедными аппаратами с боезапасом 18 единиц, включая противокорабельные ракеты SM39 Exocet.

Проект Scorpene начинался как общая разработка франко-испанского совместного предприятия между DCNS и Navantia Armaris. ВМС Испании хотел приобрести 4 лодки по 400 млн евро каждая, но в 2003 году планы поменялись. После распада СП все права перешли к фирме DCNS, вскоре сменившей название на Naval Systems, а недавно – Naval Group. Насколько известно, развод оказался болезненным, да так, что и поныне испанские и французские кораблестроители ведут себя враждебно. Возможно, это объясняет появление сенсации: в 2016 году газета Australian опубликовала отдельные страницы материалов по «скорпене» с утверждением, что произошла утечка более 22 400 страниц секретной документации. Анализ данных показал, что материалы относятся к одному из первых вариантов проекта, то есть такому, когда доступ к нему имелся у испанцев.

Субмарина Tun Abdul Razak типа Scorpene приобретена Малайзией за полмиллиарда евро. Фото Владимира Карнозова

Первая пара лодок типа Scorpene была построена для Чили в 1999–2006 годах. За ней последовала пара для Малайзии. Индийский заказ на Scorpene был размещен в 2005 году по итогам тендера Project 75. Реализация этой сделки не раз находилась под угрозой срыва, но французы сумели выправить положение.

Контракт 2005 года включал пункт, согласно которому часть лодок предполагалось оснастить ВНЭУ типа MESMA. Однако Naval Group сумела «выкрутиться» так, чтобы не исполнять обещание по установке на эти лодки дополнительного отсека с анаэробной установкой. К 2021 году стало ясно, что создатели индийского варианта ВНЭУ (MESMA своими параметрами более не устраивает заказчика) не успевают закончить все необходимые по их линии работы к тому времени, когда будет завершено формирование секций корпуса последнего шестого корпуса. Говорится о возможности врезки дополнительного отсека на этапе капитального ремонта лодок, но такой вариант развития событий сомнителен. Скорее всего все шесть лодок прослужат в индийском флоте без анаэробной энергетической установки.

Несмотря на пятилетнюю задержку с поставками и перерасход средств, Дели в целом доволен сотрудничеством с Парижем. Огромные трудности с освоением строительства лодок французского проекта пройдены, началась их эксплуатация. Это очень радует в первую очередь руководство MDL. Флот тоже доволен, поскольку он таки получает новые, достаточно современные корабли на смену морально устаревшим и потрепанным в эксплуатации, германским тип 209. Также появляется возможность сократить число российских ДЭПЛ проекта 877ЭКМ за счет списания самых старых корпусов, чье поддержание в исправном состоянии затратно.

Интересно, что по линии вооружения индийские «скорпены» не превосходят старые германские тип 209, после того как последние были доработаны для пуска американских противокорабельных ракет Harpoon из торпедных аппаратов. Французские лодки несут близкие (но все же уступающие по характеристикам) ПКР типа SM39. Торпедный арсенал ограничен старыми германскими изделиями SUT, поскольку ВМС Индии отказался от ранее выбранных (и более совершенных) торпед Blackshark для Scorpene в свете последствий очередного коррупционного скандала.

Похоже, ВМС Индии устраивает сценарий полного вывода германских лодок к 2025 году и постепенный вывод из эксплуатации ДЭПЛ проекта 877ЭКМ, поскольку им на смену идет шесть французских. Если все немецкие и российские лодки будут списаны, численный состав подводного флота сохранится за счет ввода в строй атомных субмарин, строящихся по национальным проектам. Даже при таком пессимистическом сценарии индийский подводный флот сохранит количественное, а главное, качественное превосходство над ВМС Пакистана. Что же касается вопроса сдерживания Китая, то и здесь делается ставка на качество – ввод в строй подводных атомоходов с крылатыми и баллистическими ракетами на борту.

Индийский рынок для французов остается перспективным. Высока вероятность, что Дели откажется от проведения международного тендера Project 75i на шесть субмарин следующего поколения и вместо этого выдаст MDL задание продолжать строительство ДЭПЛ типа Scorpene. Это будет вполне логичный и обоснованный шаг.

Бразилия

Чилийские и малайзийские лодки были построены во Франции, а Бразилия захотела пойти по пути Индии – собирать Scorpene на своей территории. На эту тему заключен контракт: за 10 млрд долл. построить четыре корпуса. Помимо того, Naval Group обещала оказать бразильцам помощь в реализации национального проекта атомной субмарины.

Бразилия решила заняться темой подводного судостроения на рубеже веков, сразу определившись, что перспектива – за атомной энергетической установкой. В обоснование приводится протяженная морская граница, удобный выход в Мировой океан. В качестве партнера Бразилия выбрала Францию. Схема предполагалась такая: сначала местные судостроители осваивают дизель-электрический вариант Scorpene, затем – с ВНЭУ, а потом – с атомным реактором. В качестве анаэробной системы вполне подходила французская MESMA, использующая турбину как на французских атомоходах. А вот судовой реактор Бразилия бралась сделать самостоятельно.

Здесь необходимо сделать пояснение. ДЭПЛ значительно уступают атомоходам по дальности плавания (объясняется необходимостью пополнения запасов дизельного топлива) и энергетике (бортовые системы, как и электромоторы для подводного и надводного хода, питаются током от аккумуляторных батарей). Подводная автономность и запас хода ограничены емкостью электрических аккумуляторов, которые требуют регулярной подзарядки при помощи бортовых дизельных генераторов. Поскольку последним требуется атмосферный воздух, лодке приходится всплывать на поверхность либо использовать устройство для работы двигателя под водой (РДП, «шноркель») и, пока идет зарядка батарей, оставаться на малой глубине. Высокая скорость хода под водой (максимальная цифра, как правило, не превышает 20 узлов против 30 и более у АПЛ) может поддерживаться в течение очень короткого времени.

Все эти обстоятельства брало в расчет правительство Бразилии. Согласно контракту, на местных верфях собирается четыре корпуса под наблюдением французской фирмы-разработчика. Последняя также обещала помощь с реализацией варианта субмарины с атомным реактором.

По состоянию на 2022 год работы ведутся с большим отставанием. Строительство первой ДЭПЛ Riachuelo началось в 2010 году, спуск на воду – 2019-й. Только в сентябре 2022 года Riachuelo вступил в строй. Каким будет облик следующей субмарины бразильской постройки, до конца не ясно. Тема о постановке на нее ВНЭУ не освещается.

Первой атомной лодкой бразильского флота призвана стать Álvaro Alberto. Она строится с 2018 года, спуск на воду намечен на 2027-й. Длина субмарины – 100 метров, водоизмещение 6000 тонн. Сегодня сроки принятия Álvaro Alberto – после 2030 года. Весь проект оценивается 7 млрд долл.

Президент Бразилии Жаир Болсонару посетил Москву в середине февраля 2022 года. Он просил главу российского государства помочь с проектом создания АПЛ. Во всяком случае, так написала газета Folha de São Paulo. Утверждается, что одна из многих проблем реализации программы атомного судостроения связана с сертификацией используемого топлива. Folha de São Paulo далее пишет, что обращение к Путину сделано после отказа США помочь Бразилии с реализацией её амбициозной программы.

Известно, что в 2021 году Бразилия приступила к испытаниям ядерной силовой установки. Как они проходят – неизвестно, но, по утверждениям местных СМИ, делу может помочь обширный российский опыт. Переговоры между Болсонару и Путиным заняли три часа, а затем гостя позвали в кабинет президента РФ для осмотра. Комментируя прошедшую встречу, высокий гость назвал российского лидера «одним из самых могущественных людей в мире». Болсонару расценил свой визит в Москву сигналом для всего мира о хороших перспективах отношений между двумя странами.

Перспектива

С учетом модернизации Scorpene еще некоторое время сохранит экспортный потенциал. На нем применен вполне современный многорежимный электродвигатель Magtronic французской фирмы Jeumont Electric – многофазный синхронный электромотор переменного тока с постоянным магнитным возбуждением.

Вместе с тем перспектива развития неатомного направления французского кораблестроения связана с реализацией проекта дизель-электрического варианта АПЛ Barracuda (головной корабль – Suffren/«Сюффрень»). Первым покупателем должна была стать Австралия (для нее предназначалась версия Shortfin Barracuda), но в сентябре 2021 года она отказалась от соответствующего контракта (Project SEA1000), решив приобрести атомные субмарины у США и Великобритании. Несмотря на это, фирма Naval Group заявила, что продолжит работы по неатомной «Барракуде» с перспективой реализации другим иностранным покупателям.

В принципе такое развитие событий возможно, тем более что Naval Group не вернула предоплату Австралии, а новый премьер-министр даже пообещал выплатить «компенсацию» за отказ предыдущего правительства от контракта. Суммы фигурируют немалые, что создает финансовую основу для реализации проекта. Вместе с тем никто ранее не переделывал атомную лодку в обычную (проще заново спроектировать), за одним исключением – французы достроили своего атомного первенца (Gymnôte) как опытовую дизельную лодку.

Подведем итог. Франция представляет серьезного конкурента России на международном рынке подводной техники. Это проявилось в том, что ее проект Scorpene выходил победителем в международных конкурсах, где также участвовали отечественные разработки. Но у нашей страны есть важное преимущество – более высокая серийность, обеспечиваемая, кроме прочего, государственными оборонными заказами.

В новом веке Франция построила два стратегических ракетных крейсера (Vigilant, Terrible) и многоцелевую атомную субмарину Suffren для собственного флота плюс четыре ДЭПЛ Scorpene для иностранных заказчиков (две чилийских и две малайзийских) – всего семь.

По линии лицензионного производства, Пакистан собрал по французскому проекту Agosta-90B две ДЭПЛ (Saad в 2002-м и Hamza в 2006-м), Индия – четыре Scorpene (2017–2022), Бразилия – Riachuelo (2022). Всего получается семь лицензионных субмарин. Суммарно получаем три атомных и 10 дизельных подлодок, итого 14. Между тем за то же время Россия простроила такое же число одних только подводных атомоходов (преимущественно типов «Борей» и «Ясень»).

Совокупное число ДЭПЛ семейства «Варшавянка», построенных к началу 2023 года, составляет 73. Наиболее продвинутый представитель данной серии ДЭПЛ проекта 636.3 имеет надводное водоизмещение 2350 тонн, подводное – 3950 тонн, скорость хода – 19 узлов, экипаж – 52 человека, вооружение – 6 торпедных аппаратов калибра 533 мм с боезапасом 18 торпед и ракет комплекса «Калибр-ПЛ». Заметим, что по размерности и составу вооружения отечественная лодка обладает существенным превосходством над Scorpene.

Только по базовому проекту 636 и его вариантам было построено 20 субмарин на экспорт и 10 (одного только проекта 636.3) для ВМФ России, всего 30 (в том числе сданных в этом веке – 28).

По состоянию на январь 2023 года, все иностранные контракты на поставку ДЭПЛ проекта 636 выполнены. В настоящее время производственные мощности АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге полностью загружены заказами отечественных моряков. Для Черноморского флота здесь построено шесть кораблей проекта 636.3 (приняты в 2014–2016 годах).

Продолжается строительство новых корпусов по улучшенному проекту 636.3 для Тихоокеанского флота. Первые три корабля сдали в 2019–2021 годах. А в ноябре 2022 года Тихоокеанский флот пополнился четвертым – «Уфа».

Помимо 10 кораблей проекта 636.3 в новом веке «Адмиралтейские верфи» построили для ВМФ России три лодки проекта 677 («Санкт-Петербург», «Кронштадт» и «Великие Луки»), всего – 13 ДЭПЛ. А если учесть другие площадки (в Северодвинске и Нижнем Новгороде), то всего с начала XXI века на экспорт было поставлено 19 ДЭПЛ проектов 636 и 877ЭКМ. Вместе с выполненными заказами ВМФ России получаем: 29 ДЭПЛ семейства «Варшавянка» и 3 «Лада». Вместе с опытовой субмариной «Саров» получается 33 ДЭПЛ.

Из приведенной статистики следует, что темпы подводного судостроения в России значительно превосходят таковые во Франции. Потенциально более высокая серийность дает нам преимущество по стоимости единицы серийной продукции и в качестве изготовления. Остается только грамотно реализовать эти и другие преимущества в ходе конкурентной борьбы за рынки сбыта за рубежом.

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк.