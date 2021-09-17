Австралия аннулирует соглашение с Францией и намерена строить атомные подводные лодки

16 сентября 2021 года правительство Австралии официально объявило, что Австралия, Великобритания и США договорились о создании расширенного трехстороннего партнерства в области безопасности, именуемого AUKUS. Первой инициативой в рамках AUKUS стала программа приобретении Австралией технологии атомных подводных лодок с использованием многолетнего опыта США и Великобритании. В рамках AUKUS три страны незамедлительно сосредоточатся на определении оптимальных направлений поставки как минимум восьми атомных подводных лодок для Австралии.

(с) Правительство Австралии

Сообщено, что в течение следующих 18 месяцев Австралия, Великобритания и США будут тщательно изучать полный набор требований, лежащих в основе управления ядерной энергией, и продемонстрируют четкий путь к тому, чтобы стать ответственным и надежным распорядителем этой чувствительной технологии. Австралия создаст в министерстве обороны Целевую группу по атомным подводным лодкам, которая возглавит эту работу. Правительство намерено построить атомные подводные лодки в Южной Австралии с максимальным использованием австралийских рабочих.

Заявлено, что при этом Австралия не планирует приобретать ядерное оружие, и это предложение будет соответствовать давней приверженности Австралии нераспространению ядерного оружия. Все три страны глубоко привержены делу сохранения лидерства в области глобального нераспространения.

Заявлено, что выбор технологии атомных подводных лодок означает, что Австралия больше не будет продолжать программу неатомных подводных лодок класса Attack с французским судостроителным объединением Naval Group. Ускоряющиеся изменения в сфере региональной безопасности делают неатомные подводные лодки непригодными для оперативных потребностей Австралии в предстоящие десятилетия.

Чуть ранее о создании партнерства AUKUS было объявлено на видеоконференции с участием президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

Объявление правительства Австралии о разрыве соглашения с Францией о строительстве подводных лодок и о повороте в сторон у идеи постройки АПЛ стало полной неожиданностью как для французской стороны, так и для многих в правительстве и министерстве обороны Австралии, оповещенных об этом буквально за сутки до объявления.

Комментируя решение Австралии, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью Franceinfo заявил, что "это удар в спину. У нас установились доверительные отношения с Австралией, и это доверие было предано".

В заявлении, опубликованном перед интервью, Ле Дриан и министр вооруженных сил Флоренс Парли заявили: "Это решение противоречит букве и духу сотрудничества, которое преобладало между Францией и Австралией. Выбор Америки оттолкнуть союзника и европейского партнера, такого как Франция, от структурирования партнерства с Австралией в то время, когда мы сталкиваемся с беспрецедентными проблемами в Индо-Тихоокеанском регионе… показывает отсутствие последовательности, которую Франция может только отметить, и вызывает сожаление".

Со стороны bmpd напомним, что 26 апреля 2016 года министерство обороны Австралии присудило французскому консорциуму компаний DCNS (ныне Naval Group) и Thales победу в международном тендере на постройку для ВМС Австралии 12 больших неатомных подводных лодок по программе SEA 1000 (Future Submarine Program). Австралийским флотом был выбран предложенный консорциумом DCNS и Thales проект большой подводной лодки Shortfin Barracuda Block 1A, представляющий собой по сути неатомный вариант строящихся Naval Group для ВМС Франции атомных многоцелевых подводных лодок нового поколения проекта Barracuda.

Однако с самого начала австралийская программа постройки этих подводных лодок (австралийское обозначение тип Attack) увязла в многочисленных бюрократических задержках и согласованиях, причем, как можно судить, в значительной мере инспирируемых австралийской стороной. Хотя предварительный контракт на техническое проектирование подводной лодки был заключен Австралией с DCNS (Naval Group) в сентябре 2016 года, однако предконтрактные переговоры и заключения соответствующих пакетов соглашений по следующему этапу между австралийской и французской сторонами растянулись в итоге почти на три года, и лишь 11 февраля 2019 года правительством Австралии было подписано с Naval Group формальное соглашение о стратегическом партнерстве Strategic Partnering Agreement (SPA) (то есть фактически й контракт) по программе Future Submarine Program строительства 12 подводных лодок для ВМС Австралии. Общая стоимость программы Future Submarine Program оценивалось в 50 млрд австралийских долл (30 млрд долл США), что должно было стать крупнейшей оборонной программой в истории Австралии.

Но и после этого программа прожоджала вязнуть в согласованиях, в том числе по вопросам участия австралийской промышленности и степени локализации, хотя стороны систематически подвергали свою приверхенность ей (последний раз в начале сентября 2021 года). Планировавшееся подписание в апреле 2021 года финального контракта на строительство так и не было произведено, поскольку австралийское правительство в очередной раз выступило с различными претензиями к Naval Group и порекомендовало доработать контрактные документы к концу сентября - и теперь уже не будкт подписано никогда. Строительство всех 12 подводных лодок должно было осуществляться в партнерстве с Naval Group на специально сооружаемом предприятии Future Submarine Yard в Аделаиде при участии австралийской государственной компании ASC, вялая постройка этой верфи была начата в 2018 году. Фактически секции для сборки лодок на данном предприятии должны были изготавливаться Naval Group во Франции.

Начало строительства головной подводной лодки типа Attack было запланировано на конец 2023 года, передача ее на испытания ожидалась в 2031 году, а достижение оперативной готовности в составе австралийского флота - на 2034 год. Постройка всех 12 лодок должна была растянуться до середины 2040-х годов.

Дизель-электрическая подводная лодка проекта Shortfin Barracuda Block 1A должна была иметь длину 94 метра и полное подводное водоизмещение около 4700 тонн, и не планировалась к оснащению воздухонезависимой энергетической установкой. Naval Group рекламировала подход с возможностью поэтапного наращивания боевых возможностей лодок Shortfin Barracuda на протяжении всего срока их службы, с постепенным внедрением модификаций Block 1B, Block 1C, и т. д.

Министерство обороны Австралии начало программу SEA 1000 (Future Submarine Programme) в 2007 году, планируя (изначально начиная с 2025 года) ввести в строй 12 больших неатомных подводных лодок нового поколения, шесть из которых должны заменить находящиеся сейчас в строю австралийского флота большие дизель-электрические подводные лодки типа Collins. Эти планы были утверждены на правительственном уровне в "Белой книге" по обороне в 2009 году. Требования австралийского флота по программе предусматривали неатомную подводную лодку с беспрецедентными характеристиками дальности и автономности, чтобы эффективно использовать эти корабли в удаленных раонах - таких - как китайские моря, Персидский залив и даже северная часть Тихого океана. Планировалось применение на лодках современной АСБУ производствa американской корпорации Lockheed Martin, а также вооружение крылатыми и противокорабельными ракетами, запускаемыми через торпедные аппараты.

На финальной стадии программы SEA 1000 (с 2015 года), помимо консорциума DCNS и Thales, в тендере по программе принимали участие германское объединение ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) со специально увеличенной модификацией своего проекта 214 (первоначально TKMS предлагался специально разработанный более крупный проект 216), а также консорциум японских корпораций Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Shipbuilding Corporation с проектом на основе строящихся для японского флота подводных лодок типа Soryu.

Комментарий bmpd. Отмена программы постройки Австралией больших неатомных подводных лодок французского проекта Shortfin Barracuda Block 1A выглядит вполне логичным шагом, поскольку по результатам своего выбора 2016 года Австралия фактически должна была получить подводные лодки с размерами и стоимостью атомной лодки, но при этом м очевидно уступающими атомным лодкам характеристиками. С самого начала при заданных амбициозных требованиях по дальности плавания и автономности и при фактическом отсутствии финансовых ограничений отказ от возможности применения ЯЭУ выглядел странным и вызванным чисто политическими аспектами. Очевидно, что руководство австралийскиго флота (возможно, при поддержке американских коллег) с самого начала саботировало выбор неатомной подводной лодки и вело систематическую работу по продвижению взамен идет строительства атомных подводныз лодок, увенчавшуюся успехом. В частности, по данным австралийских СМИ, значительную роль в этом сыграл вице-адмирал США в отставке Уильям Хиларидес, который возглавляет Консультативную группу экспертов по военно-морскому кораблестроению при правительстве Моррисона, а теперь, как сообщается, будет "ключевой фигурой в переходном процессе " приобретения АПЛ.

Еще в июле 2019 года раскрытие документов выявило, что правительство Австрали само фактически саботировало договоренности с французской стороной по лодочной программе, - видимо, уже тогда втайне находясь в стадии переговоров в США и Великобританией относительности возможности приобретения АПЛ.

В политическом плане объявление парнертства AUKUS означает дальнейгее усиление сателлизации Великобритании и Австралии по отношению к США и дальнейшую гомогенизацию "англосаксонского мира" под американским управлением.

Предположительно, строительство АПЛ для ВМС Австралии будет вестись на том же предприятии в Аделаиде, на котором планировалась постройка лодок типа Attack. Неясно, какой проект будет выбран (британский или американский, хотя более вероятен британский), но сообщается, что ЯЭУ будет в любом случае британского типа. Ввод в строй головной АПЛ ожидается к середине 2030-х годов.

Также правительство Австралии приняло решение о проведении капитального ремонта и модернизации с целью продления срока службы до ввода в строй новых АПЛ шести находящихся сейчас в строю австралийского флота больших дизель-электрических подводных лодок типа Collins шведского проекта. Работы также будут вестись в Аделаиде, головная лодка должна завершить ремонт и модернизацию в 2026 году, после чего лодки смогут оставаться в составе флота еще около 10 лет.