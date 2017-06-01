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Рогозин опроверг утверждения об отказе от пилотируемых запусков с Восточного

02.06.2017 ТАСС 135 0
Разделы: Космонавтика
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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
Источник: © Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС

По словам вице-премьера, пуски планируется проводить с использованием сверхтяжелой ракеты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Пилотируемые пуски с космодрома Восточный планируется проводить с использованием сверхтяжелой ракеты, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин "на полях" Петербургского международного экономического форума.

Он пояснил, что Россия не планирует отказываться от пилотируемых запусков с Восточного. "Это неправильная информация", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"Пилотируемые пуски с Восточного также планируются, но, с учетом принятого президентом решения по ускорению создания сверхтяжелой ракеты, мы ориентируем пилотируемые программы именно на сверхтяжелую ракету с Восточного", - добавил он.

ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.
01.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром

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