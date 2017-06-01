Рогозин опроверг утверждения об отказе от пилотируемых запусков с Восточного
|
|
Дмитрий Рогозин
Источник: © Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС
По словам вице-премьера, пуски планируется проводить с использованием сверхтяжелой ракеты
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Пилотируемые пуски с космодрома Восточный планируется проводить с использованием сверхтяжелой ракеты, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин "на полях" Петербургского международного экономического форума.
Он пояснил, что Россия не планирует отказываться от пилотируемых запусков с Восточного. "Это неправильная информация", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
"Пилотируемые пуски с Восточного также планируются, но, с учетом принятого президентом решения по ускорению создания сверхтяжелой ракеты, мы ориентируем пилотируемые программы именно на сверхтяжелую ракету с Восточного", - добавил он.
ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.
|
01.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.06.2017 Россия продолжит пуски как с Восточного, так и с Байконура - Рогозин
02.05.2017 Что важно знать о космодроме Восточный
02.05.2017 Всем спасибо, все свободны
18.04.2017 Сергей Крикалёв: на Луну отправятся и люди, и роботы
21.03.2017 Рогозин рассказал о планах пусков ракет с космодрома Восточный
21.03.2017 Первая очередь строительства г. Циолковский будет завершена в сентябре
21.03.2017 Медведев намерен побывать на космодроме Восточный
21.03.2017 На космодроме Восточный начала работу уникальная поликлиника ФМБА