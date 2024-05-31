Борьба вокруг контракта на постройку пяти новых корветов проекта К130 для германского флота

Как сообщил веб-ресурс www.defenseworld.net , германская судостроительная компания German Naval Yards Holdings (входит в состав группы Nobiskrug GmbH), выступающая новым игроком на германском военно-морском рынке, требует от министерства обороны Германии проведения открытого тендера на постройку пяти дополнительных корветов проекта К130 для ВМС ФРГ, и нашла в этом поддержку германского федерального антимонопольного органа.

Кoрвет F 264 Ludwigshafen am Rhein проекта К130 (типа Braunschweig) ВМС Германии, ноябрь 2016 года (с) ВМС Германии

Антимонопольное ведомство удовлетворило жалобу German Naval Yards Holdings на министерство обороны Германии, которое ранее на внеконкурсной основе выдало объединению Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) контракт стоимостью около 2 млрд евро на постройку пяти корветов К130 второй серии (в дополнение к пяти корветам, уже находящимся в составе флота). Антимонопольное ведомство постановило приостановить действие контракта с TKMS и потребовало проведения открытого тендера на постройку корветов.

Министерство обороны Германии имеет время до середины следующей недели (примерно до 6 июня) обжаловать решение антимонопольного органа. Если оно не будет обжаловано, то неизбежный в этом случае тендер на постройку пяти корветов может привести к дополнительному затягиванию программы их строительства на срок до года.

German Naval Yards Holdings является частью группы Nobiskrug GmbH, которая входит в международный финансово-промышленный холдинг Privinvest, контролируемй семьей ливанского маронитского бизнесмена Искандера Сафа. Основой German Naval Yards Holdings является кильская верфь German Naval Yards Kiel, выкупленная Privinvest в 2014 году как ADMK у эмиратских инвесторов. Данное предприятие представляет собой бывшую коммерческую верфь Werk Gaarden компании Howaldtswerke-Deutsche Werft (верфь ведет свою историю с 1867 года сперва как Kaiserliche Werft Kiel, затем как Deutsche Werke Kiel AG). В 2013-2017 годах German Naval Yards Holdings на данной верфи по подряду объединения TKMS успешно осуществила постройку двух фрегатов проекта МЕКО А200 АN для ВМС Алжира, и сейчас жаждет новых заказов.

Напомним, что строительство для ВМС ФРГ пяти дополнительных корветов типа Braunschweig (проекта К130) было утверждено в ноябре 2016 года. При этом германское министерство обороны с самого начала приняло решение произвести прямую закупку корветов проекта К130 у тех же фирм-строителей (консорциума Fr. Lürssen Werft и TКMS, при головной роли последнего), которые построили первую серию из пяти этих кораблей (введенных в строй в 2008-2013 годах), вместо проведения нового формального тендера, и без серьезных изменений в конструкции кораблей. Им и был в мае 2017 года выдан контракт, ныне оспоренный German Naval Yards Holdings.

ВМС ФРГ оптимистично ожидали ввода в строй пяти дополнительных корветов типа Braunschweig в период с 2019 по 2023 годы, однако осведомленные источники в германской оборонной промышленности с самого начала утверждали, что первый корабль войдет в строй не ранее 2021 года, а теперь программа может затянуться и еще более.