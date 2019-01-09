Утвержден контракт на постройку в Германии для Египта фрегатов проекта МЕКО А200

Как сообщило сетевое издание германского журнала "Spiegel", накануне Нового года Федеральный Совет безопасности Германии (членами которого являются федеральный канцлер и ключевые члены правительства ФРГ) на закрытом заседании одобрил поставку германским концерном ThyssenKrupp в Египет одного фрегата проекта МЕКО А200 с опционным разрешением на поставку еще одного такого корабля.

Второй построенный германским судостроительным объединением ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) для ВМС Алжира фрегат El Moudamir проекта МЕКО А200 AN. Снимок сделан в Киле 13.05.2017 перед уходом корабля в Алжир. Заказанные Египтом фрегаты проекта МЕКО А200, как сообщается, будут подобны кораблям, построенным для Алжира (с) Norbert Möller

Согласно более ранней публикации того же журнала, ThyssenKrupp в сентябре 2018 года подписал соглашение с Египтом о постройке для египетского флота четырех фрегатов проекта МЕКО А200 стоимостью более 2 млрд евро (при этом предусматривается возможность постройки одного из этих фрегатов по лицензии в Египте).

Однако cанкционирование этого контракта со стороны правительства ФРГ затянулось, как по внутригерманским политическим причинам (давление ряда политических и общественных кругов против продажи вооружения "авторитарному режиму Египта, нарушающему права человека" и участвующему в военной интервенции в Йемене) - так и по внешнеполитическим. По данным германских СМИ, финансирование контракта на постройку фрегатов для Египта должна осуществлять Саудовская Аравия, отношения которой с Германией осенью 2018 года серьезно обострились ввиду резкой критики с немецкой стороны истории с убийством Хашогги. В ответ, как сообщалось, саудовская сторона пригрозила разрывом ряда контрактов с Германией, включая контракт на постройку фрегатов для Египта.

По все видимости, теперь все вовлеченные стороны смогли урегулировать вопросы и разрешение правительства ФРГ на реализацию первого этапа контракта на постройку фрегатов для Египта получено ThyssenKrupp. Характерно, что накануне одобрения этого контракта египетская сторона освободила двух немецких граждан - сотрудников связанного с ХДС Фонда Конрада Аденауэра, отбывавших с 2013 года тюремное заключение в Египте за незаконное финансирование фондом египетских правозащитных НКО.

Египет весьма ранее неожиданно принял решение о заказе в ФРГ фрегатов проекта МЕКО А200 вместо так и не не реализованного опциона на постройку во Франции еще двух корветов проекта Gowind 2500 (в дополнение к четырем корветам этого типа, ранее заказанным для египетского флота у французского судостроительного объединения Naval Group).

Сообщается, что заказанные Египтом фрегаты проекта МЕКО А200 будут примерно подобны двум фрегатам проекта МЕКО А200 AN, построенным ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS, судостроительное объединение в составе ThyssenKrupp) по контракту 2012 года для Алжира и введенным в строй алжирского флота в 2016-2017 годах. Cтроительство фрегатов для Египта будет, видимо, осуществляться по той же схеме, что и постройка фрегатов для Алжира - при сохранении роли головного подрядчика у TKMS, фактическая постройка будет осуществляться по субподряду на кильской верфи German Naval Yards Kiel группы Nobiskrug GmbH, входящей в состав международной финансово-промышленной группы Privinvest, контролируемой семьей ливанского маронитского бизнесмена Искандера Сафа. Данная верфь (бывшая коммерческая верфь Werk Gaarden компании Howaldtswerke-Deutsche Werft, ведет свою историю с 1867 года сперва как Kaiserliche Werft Kiel, затем как Deutsche Werke Kiel AG) была выкуплена у TKMS в 2011 году. При этом работы по монтажу вооружения и оборудования и испытаниям алжирских фрегатов выполнялялась на оставшейся в составе TKMS кильской верфи Kieler Werft (бывшая головная верфь Howaldtswerke-Deutsche Werft). Сейчас по этой же схеме в Киле ведется постройка четыре корветов ппроекта Saar 6 для ВМС Израиля.