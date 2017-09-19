Контракт на постройку пяти корветов проекта К130 для германского флота перезаключен

Как сообщили германские СМИ, 12 сентября 2017 года закупочное ведомство Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) министерства обороны Германии выдало повторный контракт стоимостью около 2 млрд евро на постройку для германского флота второй серии из пяти корветов проекта К130 (типа Braunschweig) консорциуму ARGE K130. Новый контракт заключен после ввода в состав консорциума ARGE K130, помимо германских судостроительных компаний Fr. Lürssen Werft и ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), также судостроительной компании German Naval Yards. Тем самым министерство обороны ФРГ удовлетворило домогательства German Naval Yards, добившейся пересмотра условий предыдущего контракта.

Корветы ВМС ФРГ проекта К130 первой серии в базе в Варнемюнде. На переднем плане корвет F 264 Ludwigshafen am Rhein. Снимок 2015 года (с) Bernd Wüstneck / DPA

Напомним, что первый контракт на постройку для ВМС ФРГ второй серии из пяти корветов проекта К130 консорциуму ARGE K130 в составе Fr. Lürssen Werft и TKMS (построившему и первую серию из пяти кораблей) был выдан в мае 2017 года. Однако компания German Naval Yards Holdings (входит в состав группы Nobiskrug GmbH), выступающая новым игроком на германском военно-морском рынке, оспорила данный контракт и потребовала от министерства обороны Германии проведения открытого тендера на постройку пяти корветов второй серии, найдя в этом поддержку германского федерального антимонопольного органа (постановившего приостановить действие контракта), а также депутатов Бундестага ФРГ.

В конечном счете, компромисс был найден в июле во включении German Naval Yards в состав консорциума ARGE K130, что позволило теперь перезаключить контракт. Конкретные условия участия German Naval Yards в консорциуме не сообщаются, но ранее German Naval Yards претендовала на участие в строительстве секций всех пяти корветов второй серии и на сборку на своей верфи German Naval Yards Kiel двух из пяти корветов.

German Naval Yards Holdings является частью группы Nobiskrug GmbH, которая входит в международный финансово-промышленный холдинг Privinvest, контролируемый семьей ливанского маронитского бизнесмена Искандера Сафа. Основой German Naval Yards Holdings является кильская верфь German Naval Yards Kiel, выкупленная Privinvest в 2014 году как ADMK у эмиратских инвесторов. Данное предприятие представляет собой бывшую коммерческую верфь Werk Gaarden компании Howaldtswerke-Deutsche Werft (верфь ведет свою историю с 1867 года сперва как Kaiserliche Werft Kiel, затем как Deutsche Werke Kiel AG). В 2013-2017 годах German Naval Yards на данной верфи по подряду объединения TKMS успешно осуществила постройку двух фрегатов проекта МЕКО А200 АN для ВМС Алжира, и сейчас жаждет новых заказов.

Строительство для ВМС ФРГ пяти дополнительных корветов типа Braunschweig (проекта К130) было утверждено в ноябре 2016 года. При этом германское министерство обороны с самого начала приняло решение для ускорения постройки произвести прямую закупку корветов проекта К130 у тех же фирм-строителей (консорциума Fr. Lürssen Werft и TКMS, при головной роли последнего), которые построили первую серию из пяти этих кораблей (введенных в строй в 2008-2013 годах), вместо проведения нового формального тендера, и без серьезных изменений в конструкции кораблей. Им и был в мае 2017 года выдан контракт, в итоге оспоренный German Naval Yards.

ВМС ФРГ оптимистично ожидали ввода в строй пяти дополнительных корветов типа Braunschweig в период с 2019 по 2023 годы, однако осведомленные источники в германской оборонной промышленности с самого начала утверждали, что первый корабль войдет в строй не ранее 2021 года. Теперь же по новому контракту сдача всех пяти корветов запланирована с 2022 по 2025 годы. В связи с этим затягиванием, как сообщается, вопреки первоначальным намерениям германского флота, в конструкцию корветов второй серии будут все-таки внесены различные изменения.