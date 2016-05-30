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Восемь приоритетных ОКР по заданию Минобороны РФ проводятся для создания перспективной системы ПВО

30.05.2017 ЦАМТО 290 0
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БМ Тор-М2Э
Боевая машина из состава ЗРК "Тор-М2Э"
Источник: http://sadko.biz/

ЦАМТО, 29 мая. Восемь приоритетных опытно-конструкторских работ по заданию Минобороны РФ проводятся для создания перспективной системы противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом в ходе конференции по перспективам войсковой ПВО рассказал начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

"Работы проводятся для создания системы противовоздушной обороны, включающей в себя весь типаж современных и перспективных автоматизированных систем управления, средств разведки, зенитных ракетных и артиллерийских систем и комплексов", – сказал он.

А.Леонов напомнил, что в этом году на параде Победы был впервые показан автономный зенитный ракетный комплекс малой дальности "Тор-М2ДТ", разработанный специально для Арктики.

"На дальнейшую перспективу планируется к открытию научно-исследовательская работа, результатом которой должны стать тактико-технические задания на разработку новых образцов вооружения рода войск", – добавил А.Леонов.

По его словам, в настоящее время "осуществляется подготовка и согласование предложений в новый проект Государственной программы вооружения".

"Предлагаемые нами мероприятия позволят продолжить оснащение войсковой ПВО современными образцами вооружений, а также дадут возможность сформировать научно-технический задел для разработки перспективных образцов вооружения", – цитирует Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ А.Леонова.
29.05.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика

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