Очередная партия украинских танков "Оплот" для Таиланда готовится к отгрузке - главный инженер завода им.Малышева



Первый серийный танк «Оплот», изготовленный в рамках контракта с армией Таиланда.

Источник: www.mediaport.ua Первый серийный танк «Оплот», изготовленный в рамках контракта с армией Таиланда.Источник: www.mediaport.ua

Харьков. 25 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Госпредприятие "Завод им.Малышева" (Харьков) готовится к отгрузке очередной партии основных боевых танков (ОБТ) "Оплот" в Таиланд, сообщил главный инженер предприятия Александр Шейко.

"На следующей неделе отгружаем очередную партию", - сказал А.Шейко журналистам в четверг.

Он отказался ответить на вопрос, о каком объеме поставки идет речь, сославшись на конфиденциальность информации, однако отметил, что предприятие выполнило уже "три четверти контракта".

Как сообщалось, в 2014 году Украина вынужденно приостановила ряд экспортных контрактов на поставку основной военной техники, которая отгружалась в зону боевых действий в Донбассе. Поставки по приостановленным контрактам возобновлены в 2015-2016 годах за счет планового наращивания производственных мощностей предприятий госконцерна "Укроборонпром".

Созданный ХКБМ им. Морозова по заказу Минобороны Украины танк ОБТ "Оплот" принят на вооружение ВСУ в мае 2009 года и в украинскую армию поставлены первые 2 танка. Контракт объемом более $200 млн на поставку в Таиланд 49 украинских танков ОБТ "Оплот" заключен в 2011 году, в апреле 2012 года ГП "Завод им.Малышева" приступил к реализации контракта.

Объем затрат на освоение серийного производства ОБТ "Оплот", по данным завода, составил $30 млн. Первые пять боевых машин были отгружены тайскому заказчику в начале 2014 года, еще четыре - в декабре 2015 года, 10 машин - весной 2016 года. Четвертая партия "Оплотов" была поставлена в Таиланд в ноябре 2016г.

Завершение данного контракта по уточненному с таиландской стороной графику намечено на осень 2017 года.