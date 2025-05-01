Очередная партия украинских танков "Оплот" для Таиланда готовится к отгрузке - главный инженер завода им.Малышева
|
|
Первый серийный танк «Оплот», изготовленный в рамках контракта с армией Таиланда.
Источник: www.mediaport.ua
Харьков. 25 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Госпредприятие "Завод им.Малышева" (Харьков) готовится к отгрузке очередной партии основных боевых танков (ОБТ) "Оплот" в Таиланд, сообщил главный инженер предприятия Александр Шейко.
"На следующей неделе отгружаем очередную партию", - сказал А.Шейко журналистам в четверг.
Он отказался ответить на вопрос, о каком объеме поставки идет речь, сославшись на конфиденциальность информации, однако отметил, что предприятие выполнило уже "три четверти контракта".
Как сообщалось, в 2014 году Украина вынужденно приостановила ряд экспортных контрактов на поставку основной военной техники, которая отгружалась в зону боевых действий в Донбассе. Поставки по приостановленным контрактам возобновлены в 2015-2016 годах за счет планового наращивания производственных мощностей предприятий госконцерна "Укроборонпром".
Созданный ХКБМ им. Морозова по заказу Минобороны Украины танк ОБТ "Оплот" принят на вооружение ВСУ в мае 2009 года и в украинскую армию поставлены первые 2 танка. Контракт объемом более $200 млн на поставку в Таиланд 49 украинских танков ОБТ "Оплот" заключен в 2011 году, в апреле 2012 года ГП "Завод им.Малышева" приступил к реализации контракта.
Объем затрат на освоение серийного производства ОБТ "Оплот", по данным завода, составил $30 млн. Первые пять боевых машин были отгружены тайскому заказчику в начале 2014 года, еще четыре - в декабре 2015 года, 10 машин - весной 2016 года. Четвертая партия "Оплотов" была поставлена в Таиланд в ноябре 2016г.
Завершение данного контракта по уточненному с таиландской стороной графику намечено на осень 2017 года.
|
25.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.10.2016 Закупку танков Оплот включат в гособоронзаказ на 2017 год
26.05.2016 Украина обеспечила поставку третьей партии новых ОБТ "Оплот" в Таиланд
22.04.2016 «Укроборонпром» провалил программу серийного производства танков
24.09.2014 Последний «Оплот»
10.09.2014 Гендиректор завода Малышева: "По огневой мощи танков Россия ничего нового за 20 лет не изобрела"
03.09.2014 Гендиректор завода имени Малышева - об АТО, сокращениях и рейдерском захвате
14.04.2014 Укроборонпром разработал ряд проектов модернизации ОБТ Т-64