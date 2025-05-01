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"Вертолеты России" начали сотрудничество с особой экономической зоной "Титановая долина"

26.05.2017 ЦАМТО 118 0
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ОЭЗ "Титановая долина". Фото: РИА Новости

ЦАМТО, 25 мая. Холдинг "Вертолеты России" в рамках юбилейной 10-й Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2017 подписал соглашение о взаимопонимании с ОЭЗ "Титановая долина".

Свои подписи под документом поставили гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский и гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" Артемий Кызласов.

Этот договор является началом сотрудничества холдинга "Вертолеты России" и особой экономической зоны. По условиям соглашения стороны договорились о схеме сотрудничества по локализации партнеров холдинга "Вертолеты России" на территории Авиационного кластера, формирующегося в Свердловской области (г.Екатеринбург) на базе будущей второй очереди "Титановой долины".

"Кооперация "Вертолетов России" с "Титановой долиной" осуществляется в рамках стратегии развития интегрированной структуры российского вертолетостроения до 2025 года. В лице "Титановой долины" мы надеемся получить партнера, заинтересованного в развитии нашего портфеля компетенций. Это сотрудничество логично, так как авиастроение – одна из специализаций "Титановой долины". В свою очередь, концепция развития Авиационного кластера на базе второй очереди ОЭЗ предусматривает создание производственной цепочки – от производства комплектующих до сборки и сервиса", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Титановая долина" была создана в декабре 2010 года и является одной из девяти особых экономических зон промышленно-производственного типа в России. Приоритетные отрасли – производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиаотрасли, производство стройматериалов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".
25.05.2017
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принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Проекты
Титановая долина

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