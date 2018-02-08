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"Объединенная авиастроительная корпорация" заходит в "Титановую долину"

09.02.2018 РБК 268 0
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ОЭЗ "Титановая долина". Фото: РИА Новости.

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и особая экономическая зона "Титановая долина" подписали соглашение о создании центра механообработки изделий из титановых сплавов, сообщает пресс-служба ОЭЗ "Титановая долина". Документ подписали президент ОАК Юрий Слюсарь и гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" Артемий Кызласов.

Заместитель генерального директора по работе с резидентами "Титановой Долины" Галина Деменева сообщила "РБК-Екатеринбург", что работы на площадке вряд ли начнутся раньше, чем через год. Сейчас идет подготовка проекта центра механообработки. По ее информации, после подготовки проекта начнется процедура оформления ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" в качестве резидента ОЭЗ.

"Единый центр позволит обрабатывать детали не для одного потребителя, как в случае с АО "Урал Боинг Мануфэктуринг", а для целого пула авиастроителей, в первую очередь российских", - рассказал Артемий Кызласов. По его словам, идея о создании единого центра механообработки титановых штамповок вблизи ВСМПО-АВИСМА появилась до создания ОЭЗ.

Согласно документу, стороны будут работать над созданием в "Титановой долине" мощностей по черновой, получистовой, а в будущем - чистовой механообработки деталей из титановых сплавов. Центр механообработки позволит увеличить переделы титана в Верхней Салде. Что позволит российским авиастроителям получат возможность снизить себестоимость изделий.

"Создание новых российских самолетов связано с увеличением доли использования перспективных материалов. С развитием авиастроения применение титановых сплавов в конструкции самолета будет возрастать", - объяснил Юрий Слюсарь.

Ранее руководство ОЭЗ объявило о начале сотрудничества с российскими авиастроителями "Вертолеты России" и "Технодинамика".
08.02.2018
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принадлежат РБК
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Страны
Россия
Компании
Boeing
Вертолеты России
ВСМПО-Ависма
ОАК
Технодинамика
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
Титановая долина

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