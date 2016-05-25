Министр обороны выступил на заседании Совета Федерации в рамках "правительственного часа"



Сергей Шойгу

Источник: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Сергей ШойгуИсточник: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЦАМТО, 24 мая. Как уже сообщалось, глава военного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу выступил на заседании Совета Федерации в рамках "правительственного часа". Ниже представлен полный вариант выступления С.Шойгу в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Как подчеркнул министр обороны, регулярные встречи и тесное взаимодействие с профильными комитетами Совета Федерации способствуют оперативному решению проблемных вопросов в оборонной сфере и повышению качественного состояния армии и флота.

"Это особенно актуально сегодня, когда напряженность в мире растет – прежде всего, в таких стратегически важных для России районах, как Украина, Сирия и Корейский полуостров", – отметил Сергей Шойгу.

В факторы международной нестабильности глава военного ведомства также включил и стремление Соединенных Штатов к глобальному лидерству.

"Вашингтон и страны Запада продолжают навязывать мировому сообществу идею о существовании российской военной угрозы, и многие государства следуют в русле данной политики. Это негативно сказывается на формировании единого фронта борьбы с главным злом современности – международным терроризмом", – подчеркнул министр обороны.

Сергей Шойгу назвал это "циничной политикой двойных стандартов".

"С одной стороны, наши западные партнеры выступают за борьбу с террористическими организациями, с другой – поддерживают их и используют для достижения своих геополитических целей", – заявил глава Минобороны.

В этих условиях необходимо продолжать совершенствование Вооруженных Сил, чтобы они были способны противостоять любым вызовам и угрозам, эффективно отстаивать национальные интересы.

Министр обороны подчеркнул, что сегодня основное внимание руководство военного ведомства уделяет "поддержанию потенциала стратегических ядерных сил на уровне, позволяющем гарантированно решать задачи ядерного сдерживания".

Ракетные войска стратегического назначения перевооружаются на современные ракетные комплексы "Ярс", которые имеют повышенные возможности по преодолению противоракетной обороны противника.

Уже 9 ракетных полков оснащено такими комплексами.

В боеготовом состоянии находятся 99 процентов пусковых установок из имеющихся в РВСН, из них более 96 процентов – в постоянной готовности к немедленному пуску.

В авиационных стратегических ядерных силах ежегодно модернизируется 4–5 стратегических ракетоносцев. Только в прошлом году ВКС пополнились двумя модернизированными Ту-160 и двумя Ту-95МС.

Морские стратегические ядерные силы в боевом составе имеют 9 современных ракетных подводных лодок стратегического назначения и обеспечивают непрерывное боевое патрулирование в морских акваториях.

Осуществляется их планомерное перевооружение на новейшие атомные подводные крейсеры класса "Борей".

Министр обороны отметил, что "в целом сегодня ядерная триада оснащена современным вооружением на 60 процентов".

Что касается неядерного сдерживания, то, как проинформировал глава военного ведомства, для наращивания его возможностей ускоренными темпами в войска поступает высокоточное оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования.

Только за прошлый год соединения и воинские части получили 40 носителей высокоточного оружия и 180 крылатых ракет большой дальности.

Это позволило на треть увеличить возможности Вооруженных Сил по поражению объектов противника.

Продолжается сбалансированное развитие сил общего назначения.

В 2016 году в Сухопутных войсках сформировано четыре мотострелковые и одна танковая дивизии, а также четыре бригады различного назначения (мотострелковая, ракетная, зенитная ракетная и армейской авиации).

Поставлено 2930 новых и модернизированных образцов. Сейчас уровень оснащенности Сухопутных войск современным вооружением составляет 42 процента.

Начиная с 2013 года, Воздушно-космические силы ежегодно получают от 150 до 250 современных летательных аппаратов.

До 13 доведено число зенитных ракетных полков, оснащенных зенитной ракетной системой С-400 "Триумф".

"Впервые в новейшей истории России по периметру нашей границы создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении на всех стратегических воздушно-космических направлениях и по всем типам траекторий полета баллистических ракет", – отметил министр обороны.

Отдельно остановился глава военного ведомства на оснащенности современными образцами вооружения Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск.

На сегодняшний день доля современных образцов вооружения в ВКС достигла 66 процентов.

Высокие темпы удается сохранять и в оснащении Военно-морского флота.

В прошлом году в его боевой состав вошло 24 корабля и судна обеспечения.

В целях повышения эффективности управления береговые войска переходят на организационную структуру армейских корпусов. В настоящее время сформировано три армейских корпуса – на Северном, Балтийском и Черноморском флотах.

В настоящее время оснащенность флота современными образцами вооружения и техники составляет 47 процентов.

Такой же показатель достигнут в Воздушно-десантных войсках. Только за последний год они получили 188 новых и модернизированных боевых бронированных машин.

Как сообщил министр обороны, всего с 2012 года в войска поступило более 30 тысяч единиц новых и модернизированных основных образцов вооружения и техники, в том числе свыше 50 боевых кораблей, 1300 летательных аппаратов, 4700 танков и боевых бронированных машин.

"Для сравнения, с 2007 по 2011 год Вооруженные Силы из основных образцов получили только два боевых корабля, 151 летательный аппарат и 217 танков", – подчеркнул Сергей Шойгу.

Он пояснил, что сегодня оснащенность армии и флота современным вооружением и техникой в частях постоянной готовности составляет более 58 процентов, а исправность – 94 процента.

Министр обороны отметил высокую эффективность, особенно в ходе операции в Сирии, созданной системы управления Вооруженных Сил.

Она позволяет полностью владеть обстановкой на всей территории проведения боевых операций и успешно руководить воздушными и наземными силами.

На новый качественный уровень выведены возможности Национального центра управления обороной. Улучшены характеристики его систем обработки данных.

Информационная платформа Центра собрала в единую систему межведомственного взаимодействия 73 федеральных органа исполнительной власти, а также органы власти всех 85 субъектов Российской Федерации, 1320 государственных корпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Впервые создано единое защищенное информационное пространство на федеральном, региональном и местном уровнях.

Что касается укомплектованности Вооруженных Сил личным составом, то, как отметил глава военного ведомства, ее показатель составляет 93 процента. Численность военнослужащих по контракту увеличена до 384000 человек.

"Впервые в истории России сержантский состав полностью комплектуется контрактниками", – подчеркнул Сергей Шойгу.

Решена и многолетняя проблема по военнослужащим, состоящим в распоряжении.

Сейчас их численность не превышает 2 тысяч. Еще три года назад было 49 тысяч "распоряженцев", на содержание которых ежегодно тратилось 32 миллиарда рублей.

Перейдя к вопросам, связанным с военно-строительным комплексом, министр обороны отметил, что удалось добиться синхронизации создания инфраструктуры с поставками в войска вооружения и военной техники.

Темпы строительства возросли более чем в 10 раз по сравнению с 2010-2012 гг., когда было введено только 210 объектов.

В прошлом году построено 2550 зданий и сооружений, что на 18 процентов превысило показатели 2015 года.

Благодаря применению современных типовых технологий удалось в два раза сократить сроки возведения укрытий для техники и объектов казарменно-жилищного фонда.

Это позволило оперативно обустроить инфраструктуру формируемых соединений и воинских частей на Западном и Юго-Западном стратегических направлениях.

Сергей Шойгу счел необходимым обратить внимание участников заседания на тот факт, что расходы России на оборону в 11 с лишним раз меньше, чем в США, а по сравнению с Китаем составляют лишь одну треть.

Для примера, Соединенные Штаты тратят на военные нужды 664 млрд. долл., а Китай – 171 млрд. долл.

Содержание одного военнослужащего в США обходится в 510 тысяч долларов в год, в Великобритании – 377, в Китае – 170, в России – в 54 тысячи долларов.

"При данном уровне финансирования нам удалось в прошлом году повысить боевые возможности Вооруженных Сил на 14 процентов, а также обеспечить стратегический паритет со странами НАТО", – подчеркнул министр обороны.

Но, в то же время, он выразил озабоченность, что наметившаяся тенденция к снижению объемов бюджетных ассигнований может привести к неоправданному замедлению или даже приостановке роста боевого потенциала армии и флота.

Новые параметры финансирования, по словам главы военного ведомства, удовлетворят в 2017 году только минимально необходимую потребность Министерства обороны.

"Для исправления ситуации совместно с Минфином России проводится большая работа по повышению сбалансированности расходов и достижению требуемых объемов финансирования на содержание и оснащение Вооруженных Сил", – сказал Сергей Шойгу

Он особо отметил, что в Минобороны создана система контроля за использованием средств Гособоронзаказа. Данные от уполномоченных банков поступают в режиме реального времени и сразу видно, "как расходуется каждый бюджетный рубль по всей цепочке кооперации".В результате уже сейчас снижены риски переавансирования промышленности и в три раза сокращена просроченная дебиторская задолженность.

Реализация ряда мер позволила предотвратить отвлечение 63 миллиардов рублей со спецсчетов в уполномоченных банках на цели, не связанные с выполнением Гособоронзаказа.

Как пояснил глава военного ведомства, существенно экономить выделяемые бюджетные средства позволяет и разработанная Министерством обороны программа "Эффективная армия".

В ее рамках внедряются новейшие технологии и выполняются работы силами войсковых подразделений вместо подрядных организаций. В результате удалось сократить ежегодные затраты и сэкономить свыше 80 миллиардов рублей бюджетных средств.

"Мы продолжаем планомерную работу по дальнейшему совершенствованию и развитию Вооруженных Сил", – подчеркнул министр обороны.

К 2021 году в наземных стратегических ядерных силах на комплекс "Ярс" будут перевооружены 17 ракетных полков. В войска начнут поступать разрабатываемые перспективные ракетные комплексы стратегического назначения.

В боевом составе морских стратегических ядерных сил предусматривается иметь 13 подводных лодок, включая 7 перспективных класса "Борей" с новыми ракетными комплексами "Булава".

Данные меры позволят довести оснащенность стратегических ядерных сил современным вооружением до 72 процентов, что обеспечит поддержание потенциала ядерного сдерживания на требуемом уровне.

После 2021 года планируется начать серийное производство модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М2, который способен наносить удары по наземным объектам противника в удаленных стратегических районах без захода в зоны действия систем ПРО и ПВО.

Что касается сил общего назначения, то, как отметил Сергей Шойгу, к концу 2020 года будут созданы самодостаточные группировки войск и сил на всех стратегических направлениях, включая Арктическое, способные адекватно реагировать на любые угрозы военной безопасности.

К этому времени Сухопутные войска планируется полностью перевооружить на современные ракетные комплексы "Искандер-М".

Около половины боевых кораблей Военно-морского флота будут оснащены крылатыми ракетами морского базирования "Калибр".

Увеличатся огневые возможности Воздушно-космических сил.

Основу парка истребительной авиации составят современные самолеты Су-30СМ и Су-35С, бомбардировочной авиации – Су-34, а штурмовой – модернизированные Су-25СМ. Данные самолеты по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам.

Поставки в войска в 2019 году перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации Т-50 и в 2020 году ЗРС С-500 повысят эффективность борьбы с современными средствами воздушно-космического нападения.

"Реализация намеченных планов создаст надежный заслон "мгновенному глобальному удару" противника и обеспечит неядерное сдерживание любого высокотехнологичного агрессора", – подчеркнул министр обороны.

По его словам, "в целом набранные темпы позволят выполнить поставленную президентом Российской Федерации задачу и выйти к концу 2020 года на уровень оснащения Вооруженных Сил современным вооружением и техникой не ниже 70 процентов".

"Это сохранит позиции России как наиболее развитого в военном отношении государства", – заявил глава военного ведомства.

Отдельно прокомментировал Сергей Шойгу результаты операции в Сирийской Арабской Республике.

При этом министр обороны поблагодарил Совет Федерации за решение на применение Вооруженных Сил России в Сирии, отметив, что это позволило реализовать ряд геополитических задач.

На южном фланге НАТО создана группировка российских Вооруженных Сил, кардинально изменившая стратегическую расстановку сил в регионе.

Международным террористическим организациям в Сирии нанесен существенный ущерб, нарушены их финансовая подпитка и система ресурсного обеспечения.

Предотвращен распад сирийского государства, нивелируются управляемые из-за рубежа попытки смены законной власти.

При ведущей роли России развернут астанинский процесс сирийского политического урегулирования с участием полевых командиров сил оппозиции.

Знаковым событием явилось подписание Меморандума о создании зон деэскалации на территории Сирии, который вступил в силу 6 мая.

"Его выполнение позволит прекратить боевые действия конфликтующих сторон и фактически остановить гражданскую войну", – заявил министр обороны.

Главным достижением прошлого года Сергей Шойгу назвал освобождение Алеппо, который считается второй столицей Сирии.

"Эта победа имеет не только военное, но и важнейшее политическое значение для всей страны", – подчеркнул Сергей Шойгу.

Он напомнил, что уже в текущем году разгромлена крупная группировка боевиков ИГИЛ к северу от Алеппо. При этом ВКС России и ВВС Турции впервые действовали совместно против террористов.

Подразделения правительственных войск при поддержке российской авиации вышли к водохранилищу имени Асада и продолжают наступление вдоль западного берега реки Евфрат.

Освобождена Пальмира, возвращены под правительственный контроль нефтяные и газовые поля "Джизель", "Хаян", "Шаэр".

Кроме этого, стабилизирована обстановка в районе Хамы. Террористы отодвинуты от города более чем на 30 км.

При посредничестве российских военнослужащих завершен вывод наиболее радикальных экстремистов и членов их семей из пригорода Аль-Вайер города Хомс. В результате он находится под полным контролем сирийского правительства.

"Всего за время операции в Сирии, при главенствующей роли российских Вооруженных Сил, под контроль законного правительства вновь перешло 705 населенных пунктов и свыше 17 тысяч квадратных километров территории", – отметил министр обороны.

Это позволило вернуть в места постоянного проживания более 108 тысяч беженцев.

"Сравнительный анализ результатов действий в Сирии авиации России и международной коалиции показывает, что наши ВКС, имея в разы меньше самолетов, выполнили в три раза больше боевых вылетов и нанесли в четыре раза больше ракетно-бомбовых ударов", – подчеркнул глава военного ведомства.

Боевой опыт получили 86 процентов летного состава, в том числе 75 процентов экипажей дальней, 79 процентов оперативно-тактической, 88 процентов военно-транспортной и 89 процентов армейской авиации.

"Успехи сирийских правительственных войск были бы невозможны без помощи российских военных советников, которые на наиболее важных направлениях осуществляют планирование операций и управление войсками", – подчеркнул министр обороны.

Он особо отметил ключевую роль в ликвидации главарей террористов и уничтожении критически важных объектов противника военнослужащих Сил специальных операций.

Как заявил Сергей Шойгу, "в настоящее время в Сирии запущен процесс политического урегулирования и примирения враждующих сторон".

По информации министра обороны, к режиму прекращения огня уже присоединилось 1510 населенных пунктов, где проживает свыше 6 миллионов человек. Порядка 110 тысяч беженцев вернулось в свои селения.

С февраля 2016 года военнослужащими российского Центра по примирению проведено 1247 гуманитарных акций, в ходе которых мирным жителям доставлено более 1800 тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

В заключение своего выступления Сергей Шойгу поблагодарил Совет Федерации за всестороннюю поддержку в реализации планов по совершенствованию Вооруженных Сил, выразил уверенность, что и в дальнейшем такое взаимодействие будет способствовать укреплению авторитета российской армии и повышению престижа военной службы.