Тяжело в учениях. Военные НАТО несут потери от примусов и холостого огня



Силы обороны Эстонии совместно с союзниками НАТО во время военных учений Весенний шторм-2017 в Эстонии. 23 мая 2017

Источник: © Фото : Estonian Defence Forces/ Ardi Hallismaa Силы обороны Эстонии совместно с союзниками НАТО во время военных учений Весенний шторм-2017 в Эстонии. 23 мая 2017Источник: © Фото : Estonian Defence Forces/ Ardi Hallismaa

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости, Андрей Коц . Во вторник в Эстонии началась финальная фаза полномасштабных военных учений "Весенний шторм", стартовавших 8 мая. На полигоны вышли американские танки M1A2 Abrams, британские Challenger 2, французские Leclerc, немецкие Leopard 2, а также различные боевые машины пехоты и артиллерии. Военнослужащие армий Североатлантического альянса начали отрабатывать взаимодействие механизированных и танковых подразделений в наступлении и обороне, а также проводить совместные боевые стрельбы.

Впрочем, управлять таким "разношерстным" коллективом - около десяти тысяч военнослужащих из 13 стран - задача не самая простая. Отсутствие у солдат и их командиров опыта совместных действий с союзниками и незнание многими из них местности привело к тому, что "Весенний шторм" стал одним большим чрезвычайным происшествием. Сами организаторы нехотя признают, что маневры стали рекордными по количеству различных накладок.

Дорожные воины

Как сообщила журналистам в понедельник пресс-атташе учений "Весенний шторм" лейтенант Кристель Маазикметс, только за прошлую неделю по тем или иным причинам в лазарет угодили шесть военнослужащих многонационального контингента. Причины самые разные - от неосторожного обращения с оружием и боевой техникой до банального бытового разгильдяйства.

"Даже одно происшествие для Сил обороны - это слишком много. Надеемся, что пострадавшие вскоре поправятся, - пояснила Маазикметс. - Силы обороны ставят безопасность во главу угла, солдат учат выполнять упражнения безопасно, их постоянно инструктируют о возможных опасностях. Кроме того, в ходе учений на необходимость осторожности дополнительно обращают внимание всех военнослужащих".

Так, 16 мая на полигоне Мяннику тяжелые ранения получил эстонский резервист. Подразделение мотопехоты на грузовых автомобилях остановилось возле условно заминированного участка поля. Из головной машины вышел офицер, чтобы осмотреться на местности, и занял позицию за грузовиком. В этот момент колонну обстреляли холостыми патронами из засады. Водитель резко сдал назад, забыв посмотреть в зеркала, а офицер не успел отскочить в сторону и попал под колеса. Его госпитализировали с переломами.

На следующий день водитель эстонского бронеавтомобиля, не рассчитав высоту своей радиоантенны, задел ею высоковольтную линию электропередач. В результате сильнейшего удара током машина моментально загорелась. Военнослужащие успели выпрыгнуть, но получили ожоги различной степени тяжести, а их бронеавтомобиль выгорел дотла.

Сразу два ДТП произошли день спустя, 19 мая. В пятницу вечером около деревни Соонурме в кювет на полном ходу вылетел британский бронетранспортер. Машина упала с небольшой высоты и завалилась на бок. 35-летний водитель и 33-летний стрелок были госпитализированы с ушибами и переломами. А несколькими часами ранее на том же участке трассы армейский джип, двигаясь задним ходом, въехал в гражданский автомобиль. Обошлось без раненых, но "осадочек остался".

Проблемы у участников маневров возникли не только со знанием Правил дорожного движения, но и с элементарной техникой безопасности. На прошлой неделе один военнослужащий едва не сжег себя в пункте временной дислокации, решив приготовить ужин. Он как следует разжег примус и щедро плеснул в огонь спиртом. К счастью, сослуживцам удалось вовремя потушить своего незадачливого товарища, он отделался незначительными ожогами.

Вопрос суверенитета

Огонь едва не сорвал учения "Весенний шторм" за несколько дней до их начала. Четвертого мая на центральном полигоне в волости Куусалу Харьюского уезда во время учебных стрельб начался обширный ландшафтный пожар. К его тушению пришлось привлекать даже самолет. Привести главный полигон страны в порядок удалось лишь частично, поэтому он в нынешних учениях задействован не в полном объеме.

Словно предчувствуя проблемы, эстонские власти незадолго до начала маневров выпустили листовки, разъясняющие порядок действий гражданских лиц в случае, если в ходе учений пострадает чья-то собственность - дом, автомобиль, а также инфраструктура и зеленые насаждения - дороги, поле, лес, сад и так далее. Кроме того, военное ведомство попросило граждан не подбирать с земли подозрительные предметы в районе учений и сразу сообщать о них экстренным службам.

"Броуновское движение" военных из разных стран по территории небольшой Эстонии вызвало восторг и понимание далеко не у всех местных жителей. Многие из них жаловались в соцсетях на повышенную аварийность на трассах, грохот стрельбы и танковых дизелей, разбитые траками боевой техники дороги и снующих повсюду людей в камуфляже. Против маневров выступили и эстонские "левые" силы, распространяющие в городах и сельской местности листовки с призывами поддержать их антивоенную кампанию STOP NATO и вернуть стране "реальную независимость и уверенность в будущем". По мнению активистов, о суверенитете государства невозможно вести речь, пока на его территории базируются иностранные войска.

Старая инфраструктура

Напомним, решение о размещении в Эстонии, Латвии, Литве и Польше многонациональных батальонов на основе ротации, а также о проведении с их участием регулярных учений было принято в 2016 году на саммите НАТО в Варшаве по просьбе этих стран. Тогда же было решено, что основу контингента в Латвии составит Канада, в Литве - Германия, в Эстонии - Великобритания, а в Польше - США.

Уровень организации военных учений НАТО на востоке неоднократно вызывал вопросы у руководства Североатлантического альянса. Еще в январе власти Польши не смогли подготовить дороги к прибытию колонны американской бронетехники. В результате часть машин застряла по дороге, а оставшиеся, по словам командующего силами армии США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, прибыли к месту назначения с разряженными аккумуляторами.

Позже в апреле СМИ сообщали о полной неготовности военной инфраструктуры Эстонии к встрече "высоких гостей". В частности, в городе Тапе, где планировалось разместить военных из Франции и Великобритании, на всех не хватило мест в казармах. В итоге "аборигенов" попросили собрать вещи и отправили их жить в палаточный лагерь на одном из полигонов. А строительство нескольких новых казарм в Тапе эстонские чиновники уже оценили в 38 миллионов евро. Для страны с военным бюджетом в 477 миллионов - цифра более чем значительная.