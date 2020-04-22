Печат (Сербия): линия «прорыва на восток»

В связи с пандемией COVID-19 без внимания СМИ осталось заявление Сергея Шойгу о «расширенном присутствии сил НАТО на российских границах» с целью блокировать участие России в решении глобальных и региональных проблем. И особую роль тут играет узкая сухопутная полоса на границе между Литвой и Польшей — Сувалкский коридор.

Сергей Шойгу полагает, что НАТО размещают силы с целью блокировать участие России в решении и глобальных, и региональных проблем. В этом контексте, точнее в контексте стратегического позиционирования и планирования возможного военного сценария между двумя мировыми игроками, такими как Россия и НАТО, особую роль играет узкая сухопутная полоса на границе между Литвой и Польшей, так называемый Сувалкский коридор.

Речь идет о пространстве шириной около ста километров, которое находится недалеко от польского города Сувалки и соединяет Литву и остальные прибалтийские страны, члены Европейского Союза и НАТО, с их ближайшим партнером - Польшей. С другой стороны, этот коридор отделяет территорию Республики Белоруссии от самого западного региона России - Калининграда. Своими очертаниями Сувалкский коридор напоминает квадрат, который соединяет четыре страны и четыре больших города в этом регионе: Белосток (Польша), Гродно (Белоруссия), Вильнюс (Литва) и Калининград (Россия). Этот "коридор" всегда имел большое географическое значение. Все началось с наполеоновской кампании и вторжения в Российскую империю в 1812 году, когда 250 тысяч солдат Великой армии наступали на Смоленск, пройдя как раз через Сувалкский коридор. Через сто лет, во время Первой мировой войны и первой битвы на Мазуринских озерах в сентябре 1914 года именно на этом направлении Гиндебург разбил русские войска, и уже в следующем году во время второй битвы на Мазуринских озерах центральные державы, воспользовавшись Сувалкским коридором, пошли в наступление на Россию. Во время Второй мировой войны этим коридором особо не пользовались, за исключением октября 1939 года, когда немецкие силы вышли через Сувалкский коридор на границу Восточной Пруссии и Литвы, оккупировав эту территорию в соответствии с пактом Молотова - Риббентропа. В любом случае понятно, что этот участок стал свидетелем многих наступлений с запада на восток.

Сувалки и Фульда

По своим историческим и географическим характеристикам Сувалкский коридор напоминает аналогичный коридор, называемый Фульдским, и в концепции вооруженных операций НАТО в Европе до распада Советского Союза он играл такую же стратегическую роль. Дело в том, что Фульдский коридор находится под одноименным немецким городом и рассматривался как основное направление, с которого могут нанести удар страны Варшанского договора. Прорвавшись на этом направлении они достигли бы Франкфурта, одного из крупных логистических центров НАТО в Европе того времени, способного принять значительные военно-воздушные силы альянса. Поэтому планировщики НАТО уделяли Фульдскому коридору большое значение - такое же, какое сегодня уделяют его более восточному аналогу. Итак, природа двух этих "коридоров" идентична, поскольку эти два узкие коридора имеют огромное значение для военной доктрины НАТО, но между ними существует одно большое различие. Фульдский коридор иногда считают символом единства брюссельского военного союза, а Сувалкский коридор рассматривается как Ахиллесова пята НАТО, которая может поставить под вопрос само его существование. Да, это относительно небольшое пространство, учитывая географию России и стран НАТО, но факт в том, что этот коридор соединяет самых восточных членов НАТО с остальным альянсом. И если коридор будет заблокирован, то Литва, Латвия и Эстония останутся отрезанными от союзников по НАТО. Это придает этой полосе стратегическую значимость и огромную важность в планах альянса.

Войсковые учения НАТО

Насколько проблема Сувалкского коридора актуальна при планировании евроатлантической безопасности, говорит исследование Центра по анализу европейской политики от 2018 года. Этот институт со штаб-квартирой в Вашингтоне рекомендует после возвращения Крыма под юрисдикцию Российской Федерации все основное внимание НАТО направить на Прибалтику и территорию между Польшей и Литвой, Россией и Белоруссией. По словам одного из соавторов этого исследования, генерала в отставке Бена Ходжеса, бывшего командующего американскими силами в Европе, Сувалкский коридор представляет собой место, "где переплетаются многочисленные минусы в стратегии НАТО и размещении вооруженных сил" и является "узким горлышком" на восточной оконечности НАТО. Утрата контроля над ним нанесет сильный удар по доверию к альянсу и единству его членов, учитывая, что многие из них не готовы ради трех маленьких прибалтийских стран активировать пятую статью Североатлантического договора, которая обязует к коллективной обороне в случае нападения на одного из членов. Среди основных причин возможного неблагоприятного развития событий в исследовании называют недостаточную "оборонную глубину", которой располагал Фульдский коридор. Из-за этого невозможно запланированное отступление, которое помогло бы выиграть время для реорганизации. Другая причина - плохая географическая конфигурация ландшафта, изрезанного реками и лесами. Кроме того, неблагоприятным фактором является наращивание оперативной боеспособности сил Западного военного округа и подразделений Калининградской области, которые отвечают за это направление. Поэтому Центр по анализу европейской политики приветствует решение НАТО, принятое на саммите в Варшаве в 2016 году, о размещении в этом регионе четырех многонациональных батальонов, возглавляемых Соединенными Штатами, Великобританией, Канадой и Германией. Эти силы должны принять на себя первый удар, после которого в борьбу вступят 40 тысяч солдат НАТО из частей быстрого реагирования.

Почти к таким же выводам пришла и некоммерческая организация RAND Corporation, которая с 2014 по 2015 год моделировала военные действия в Прибалтике и, в частности, в Сувалкском коридоре. При рассмотрении разных сценариев удалось выяснить, что российские вооруженные силы могли бы за 30 - 60 часов от начала конфликта полностью сломить или обойти сопротивление на этом направлении и войти в Ригу и Таллин. Моделирование показало, что силам НАТО потребовалась бы неделя, чтобы мобилизоваться и вступить в борьбу, но тогда, по расчетам, было бы уже слишком поздно, чтобы помешать силам Калининградского анклава и Западного военного округа выполнить свои задачи. За это время русские могли бы мобилизовать 25 батальонов, то есть около десяти тысяч солдат, а НАТО - не более 17 батальонов, то есть приблизительно семь тысяч солдат. Также в RAND констатировали, что инфраструктура на этой территории очень плохо обустроена, прежде всего, в том, что касается нужд бронированных и механизированных сил НАТО. Самой большой проблемой стала бы нехватка подходящих мостов, поскольку большая часть мостов в этой части Европы не выдержит нагрузки более 50 тонн, а для костяка бронированных сил НАТО: танков "Леопард 2", "Челлинджер 2" и М1 "Абрамс" - это серьезная проблема.

Анаконда вокруг России

НАТО серьезно относится к теоретическим предположениям в связи с потенциальным конфликтом в Сувалкском коридоре, что подтверждает серия военных учений, которые проводятся с 2006 года каждые два года под символическим и неслучайным названием "Анаконда". Цель этих маневров - отработка "обороны восточного крыла НАТО" с особым акцентом на оказание помощи прибалтийским странам в случае "российского вторжения" именно через Сувалкский коридор. Отдельное место на этих учениях отводится инжинирингу и возведению понтонных мостов, воздушному и морскому десанту, а также эвакуации граждан из населенных пунктов в районе учений. Во многом это напоминает тактику Вермахта, которую Германия применяла в 1941 году, чтобы скрыть стягивание войск к границам Советского Союза. В 2018 году эти учения стали самыми многочисленными в истории, собрав более ста тысяч солдат, пять тысяч единиц техники, 150 самолетов и вертолетов и 45 военных кораблей. Многих российских руководителей обеспокоило проведение таких массовых учений у самых границ России, прежде всего, потому что, глядя на карту и направления дислоцирования НАТО, без сомнений можно заключить, что подлинная цель этих учений - изоляция российского калининградского анклава и постепенный его захват, а также отражение российского контрудара с белорусского направления.

Сомнения в подобном видении учений НАТО окончательно развеивает вышеупомянутое название - "Анаконда". В геополитических кругах "Анаконда" является прямой отсылкой к теоретическому допущению Николаса Спайкмена середины ХХ века. Спайкмен - американский геополитик, который считается основателем концепции сдерживания России и который дополнил геополитическую теорию Хэлфорда Макиндера о "географической оси истории". Согласно Спайкмену, ключевым моментом для контроля над Евразией является не контроль над Россией, а контроль над территориями, точнее государствами, которые с ней граничат. Это теоретическое предположение он образно описал как хватку анаконды, и максимальное давление следует оказать именно в Восточной Европе.

Русский кошмар

Итак, хотя НАТО в своих доктринах повествует о ведении оборонительных операций в Сувалкском коридоре, в России в этом видят прикрытие для подлинных намерений и оправдание расширенного военного присутствия НАТО на российских рубежах. Особо беспокоит Россию расширение танковых сил НАТО близ Калининградской области, где с 2016 года к настоящему моменту разные страны НАТО разместили более 270 танков, большая часть из которых принадлежит Польше. На этом направлении у нее больше танков, чем у Франции и Великобритании вместе взятых. О том, что НАТО в скорейшем порядке устраняет недостатки, выявленные теоретическо-практическими методами, говорят текущие инфраструктурные проекты, такие как строительство трассы С61, которая в 2025 году дополнительно свяжет Польшу и страны Прибалтики в рамках того, что называется Via Baltica. Одновременно создается дополнительный коридор для транспортировки бронированной техники через Сувалкский коридор.

Учитывая общую картину, ясно, что у России нет ни желания, ни реальных причин, чтобы пускаться в военную авантюру и оккупировать три небольшие прибалтийские страны, рискуя при этом вступить в широкомасштабный конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Так считает и Stratfor, авторитетная американская аналитическая компания, которая заключает, что вероятность военного конфликта между НАТО и Россией очень мала. Эту мысль подкрепляют тем фактом, что любая российская операция ради блокады и оккупации прибалтийских стран привела бы к массированному ответу НАТО, что положило бы начало новой мировой войне. То есть casus belli ("случай для войны" - прим. ред.) в виде уклонения эфемерной угрозы от трех прибалтийских стран значит намного меньше, чем возможные последствия, такие как конфликт России с НАТО. Что касается идеи блокировать "самые европейские" области России, то она прекрасно вписывается в концепцию "хватки анаконды", и поэтому пожелать контроля над Сувалкским коридором Россия может только в кошмарном сне.

Филип Живанович (Филип Живановић)