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"Искандеры" получат "глаза" в тылу врага

23.05.2017 Известия.ru 430 0
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Источник: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Минобороны разворачивает разведывательные роты специального назначения

Минобороны России формирует уникальные разведроты специального назначения (РРСпН). Их задача — находить цели в тылу противника и сообщать их координаты расчетам оперативно-тактических комплексов "Искандер" и модернизированным дальнобойным системам залпового огня "Ураган". По одному такому подразделению будет сформировано в каждой общевойсковой армии.

По мнению экспертов, подобные подразделения необходимы в связи с тем, что не все цели на земле можно найти с помощью беспилотных летательных аппаратов. Только разведчики-спецназовцы могут действовать автономно в тылу противника и надежно выявлять тщательно замаскированные цели.

Как рассказали "Известиям" в штабе сухопутных войск, решение о создании армейских РРСпН было принято в прошлом году. Первые такие подразделения уже сформированы в общевойсковых армиях Южного военного округа. А в Центральном и Западном округах формирование уникальных рот только началось.

Точная организационно-штатная структура новых подразделений пока неизвестна. Но уже понятно, что спецназовцы  будут действовать не только на "своих двоих", но и передвигаться на бронеавтомобилях "Тигр", "Рысь" и "Тайфун".

Сейчас в каждой российской общевойсковой армии есть ракетная бригада, вооруженная оперативно-тактическими комплексами "Искандер". Эти системы способны поражать цели с высокой точностью на расстоянии до 500 км. В арсенале "Искандеров" аэробаллистические (при пуске не покидают атмосферу Земли) и крылатые ракеты.

До недавнего времени на вооружении армейских артиллерийских бригад стояли 220-миллиметровые реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган". Каждая установка одним залпом накрывает площадь около 500 тыс. кв. м на расстоянии до 8 км. Но сейчас на смену этим системам пришли РСЗО "Ураган-1М". Дальность стрельбы обновленных систем и площадь поражения их залпами многократно выросли. Новая РСЗО может вести огонь как 220-миллиметровыми ракетами, так и более тяжелыми 300-миллиметровыми — от установки "Смерч". 

— Огневые возможности наших общевойсковых и танковых армий значительно выросли, — рассказал "Известиям" военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Теперь они имеют собственные средства высокоточного поражения. Всем известна дальность стрельбы комплексов оперативно-тактического назначения "Искандер". Эта система стреляет на 500 км. Понятно, что при такой дальности нужно иметь собственное и очень точное целеуказание для них. Это одна из главных задач, которую преследует командование Минобороны при создании таких подразделений.

Независимый военный эксперт Антон Лавров отметил, что опыт операции в Сирии показывает, что наиболее эффективно цели на земле обнаруживают бойцы российских сил специальных операций.

— К примеру, беспилотники не всегда могут найти хорошо замаскированные цели. Разведчики могут длительное время скрытно вести наблюдение за целыми районами. Видеть, что там происходит, и точно наводить авиа- и артиллерийские удары, — пояснил "Известиям" эксперт.

Первые армейские роты специального назначения были сформированы в Советской армии в 1950-х годах. Но позже они были развернуты в отдельные батальоны и бригады. В начале 1980–х роты возродили. Сначала РРСпН появились в общевойсковых армиях, развернутых в ГДР, а позже вошли в состав и других объединений. Бойцы армейских рот спецназа воевали в Афганистане и Чечне. Но в 1998–2001 годах все роты спецназа были расформированы.


Евгений Дмитриев
22.05.2017
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Страны
Афганистан
Россия
Сирия
Продукция
9А52-2 Смерч
Искандер
Тайфун
Ураган
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА

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