В единой маскировочной расцветке



Военнослужащие ВС РФ в Сирии.

Источник: achtungpartisanen.ru Военнослужащие ВС РФ в Сирии.Источник: achtungpartisanen.ru

О работе наших военнослужащих на земле известно меньше, но их вклад в победу столь же значим

[Участие наших военнослужащих в сухопутных боевых действиях в Сирии – одна из самых закрытых тем. Первоначально Минобороны подчеркивало, что в Арабской Республике действует только авиация Воздушно-космических сил, даже существовало официальное определение "операция ВКС России в Сирии". Хотя на первых видеосюжетах и фотографиях с базы "Хмеймим" было отчетливо видно, что помимо самолетов там присутствуют танки, бронетранспортеры и морские пехотинцы. А спустя некоторое время из доклада министра обороны Сергея Шойгу стало понятно, что на земле сирийцам помогают и российские артиллеристы.

В 2016-м в выступлении, посвященном награждению участников кампании, Владимир Путин признал, что на земле в Сирии работают Силы специальных операций. Именно они обеспечивали целеуказание российской боевой авиации. В 2016–2017 годах несколько раз поступали сообщения о гибели в бою наших военнослужащих. Как официально заявляло Минобороны, они действовали в качестве советников правительственной армии.

Летом 2016 года в Сирии появились подразделения российских саперов. Их задачей стало разминирование только что отбитой у боевиков Пальмиры. Позже саперы приняли участие в очистке Алеппо и Дейр эз-Зора. Военные полицейские и ранее присутствовали на авиабазе "Хмеймим" и в пункте материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, но в декабре прошлого года целый батальон ВП был введен для стабилизации обстановки в освобожденных районах. Позже сюда были переброшены дополнительные подразделения ВП.

На завершающем этапе разгрома ИГ российское командование переправило в Сирию понтонные подразделения, которые обеспечили быстрое форсирование сирийскими войсками Евфрата в районе Дейр эз-Зора.

Но кроме официальных сообщений, в Интернете регулярно публиковались различные фотографии и видеосюжеты с нашими бойцами в Сирии. Причем в местных социальных сетях появлялась информация, что именно российские военные советники стали важным элементом победы над "Исламским государством" (запрещенным у нас в стране). На видео попала работа наших артиллерийских подразделений. А в 2016 году иностранные журналисты смогли заснять некую смешанную бронегруппу, в составе которой действовали несколько Т-90 и БТР-82. Экипажи были укомплектованы россиянами.

Морпех – гарант безопасности

Первыми в Сирии появились морские пехотинцы. Это были военнослужащие 810-й бригады Черноморского флота. Именно в ее состав входил первый погибший российский военный Александр Позынич. Он действовал в составе поисково-спасательного отряда, вызволявшего экипаж сбитого турками фронтового бомбардировщика Су-24.

Задачей морпехов стала охрана базы и ее оборона от возможных атак с суши. Как показал опыт войны в Афганистане, даже неприцельно запущенные ракеты могут парализовать работу авиации и нанести существенный урон. 23 июня 1988 года на аэродроме в Кабуле одна ракета привела к гибели восьми штурмовиков Су-25. Помощь морпехам оказывали танки Т-90: судя по фотографиям, танкисты занимали господствующие высоты, откуда могли прикрывать подходы к авиабазе "Хмеймим". Другой задачей стал поиск и спасение летных экипажей.

По информации различных медиаресурсов и социальных сетей, зимой 2015–2016 годов в Сирии появились подразделения 7-й десантно-штурмовой дивизии и 34-й мотострелковой бригады. Эти воинские части носят приставку горнострелковые, их личный состав обучен и специально оснащен для ведения боевых действий в сложной гористой местности, как раз такой, что окружает авиабазу "Хмеймим". Горные стрелки появились в Сирии сразу после гибели российского фронтового бомбардировщика Су-24. Тогда возможное вторжение турецких военных рассматривалось как вполне возможное и в случае такого развития ситуации им пришлось бы идти к Хмеймиму вдоль дорог по горам.

Судя по всему, задача по защите российских баз в Сирии до самого вывода войск так и осталась за морскими пехотинцами. В частности, 16 декабря Минобороны России выпустило официальное заявление о том, что по поручению Верховного главнокомандующего министр обороны России поощрил военнослужащих, обеспечивавших 11 декабря визит Владимира Путина в Сирию. Это, как указывается в сообщении, подразделения морской пехоты, прикрывавшие наиболее диверсионноопасные направления за пределами авиабазы "Хмеймим" на суше и с моря.

Российские морпехи и десантники активно участвовали в сопровождении колонн с гуманитарными грузами, охраняли журналистов. При выполнении этих задач один военнослужащий погиб, несколько были ранены. Потеряли один бронеавтомобиль "Тигр", его фотографии опубликовала съемочная группа телеканала ANNAnews.

"Терминаторы" и "Солнцепеки"

Наша артиллерия появилась в Сирии почти одновременно с самолетами ВКС. Первые фотографии буксируемых гаубиц "Мста-Б", а также машин заряжания, радиостанций и КШМ в провинции Латакия можно было найти в Сети еще осенью 2015 года. В докладе российского военного ведомства позже указывалось, что в Сирии действует батарея из состава 120-й артиллерийской бригады. Главный калибр этой воинской части – как раз 152-мм "Мста-Б".

“"Солнцепеки" прокладывали дорогу войскам, наступавшим на Дейр эз-Зор”

В феврале 2016 года артиллерийское подразделение, оснащенное буксируемыми гаубицами, попало в объективы съемочной группы CNN в районе Пальмиры. Тягачами служили четырехосные бронированные КамАЗ-63501, а артиллеристы были одеты в "горки" и полевую форму ЕМР (единая маскировочная расцветка). С большой долей вероятности можно утверждать, что это были российские военнослужащие.

Артиллеристов прикрывала сводная бронегруппа из нескольких танков Т-90, а также бронетранспортеров БТР-82А. Хотя журналисты вели съемку с достаточно большого расстояния, на видео отчетливо заметно, что экипажи, как и коллеги-артиллеристы, одеты в "горки" и ЕМР.

До первого освобождения Пальмиры летом 2016 года сводная бронегруппа и гаубичные расчеты еще несколько раз попали на фотографии и видео.

Следующий раз российские артиллеристы засветились в мае нынешнего года в районе Хамы. Там также действовало подразделение, оснащенное "Мста-Б". Правда, на этот раз артиллеристы обошлись без бронеприкрытия.

Летом нынешнего года в Сирию была отправлена боевая машина поддержки танков – БМПТ. Судя по фотографиям и видео, "Терминатором" также управляли российские военнослужащие или гражданские специалисты Уралвагонзавода. БМПТ действовала на самом ответственном направлении – поддерживала сирийские войска, продвигавшиеся к Дейр эз-Зору.

Можно сделать вывод, что российские артиллеристы и бронетехника были своего рода резервом командующего нашей группировкой. Их перебрасывали для качественного усиления сирийских войск на самых ответственных направлениях.

Еще в начале операции Российская Федерация передала Дамаску тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек". Машины активно действовали в боях на северо-западе Сирии, а после засветились в районе Пальмиры. Причем боевики сообщили об уничтожении одного "Солнцепека". В качестве доказательства послужило видео поражения некой реактивной установки противотанковым ракетным комплексом "Корнет". Правда, спустя некоторое время стало известно, что под удар боевиков попала РСЗО БМ-21 "Град" сирийской армии. Позже "Солнцепеки" прокладывали дорогу войскам, наступавшим на Дейр эз-Зор. Прошла информация, что ТОС-1А были переданы сирийской стороне из запасов ВС РФ. Правда, позже появились сообщения о том, что "Солнцепеки" все-таки принадлежали России.

Праведный чеченский след

Части и подразделения военной полиции появились в составе Российской армии относительно недавно, и действия в Сирии стали их боевым крещением. Развернутые в стране еще в 2015 году, они осуществляли непосредственную охрану авиабазы "Хмеймим", а позже и ВМБ в Тартусе. Морские пехотинцы и десантники занимали внешний круг обороны объектов, а полицейские действовали внутри периметра. Красные береты патрулировали территорию, охраняли стоянки самолетов и вертолетов, несли службу на КПП. Еще одной задачей полицейских стало поддержание правопорядка и воинской дисциплины на российских военных объектах.

Но в декабре 2016 года в Сирию были введены несколько батальонов ВП, задачей которых стала стабилизация ситуации в районе Алеппо, Дамаска и ряда других населенных пунктов. Решение об их развертывании принял непосредственно Верховный главнокомандующий. Подразделения формировались на базе батальонов специального назначения 42-й мотострелковой дивизии, 19 и 166-й мотострелковых бригад. Эти БСпН относились к так называемым этническим, то есть комплектовались преимущественно военнослужащими с Северного Кавказа – чеченцами, ингушами, дагестанцами. Как пояснил Владимир Путин на недавней пресс-конференции, такой выбор был сделан не случайно. Военнослужащие этих батальонов преимущественно сунниты – единоверцы для большинства сирийцев. Кроме того, части имели солидный боевой опыт. Хотя в Сирии военнослужащие ВП лишь однажды непосредственно участвовали в боевых действиях. Осенью нынешнего года взвод полицейских остановил прорыв исламистов в провинции Хама. Тогда на помощь пришли бойцы Сил специальных операций и самолеты-штурмовики. Полицейские без потерь вышли из окружения.

Они обеспечивали доставку и распределение гуманитарной помощи, работу российских врачей, поддерживали правопорядок на освобожденной территории. Стали главной защитой развернутых в Сирии российских центров по примирению сторон. Действовать пришлось под чутким наблюдением иностранных СМИ.

Также на военных полицейских были возложены задачи по боевой подготовке сирийских коллег. В частности, российские красные береты учили подопечных тактике, проводили занятия по огневой и физической подготовке.

Именно подразделения ВП стали первыми воинскими частями ВС РФ, массово оснащенными бронеавтомобилями "Тайфун". Эти машины не несут оружия – вместо него мигалки и надписи "Военная полиция".

Война "инженеров"

На российские инженерные войска легла не менее сложная задача. В 2015 году они провели большой объем работ по подготовке авиабазы "Хмеймим" к приему техники. Руками саперов был создан защитный периметр вокруг.

Следующей задачей стало разминирование Пальмиры, Алеппо и Дейр эз-Зора. Помимо военнослужащих Международного противоминного центра (МПМЦ), к этой работе привлекались бойцы из нескольких инженерных бригад. С задачей справились, но несколько военнослужащих получили взрывные ранения.

Наши специалисты провели большую работу по подготовке сирийских саперов. МПМЦ развернул в стране несколько учебных объектов, где военнослужащие САР тренировались обезвреживать и снимать мины, самодельные взрывные устройства. За нынешний год российские инженеры подготовили и полностью оснастили несколько сирийских противоминных отрядов.

Большую работу проделали понтонные подразделения. Минувшей осенью самолетами военно-транспортной авиации в Сирию был переброшен понтонный парк. Совершив марш, саперы с ходу развернули переправу через Евфрат. Действовать пришлось под огнем – для удара по понтонному мосту боевики задействовали квадрокоптеры.

Вежливые и засекреченные

Российские Силы специальных операций и военные советники стали важнейшим инструментом победы над ИГ. Во многом они и решили исход войны, но, к сожалению, их деятельность находится под грифом "Совершенно секретно" и об их успехах широкой общественности практически ничего неизвестно.

Первые бойцы ССО появились в Сирии еще до официального ввода туда российских войск. Сейчас известно, что "вежливые люди" занимались наведением авиации на объекты джихадистов. Об этом неоднократно говорил Владимир Путин. Уникальной операцией стало спасение в 2015 году штурмана фронтового бомбардировщика, сбитого турецкими ВВС. Тогда при помощи местных сирийских отрядов пилот был найден и эвакуирован.

Подразделения ССО участвовали и непосредственно в боевых действиях. Проводили ночные рейды на объекты и пункты управления боевиков. Активно работали снайперы и группы, вооруженные противотанковыми ракетными комплексами.

В сирийских соцсетях появилось несколько видеороликов, запечатлевших российских "вежливых людей", действовавших совместно с отрядами правительственных сил САР. В целом, как и военные советники, спецподразделения оказались максимально задействованы в наземных операциях и работали в контакте с сирийскими военнослужащими.

Официально признана гибель только одного бойца Сил специальных операций – Александра Прохоренко. Но на различных информационных ресурсах было опубликовано несколько расследований, посвященных потерям "вежливых людей" в Сирии. Сколько на самом деле бойцов ССО погибли, выполняя служебный долг, пока остается секретной информацией.

Российские военные советники появились в Сирии с первого дня операции. Это офицеры и контрактники мотострелковых, танковых, разведывательных и десантных частей и подразделений ВС РФ. Им ставилась задача обучения местных военных. Советники действовали и при штабах бригад, дивизий и корпусов вооруженных сил Сирии.

В одном из репортажей ВГТРК была подробно показана работа штабных советников в районе Дейр эз-Зора. Российские офицеры занимались планированием ударов авиации, передавали координаты объектов, назначали наряд сил, анализировали данные с беспилотников.

О тех, кто действовал непосредственно с сирийскими военнослужащими на линии фронта, известно достаточно мало. Об эффективности их работы можно судить только по соцсетям. Как утверждают сирийцы, российские военные не только помогали им, но порой и участвовали в боестолкновениях.

Именно из социальных сетей стало известно о гибели российского офицера-десантника в боях в районе Пальмиры. Минобороны признало еще несколько потерь военных советников. В частности, в сентябре этого года в результате минометного обстрела в районе Дейр эз-Зора погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов. А год назад под Алеппо – полковник Руслан Галицкий.

На основании имеющихся сведений можно сделать очень лестный для нашей армии вывод. Мы развернули в Сирии небольшую наземную группировку – даже с учетом военных советников масштаб участия российских сухопутных сил очень мал. Но несмотря на это, ВС РФ при минимальных потерях удалось решить большое количество задач. Основные силы ИГ разгромлены, Хмеймим и Тартус не подверглись ни одному обстрелу. Пальмира, Алеппо и Дейр эз-Зор очищены от мин, в городах налажена нормальная жизнь.

Павел Иванов

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 49 (713) за 20 декабря 2017 года