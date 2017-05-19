Путин: в обеспечении обороноспособности страны должен быть задействован научный потенциал
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Владимир Путин и Сергей Шойгу
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
Речь идет о тех, кто обеспечит Вооруженным силам РФ возможность адекватного реагирования на существующие и возможные перспективные вызовы
СОЧИ, 19 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с министром обороны Сергеем Шойгу, военачальниками и руководством оборонных предприятий перспективы создания технического задела на основе новейших технологий. Об этом глава государства сообщил в ходе итоговой встречи, которая завершает серию "оборонных" совещаний.
"Сегодня предлагаю сосредоточиться на вопросах создания перспективного технического задела на основе прорывных технологий, - сказал Путин. - Сейчас только с министром обороны некоторые аспекты этих проблем обсуждали". По словам президента, на предстоящем совещании будут обсуждены вопросы выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Российский лидер подчеркнул, что "в обеспечении обороноспособности государства должен быть в полной мере задействован интеллектуальный потенциал всего научного сообщества", иными словами, всех тех, кто обеспечит Вооруженным силам РФ возможность адекватного реагирования на существующие и возможные перспективные вызовы и риски военной безопасности России.
Путин поблагодарил всех тех, кто принял участие в этом цикле обсуждений, посвященном укреплению Вооруженных сил и промышленности, нацеленный на решение соответствующих задач.
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19.05.2017
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