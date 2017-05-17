Турецкая бронетехника на выставке IDEF-2017. Часть 4: Nurol Makina



Легкая бронированная машина Ilgaz II разработки турецкой компании Nurol Makina в экспозиции выставки IDEF-2017. Машина, предположительно, выполнена на коммерческом шасси Ford F350/D550. Представленный образец был оснащен подъемно-мачтовым устройством с электронно-оптическим модулем наблюдения и щитовой установкой с 7,62-мм пулеметом. Стамбул (Турция). 10.05.2017

Источник: bmpd Легкая бронированная машина Ilgaz II разработки турецкой компании Nurol Makina в экспозиции выставки IDEF-2017. Машина, предположительно, выполнена на коммерческом шасси Ford F350/D550. Представленный образец был оснащен подъемно-мачтовым устройством с электронно-оптическим модулем наблюдения и щитовой установкой с 7,62-мм пулеметом. Стамбул (Турция). 10.05.2017Источник: bmpd

C 9 по 13 мая 2017 года в Стамбуле (Турция) проходила 13-я международная выставка оборонной промышленности International Defence Industry Fair 2017 (IDEF-2017), ставшая прежде всего крупнейшим смотром интенсивно развивающейся турецкой оборонной промышленности.

На выставке основными производителями бронетанковой техники Турции была представлена широкая гамма производимых ими или только предложенных на рынок либо находящихся на этапе разработки образцов бронированных машин.

Первая, вторая и третья части репортажа - здесь, здесь и здесь.

Уже известная на рынке бронетехники турецкая компания Nurol Makina ve Sanayi A.?. (входящая в состав холдинга Nurol) центральным объектом своей экспозиции на IDEF-2017 сделала впервые презентованную легкую бронированную машину NMS (как можно понять, лапидарная аббревиатура от Nurol Makina ve Sanayi) с колесной формулой 4х4 и полной боевой массой до 10 тонн. Машина NMS позиционируется в качестве конкурента машинам Cobra и Cobra II компании Otokar, упор в конструкции NMS сделан на сочетание высокой подвижности с достаточной вместимостью.

Вместимость машины NMS до девяти человек, баллистическая защита в базовом варианте заявлена на уровне всего STANAG 4569 Level 1 с возможностью усиления. При этом используется мощный дизель двигатель в 300 л.с., подвеска полностью независимая, скорость по шоссе до 140 км/ч, запас хода до 700 км. На выставке образец NMS демонстрировался с модной у турок подъемной мачтой с оптико-электронной станцией и с дистанционно управляемым модулем с 12,7-мм пулеметом.

(с) bmpd

Также Nurol Makina представила свои уже известные бронированные машины с колесной формулой 4х4 Ejder Yalç?n и Ilgaz. Машина Ejder Yalç?n класса MRAP полной боевой массой до 14 тонн имеет вместимость 11 человек и весьма неплохой заявляемый уровень защиты STANAG 4569 Level 4а/3b. Кузов имеет модульную конструкцию и при реконфигурации позволяет размещать до 4 тонн полезной нагрузки. В 2014 году первые 11 серийных машин Ejder Yalç?n были поставлены турецкой полиции, а в августе 2016 года турецкая армия законтрактовала 50 машин Ejder Yalç?n в модификации TTZA с пулеметными модулями Aselsan SARP, в качестве своего рода облегченного MRAP, поставки должны были быть начаты с конца 2016 года.

Более легкий бронеавтомобиль Ilgaz впервые выставлялся в новой модификации Ilgaz II (боевая масса 7,5 тонн с возможностью наращивания до 8,8 тонн). Если Ilgaz I был выполнен на коммерческом шасси Toyota, то Ilgaz II - предположительно, на шасси пикапа Ford F350/F550. Статус машин Ilgaz неясен, возможно они находятся в малосерийном (штучном) производстве для турецких силовых структур. Известно о заключении контракта на поставку небольшой партии машин Ilgaz II в некую страну "Восточной Африки".

Бронированная машина Ejder Yalç?n класса MRAP разработки турецкой компании Nurol Makina в экспозиции выставки IDEF-2017. Представленный образец был выполнен в варианте TTZA для турецкой армии и оснащен дистанционно управляемым боевым модулем Aselsan SARP с 7,62-мм пулеметом. Стамбул (Турция). 10.05.2017 (с) bmpd

Легкая бронированная машина Ilgaz II разработки турецкой компании Nurol Makina в экспозиции выставки IDEF-2017. Машина, предположительно, выполнена на коммерческом шасси Ford F350/D550. Представленный образец был оснащен подъемно-мачтовым устройством с электронно-оптическим модулем наблюдения и щитовой установкой с 7,62-мм пулеметом. Стамбул (Турция). 10.05.2017 (с) bmpd

Также на IDEF-2017 компания Nurol Makina представила информацию о разработанном ею защищенном автомобиле Ejder Kunter, представляющем собой по сути модульный кунг-бронекорпус для монтажа на коммерческие грузовые автомобили с колесной формулой 4х4, 6х4 и 6х6.

Интересно, что на IDEF-2017 компания Nurol Makina не выставляла своих бронетранспортеров Ejder (и его модифицированный вариант Ejder II) с колесной формулой 6х6, отсутствовало упоминание о них и в рекламных и информационных материалах фирмы, что может свидетельствовать о прекращении их маркетинга. Как известно, единственным заказчиком БТР Ejder осталась Грузия, приобретшая суммарно до 90 машин.