Турецкая бронетехника на выставке IDEF-2017. Часть 1: Otokar

C 9 по 13 мая 2017 года в Стамбуле (Турция) проходила 13-я международная выставка оборонной промышленности International Defence Industry Fair 2017 (IDEF-2017), ставшая прежде всего очередным масштабным смотром активно развивающейся турецкой военной промышленности.

На выставке IDEF-2017 основными производителями бронетанковой техники Турции снова была представлена широкая гамма производимых ими или только предложенных на рынок либо находящихся на этапе разработки образцов бронированных машин. В то же время по сравнения с предыдущей выставкой IDEF-2015 количество дебютировавших турецких новинок в этом сегменте было меньшим.

Модернизированный прототип танка Altay AHT в экспозиции турецкой компании Otokar на выставке IDEF-2017. Cтамбул (Турция), 10.05.2017 (с) bmpd

Как и ранее, наиболее значительную экспозицию представил самый именитый турецкий производитель бронетехники - компания Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi (контролируемая турецким холдингом Koç). Otokar убедительно продемонстрировала данное свое положение головной ролью компании в программе разработки турецкого национального основного танка Altay. Тем не менее, к настоящему времени программа Altay находится в "подвешенном положении" в силу комплекса технических и политических причин. Решение турецкого военно-политического руководства о начале серийного производства танка Altay и определении головного подрядчика (или подрядчиков) этого производства все время откладывается. Распространявшиеся слухи, что контракт на серийное производство первой партии Altay может быть подписан на IDEF-2017 в итоге не подтвердились, Следует отметить, что затягивание с контрактацией серийного производства Altay ведет к тому, что первые серийные машины будут поставлены не ранее 2020 года.

На IDEF-2017 Otokar представила оба изготовленных прототипа танка Altay, один из которых демонстрировался в новом "накидочном" маскировочном комплекте. Однако наибольшее внимание привлек другой прототип, выставленный в модифицированном варианте Altay AHT (Asimetrik Harp Tanki - танк ассиметричной войны). Данный вариант модернизации, как утверждается, был разработан и реализован Otokar в инициативном порядке в течении шести месяцев по результатам изучения опыта применения (достаточно печального) танков турецкой армии в ходе турецкой операции "Щит Евфрата" в Сирии, начатой в августе 2016 года. Вариант модернизации АНТ предназначен для оптимизации применения танков в городских условиях и против "иррегулярного" противника, и ориентирован прежде всего на улучшение защищенности и "ситуационной осведомленности". Однако пока неясно, будут ли решения по данной модернизации в полной мере интегрированы на серийных танках Altay.

Танк Altay AHT имеет установленный комплект динамической защиты "последнего поколения" (разработчик не назван) для усиления передней проекции и бортов корпуса и башни. Задняя часть корпуса и башни защищена решетчатыми экранами. Усилена противоминная защита днища. На танке установлены четыре детектора предупреждения о лазерном облучении с автоматической системой постановки дымовой завесы, использующей 24 дымовых гранатомета калибра 76 мм (в том числе восемь - в управляемом блоке). Командир танка может осуществлять наблюдение при нахождении танка в укрытии, с помощью системы Yamgoz, представляющей собой телескопическую выдвижную мачту с тепловизором и лазерным дальномером. На танке применена также система кругового обозора с дневными и тепловизионными камерами, изображение с которых выводится на дисплеи всех членов экипажа.

Также на Altay AHT штатно установлены акустическая система обнаружения стрелкового огня, система радиоподавления фугасов, система защиты от ОМП, система кондиционирования. На крыше башни дистанционно управляемый боевой модуль с 12,7-мм пулеметом перенесен вперед, причем модуль способен автоматически наводиться системой обнаружения стрелкового огня. Также на танке установлен бульдозерный отвал для удаления препятствий.

Модернизированный прототип танка Altay AHT в экспозиции турецкой компании Otokar на выставке IDEF-2017. Cтамбул (Турция), 10.05.2017 (с) bmpd

Прототип танка Altay, оснащенный новым маскировочным комплектом-накидкой, в экспозиции турецкой компании Otokar на выставке IDEF-2017. Cтамбул (Турция), 10.05.2017 (с) bmpd

Также Otokar представила уже известную гамму своих бронированных машин. Всего Otokar продемонстрировала 15 бронеобъектов, однако при этом, что интересно, отсутствовала бывшая "гвоздем" экспозиций компании на выставках IDEF-2013 и IDEF-2015 гусеничная боевая машина пехоты Tulpar.

MRAP'оподобная легкая бронированная машина Otokar Ural, закупаемая турецкими силовыми структурами, была представлена в экспозиции выставки IDEF-2017 в варианте для сил безопасности. Cтамбул, 10.05.2017 (с) bmpd

Новинкой IDEF-2017 стал разработанный Otokar в инициативном порядке грузовой вариант бронированной машины Ural, способный транспортировать в том числе 1500-литровую мягкую емкость для воды или топлива. Cтамбул, 10.05.2017 (с) bmpd

Широко известная легкая бронированная машина Otokar Cobra в пятидверном варианте и c пулеметным боевым модулем Otokar Keskin UKKS в экспозиции выставки IDEF-2017. Cтамбул, 10.05.2017 (с) bmpd

Легкая бронированная машина Otokar Cobra II в экспозиции выставки IDEF-2017. В отличие от прежней выставки, где Cobra II демонстрировалась с вооружением в виде дистанционно управляемой пулеметной турели Otokar ÜÇOK, теперь эта машина выставлена с известным пулеметным боевым модулем Aselsan SAPR. Несмотря на название, конструктивно более крупная и тяжелая машина Cobra II имеет мало общего с первой Cobra. Cтамбул, 10.05.2017 (с) bmpd

Легкие бронированные машины Otokar Cobra и Cobra II рядом (в сравнении) в экспозиции выставки IDEF-2017. Cтамбул, 10.05.2017 (с) bmpd

Разведывательный вариант легкой бронированной машины Otokar Cobra II в экспозиции выставки IDEF-2017. Машина оснащена двумя подъемно-мачтовыми устройствами с РЛС наземной разведки и оптико-жлектронной станцией. Cтамбул, 10.05.2017 (с) bmpd

Бронированная машина Otokar Kaya II класса MRAP с колесной формулой 4х4 - модифицированный вариант представленной еще несколько лет назад, но так и оставшейся малосерийной машины Otokar Kaya, выполненной на шасси Unimog 5000. Cтамбул, 10.05.2017 (с) bmpd

Новый вариант бронетранспортера Otokar ARMA в варианте с колесной формулой 6х6, оснащенный дистанционно управляемым боевым модулем Otokar Keskin Dual RWS с 40-мм автоматическим гранатометом и 7,62-мм пулеметом. Cтамбул, 10.05.2017 (с) bmpd

Бронетранспортер Otokar ARMA в варианте с колесной формулой 6х6 в уже известной конфигурации с одноместной башней Otokar Bozok MKT-12.7 с 12,7-мм пулеметом М2НВ в экспозиции выставки IDEF-2017.Cтамбул, 10.05.2017 (с) bmpd

Бронетранспортер Otokar ARMA 8x8 в варианте с колесной формулой 8x8 с двухместной башней Otokar Mizrak-30 с 30-мм пушкой Orbital ATK Bushmaster в экспозиции выставки IDEF-2017. Cтамбул, 10.05.2017 (с) bmpd

Бронетранспортер Otokar ARMA 8x8 в варианте с колесной формулой 8x8 в исполнении с новым дистанционно управляемым боевым модулем Otokar Mizrak S с 30-мм пушкой Orbital ATK Bushmaster в экспозиции выставки IDEF-2017. Cтамбул, 10.05.2017 (с) bmpd

В виде модели демонстрировался бронетранспортер Rabdan - вариант БТР Otokar ARMA с колесной формулой 8х8, оснащенный боевым отделением российской БМП-3. Машина планируется к производству для армии ОАЭ компанией Al-Jasoor, представляющей собой совместное предприятие Otokar и эмиратской компании Heavy Vehicles industries (HVI), входящей в состав эмиратского холдинга Tawazun. Cтамбул, 10.05.2017 (с) bmpd

Хотя БМП Tulpar в экспозиции IDEF-2017 отстуствовала, однако Otokar снова выставила самоходный противотанковый ракетный комплекс Tulpar-S, разработанный для участия в тендере турецкой армии на закупку 184 самоходных ПТРК на гусеничном шасси (Otokar была признана победительницей тендера и в 2016 году получила контракт на поставку 184 машин, хотя данные об их серийном производстве пока отсутствуют). Tulpar-S оснащен четырехзарядной пусковой установкой российского ПТРК "Корнет-Э" или перспективного турецкого ПТРК OMTAS. Хотя шасси именуется Tulpar, оно не аналогично одноименной БМП, а представляет собой более легкую (боевая масса до 15-18 т против 32-42 т у БМП) и короткую (пять катков вместо семи в шасси у БМП) платформу, объединенную с БМП Tulpar только рядом узлов, и, возможно, моторно-трансмиссионным отделением (Tulpar-S оснащен дизельным двигателем MTU и автоматической трансмиссией Renk HSWL 106, которые, видимо, станут штатной комплектацией и для БМП Tulpar). Платформа Tulpar-S предлагается также в качестве гусеничного бронетранспортера. Cтамбул, 10.05.2017 (с) bmpd