Турецкая бронетехника на выставке IDEF-2017. Часть 3: компания ВМС

C 9 по 13 мая 2017 года в Стамбуле (Турция) проходила 13-я международная выставка оборонной промышленности International Defence Industry Fair 2017 (IDEF-2017), ставшая прежде всего крупнейшим смотром интенсивно развивающейся турецкой оборонной промышленности.

На выставке основными производителями бронетанковой техники Турции была представлена широкая гамма производимых ими или только предложенных на рынок либо находящихся на этапе разработки образцов бронированных машин.

Первая и вторая части репортажа - здесь и здесь.

Новая бронированная машина Vuran класса MRAP разработки турецкой компании ВМС в экспозиции выставки IDEF-2017. Представленный образец был оснащен дистанционно управляемым боевым модулем Aselsan SARP с 7,62-мм пулеметом. Стамбул (Турция). 10.05.2017 (с) bmpd

Весьма активной на выставке IDEF-2017 была турецкая компания BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.?. (изначально возникшая в 1964 году как турецкий филиал British Motor Corporation, а с 1989 года длительное время контролировавшаяся частным холдингом Çukurova) после недавнего кризиса и банкротства переживает возрождение. ВМС перешла под контроль группы ES Mali Yatirim ve Danismanlik A.S. влиятельного турецкого олигарха Эдхема Санджака, близкого к президенту Турции Р.Т. Эрдогану, а теперь и катарских инвесторов (в 2015 году 49% акций ВМС были проданы Э.Санджаком за около 300 млн долл катарскому государственному инвестиционному фонду QAFIC). Компания, ранее не справлявшаяся с производством для турецкой армии своей первой бронированной машины класса MRAP Kirpi, теперь получила новые государственные и экспортные заказы, венцом которых стал недавний огромный контракт на поставку Катару 1500 новых бронированных машин Amazon класса MRAP. Более того, лоббируемая Санджаком ВМС претендует теперь и на организацию серийного производства турецкого танка Altay, предполагая отобрать хотя бы часть заказа на серийные танки у его разработчика компании Otokar. Для реализации всех этих заключенных контрактов и амбициозных замыслов создается новая крупная производственная площадка ВМС по выпуску бронетехники в Сакарья-Карасу в рамках совместного предприятия RBSS, образованного BMC (49% участия), германской группой Rheinmetall (10%) и малайзийской компанией Etika Strategi (41%) (cейчас главный завод ВМС находится в Пинарбаси в Измире, и после переноса производства бронетехника в Сакарья-Карасу, в Измире планируется оставить только выпуск коммерческого транспорта).

ВМС представила на выставке IDEF-2017 всю свою обновленную и ребрендированную гамму МRAP'оподбных машин с колесной формулой 4х4 - более легкий Amazon, "средний" Vuran (появившийся только в 2016 году, до этого индекс Vuran использовался для первого варианта нынешнего Amazon) и модернизированный вариант основной серйиной бронемашины компании Kirpi (был представлен в медицинском варианте). Также выставлялся Kipri в своем нынешнем облике, серийно производимом с 2010 года. Интересно, что продемонстрированный ранее вариант Kipri с колесной формулой 6х6 теперь отстуствовал.

Уже нащумевший в связи с катарским мегазаказом бронеавтомобиль ВМС Amazon был представлен в экспозиции в варианте с подъемно-мачтовым устройством с электронно-оптической системой разведки и с РЛС обнаружения наземных целей ACAR (все разработки Aselsan), а также с установленной на крыше корпуса впервые демонстрируемой установкой поражающего лазера разработанного под эгидой турецкого института TÜB?TAK. Волоконно-оптический лазер мощностью 1 кВт, как утверждается, способен эффективно поражать БЛА и наземные взрывные устройства на дистации до 500 м. Лазер якобы уже прошел наземные испытания, и теперь предполагается к испытаниям в авиационном и корабельном вариантах.

Максимаяльная боевая масса Amazon, согласно проспекту ВМС, составляет 12,5 тонн, вместимость семь человек. Используется мощный дизельный двигатель Cimmins ISB 360 в 360 л.с. и автоматическая трансмиссия Allison 3200 SP. Как уже говорилось Amazon является переработанным вариантом ранее представлявшейся ВМС в нескольких вариациях 10-тонной машины с прежним названием Vuran (MPAV), которая, в свою очередь, была разработкой под названием Hurricane небольшой израильской компании Hatehof (ныне Carmor), на которую ВМС выкупила права.

Помимо заказа на 1500 машин Amazon от Катара, 35 первых серийных машин Amazon были заказаны в 2016 году управлением специальных операций МВД Турции (которые конвертировали в них свой изначальный заказ на 60 Vuran MPAV), с поставкой с апреля 2017 года (однако пока что информация о начале серийных поставок Amazon не проходила).

Бронированная машина Amazon класса MRAP разработки турецкой компании ВМС в экспозиции выставки IDEF-2017. Представленный образец был оснащен подъемно-мачтовым устройством с электронно-оптической системой разведки и с РЛС обнаружения наземных целей ACAR (все разработки Aselsan) и с установленной на крыше корпуса установкой 1-кВт поражающего лазера, разработанного под эгидой турецкого института TÜB?TAK. Стамбул (Турция). 10.05.2017 (с) bmpd

В свою очередь, название Vuran перекочевало на новый бронеавтомобиль класса MRAP разработки ВМС, представленный в 2016 году и позиционируемый как "средний" между машинами ВМС Amazon и Kirpi. Максимая боевой вес нового Vuran 18,5 тонн, вместимость 9-11 человек. Двигатель Cimmins ISL мощностью в 375 л.с., используемый также на обеих вариантах машины Kirpi. Данные о заказах на Vuran пока что отстутствуют.

Новая бронированная машина Vuran класса MRAP разработки турецкой компании ВМС в экспозиции выставки IDEF-2017. Представленный образец был оснащен дистанционно управляемым боевым модулем Aselsan SARP с 7,62-мм пулеметом. Стамбул (Турция). 10.05.2017 (с) bmpd

Серийно выпускаемая ВМС уже хорошо известная бронированная машина Kirpi, имеющая полную боевую массу до 20 тонн и вместимость до 15 человек, тоже, как известно, изначально была разработана израильской фирмой Hatehof под обозначением Navigator. К настоящему времени ВМС уже смогла преодолеть проблемы с выпуском Kirpi, и поставила все 468 заказанных машин турецкой армии и 200 единиц турецкой жандармерии, а также 40 машин в Тунису и десять - в Туркмению. Сообщается, что сейчас компания располагает контрактами на поставку еще 329 Kirpi турецкой армии (с началом поставок с 2017 году), еще 101 - Тунису, 40 - Катару и неназываемого количества (более 100) Пакистану.

В конце 2016 года глава ВМС Этем Санкак заявил, что этому времени в боевых условиях произошло 60 подрывов машин Kirpi турецкой армии и жандармерии, при этом якобы погибло только двое военнослужащих - в машине с открытой задней дверью.

На IDEF-2017 ВМС продемонстрировала также раскладной противоминный манипулятор для установки на машины Kirpi.

Серийная бронированная машина Kirpi класса MRAP разработки турецкой компании ВМС в экспозиции выставки IDEF-2017. Представленный образец был оснащен дистанционно управляемым боевым модулем Aselsan SARP с 12,7-мм пулеметом. Стамбул (Турция). 10.05.2017 (с) bmpd

Опытный образец обновленного варианта машины Kirpi, впервые продемонcтрированный в 2016 году, выставлялся все в том же медицинском исполнении (Kirpi Ambulans).

Модернизированный вариант бронированной машины Kirpi класса MRAP разработки турецкой компании ВМС в экспозиции выставки IDEF-2017. Машина выставлена в в медицинском исполнении (Kirpi Ambulans). Стамбул (Турция). 10.05.2017 (с) bmpd