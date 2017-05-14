Турецкая бронетехника на выставке IDEF-2017. Часть 2: FNSS

C 9 по 13 мая 2017 года в Стамбуле (Турция) проходила 13-я международная выставка оборонной промышленности International Defence Industry Fair 2017 (IDEF-2017), ставшая прежде всего крупнейшим смотром интенсивно развивающейся турецкой оборонной промышленности.

На выставке основными производителями бронетанковой техники Турции была представлена широкая гамма производимых ими или только предложенных на рынок либо находящихся на этапе разработки образцов бронированных машин.

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Второй по масштабу после компании Otokar экспозицией бронетанковой техники собственной разработки на выставке IDEF-2017 уже традиционно была представлена турецкая компания FNSS Savunma Sistemleri - совместное предприятие турецкого холдинга Nurol и корпорации BAE Systems, изначально созданное для производства для турецкой армии боевых машин пехоты AIFV разработки американской FMC Corporation (последняя затем была поглощена американской корпорацией United Defense, а затем United Defense была приобретена BAE Systems). В последние полтора десятилетия FNSS Savunma Sistemleri пытается расширить сферу действия на практически все классы бронетехники, ранее используя схему приобретения разработок у небольших зарубежных компаний, а теперь пробуя свои силы в самостоятельных проектах.

Прототип новой боевой машины пехоты Kaplan-30 разработки турецкой компании FNSS Savunma Sistemleri в экспозиции выставки IDEF-2017. Машина оснащена двухместной башней собственной разработки FNSS Teber-30 с 30-мм автоматической пушкой Orbital ATK Armament Systems Mk 44. Стамбул, 10.05.2017 (с) bmpd

Главной новинкой, представленной FNSS Savunma Sistemleri на IDEF-2017, стала "средняя" гусеничная боевая машина пехоты нового поколения Kaplan-30 в классе боевого веса 30 тонн, также обозначаемая как Next Generation Armoured Fighting Vehicle (NGAFV). Машина конструктивно отличается от представленной на IDEF-2015 более легкой БМП Kaplan-20 (в классе боевого веса 20-24 тонн) и имеет новую шестикатковую ходовую часть, возможно, общую с также демонстрировавшейся на IDEF-2015 БМП ACV-30. Машина Kaplan-30 оснащена также впервые презентованной FNSS двухместной башней собственной разработки Teber-30, имеющей 30-мм автоматическую пушку Orbital ATK Armament Systems Mk 44 и спаренный 7,62-мм пулемет. Система управления огнем дублированная у обоих членов расчета башни, командир имеет панорамный прицел. Опционально возможна установка пушек калибром 35 и 40 мм. На представленном первом прототипе Kaplan-30 башня Teber-30 выполнена двухместной, однако заявлено создание и полностью дистанционно управляемого варианта башни, установленного на прототипе БМП Kaplan-20.

БМП Kaplan-30 оснащена модульной защитой нового типа и усиленной противоминной защитой. Десант шесть человек в варианте с двухместной башней Teber-30, и восемь человек - с дистанционно управляемым вариантом башни. В отличие от Kaplan-20, машина не плавающая.

Прототип новой боевой машины пехоты Kaplan-30 разработки турецкой компании FNSS Savunma Sistemleri в экспозиции выставки IDEF-2017. Машина оснащена двухместной башней собственной разработки FNSS Teber-30 с 30-мм автоматической пушкой Orbital ATK Armament Systems Mk 44. Стамбул, 10.05.2017 (с) bmpd

Презентация двухместной башни собственной разработки FNSS Teber-30, оснащенной 30-мм автоматической пушкой Orbital ATK Armament Systems Mk 44. Стамбул, 10.05.2017 (с) bmpd

Как уже сообщал наш блог, еще одной новинкой, официально презентованной FNSS на IDEF-2017, стал первый прототип своей постройки "среднего танка" Kaplan MT (Medium Tank), в классе боевого веса 35 тонн, создаваемого по программе Modern Medium Weight Tank (MMWT) совместно с,индонезийским государственным оборонно-промышленным объединением PT Pindad в соответствии с подписанным обеими компаниями соглашением в 2014 году, Танк фактически выполнен на шасси упомянутой БМП Kaplan-30 с установкой бельгийской башни CMI Defence CT-CV с оснащенной дульным тормозом 105-мм нарезной пушкой CMI Defence. Главным заказчиком танка должны выступить вооруженные силы Индонезии.

Изготовленный турецкой компанией FNSS первый прототип турецко-индонезийского "среднего танка" Kaplan 30 (MMWT) в экспозиции выставки IDEF-2017. Стамбул, 10.05.2017 (с) bmpd

В тоже время прототип представленной еще на прошлой выставке IDEF-2015 плавающей БМП Kaplan-20, позиционируемой FNSS в качестве замены производившихся компанией БМП AIFV (ACV) 15-18-тонного класса, на IDEF-2017 не выставлялся. Фактически статус программы Kaplan-20 сейчас неясен. Прототип БМП был оснащен дистанционно управляемым вариантом башни собственной разработки FNSS Teber-30, имеющим 30-мм автоматическую пушку Orbital ATK Armament Systems Mk 44 и спаренный 7,62-мм пулемет (фактически данный модуль на прототипе выглядел как макетный).

На IDEF-2017 вместо этого был представлен прототип разработанного FNSS на основе шасси Kaplan-20 гусеничного бронетранспортера Kaplan LAWC-T (Light Armoured Weapon Carrier - Tracked), планируемого также для использования в качестве самоходного ПТРК и разведывательной машины. Представленный прототип Kaplan LAWC-T оснащен пулеметным дистанционно управляемым модулем Aselsan SAPR.

Прототип гусеничного бронетранспортера Kaplan LAWC-T на базе новой боевой машины пехоты Kaplan-20 разработки турецкой компании FNSS Savunma Sistemleri в экспозиции выставки IDEF-2017. Машина оснащена пулеметным дистанционно управляемым модулем Aselsan SAPR[i]. [/i]Стамбул, 10.05.2017 (с) bmpd

Также FNSS продемонстрировала вариант своей хорошо известной БМП ACV-15 (AIFV), в модернизированном исполнении, в духе усвоения последних уроков, полученных турецкой армией в Сирии - с усиленной защищенностью и "ситуационной осведомленностью". Модернизированный образец оснащен усиленной противоминной и баллистической защитой, противоударными креслами экипажа и десанта, усиленной подвеской. Установлены система кругового обзора с телекамерами, система защиты от ОМП, система кондиционирования, система засечки стрелкового огня, дублированная система автоматического пожаротушения. Вместо одноместной башни Sharpshooter с 25-мм пушкой установлен пулеметный дистанционно управляемый модуль разработки FNSS с 12,7-мм пулеметом М2. С одного борта представленный на выставке образец БМП был дополнительно оснащен сетчатым защитным экраном разработки британской QinetiQ. Данный пакет модернизации FNSS предлагает всем эксплуатантам БМП семейства AIFV.

Прототип модернизированной боевой машины пехоты ACV-15 (AIFV), представленный турецкой компанией FNSS Savunma Sistemleri в экспозиции выставки IDEF-2017. Машина оснащена пулеметным дистанционно управляемым модулем FNSS[i]. [/i]Стамбул, 10.05.2017 (с) bmpd

В сегменте колесной бронетехники, как обычно, FNSS представляла семейство постоянно модифицируемых колесных бронированных машин Pars, являющегося деривациями семейства машин американской компании GPV, не нашедших в свое время спроса на рынке, и в начале 2000-х годов приобретенного турецкой компанией.

До самого последнего времени единственным успехом FNSS в продвижении машин Pars на рынке стала поставка и организация лицензионного производства варианта БТР Pars 8x8 в Малайзии, где он обозначается AV-8 Gempita. Министерство обороны Малайзии в апреле 2010 года подписало контракт стоимостью около 2,4 млрд долл на приобретение 257 модифицированных БТР Pars 8х8 под обозначением AV-8 в 12 различных модификациях с малайзийским оборонным объединением DEFTECH (входящим в состав контролируемого государством холдинга DRB-HICOM Berhad), выступающим в качестве головного подрядчика. В феврале 2011 года DEFTECH заключило контракт стоимостью около 600 млн долл с FNSS на проведение соответствующих НИОКР и поставку с FNSS машинокомплектов AV-8 для сборки машин на предприятии в Пекане в Малайзии. Предусматривается высокая степень локализации производства AV-8 в Малайзии, что и привело к чрезвычайно большой стоимости программы. Всего к 2018 году малайзийской армии в числе 257 заказанных единиц должно быть поставлено 114 линейных БТР с одноместной башней Sharpshooter производства FNSS с 25-мм автоматической пушкой ATK М242 Bushmaster, 54 БТР с двухместной башней разработки южноафриканской группы Denel с 30-мм пушкой и ПТРК Denel Ingve, десять БТР с дистанционно управляемыми турелями с 12,7-мм пулеметами, восемь 120-мм самоходных минометов, а также машины еще восьми различных вариантов.

Первый прототип AV-8 (с одноместной башней Sharpshooter) был изготовлен FNSS в 2011 году и поставлен в Малайзию в августе 2012 года, затем были поставлены еще 12 БТР изготовления FNSS. В декабре 2014 года состоялось открытие сборочного производства DEFTECH AV-8 в Пекане. где тогда же были сданы первые 12 собранные машин, а на 2015 год была запланирована сборка там еще 67 машин. Одна из машин AV-8 с одноместной башней Sharpshooter изготовления FNSS и была выставлена на IDEF-2015.министерство обороны Малайзии в апреле 2010 года подписало контракт стоимостью около 2,4 млрд долл на приобретение 257 БТР модифицированных Pars под обозначением AV-8 в 12 различных модификациях с малайзийским оборонным объединением DEFTECH (входящим в состав контролируемого государством холдинга DRB-HICOM Berhad), выступающим в качестве головного подрядчика. В феврале 2011 года DEFTECH заключило контракт стоимостью около 600 млн долл с FNSS на проведение соответствующих НИОКР и поставку с FNSS машинокомплектов AV-8 для сборки машин на предприятии в Пекане в Малайзии. Предусматривается высокая степень локализации производства AV-8 в Малайзии, что и привело к чрезвычайно большой стоимости программы. Всего к 2018 году малайзийской армии в числе 257 заказанных единиц должно быть поставлено 114 линейных БТР с одноместной башней Sharpshooter производства FNSS с 25-мм автоматической пушкой ATK М242 Bushmaster, 54 БТР с двухместной башней разработки южноафриканской группы Denel с 30-мм пушкой и ПТРК Denel Ingve, десять БТР с дистанционно управляемыми турелями с 12,7-мм пулеметами, восемь 120-мм самоходных минометов, а также машины еще восьми различных вариантов.Первый прототип AV-8 (с одноместной башней Sharpshooter) был изготовлен FNSS в 2011 году и поставлен в Малайзию в августе 2012 года, затем были поставлены еще 12 БТР изготовления FNSS. В декабре 2014 года состоялось открытие сборочного производства DEFTECH AV-8 в Пекане. где тогда же были сданы первые 12 собранные машин, Как и на IDEF-2015, одна из машин AV-8 с одноместной башней Sharpshooter была выставлена на почетном месте в экспозиции FNSS и на IDEF-2017.

Малайзийский бронетранспортер AV-8 Gempita (вариант Pars 8x8 турецкой компании FNSS) в экспозиции выставки IDEF-2017. Машина оснащена одноместной башней FNSS Sharpshooter с 25-мм автоматической пушкой Orbital ATK М242 Bushmaster. Cтамбул, 10.05.2017 (с) bmpd

На IDEF-2017 компания FNSS презентовала новые варианты семейства бронетранспортеров Pars с колесными формулами 6х6 и 8х8, обозначаемые как Pars III. Отличия от предыдущих версий заключаются главным образом в усилении баллистической и противоминной защиты, что довело полную боевую массу Рars 6x6 до 25 тонн, а Pars 8x8 - до 30 тонн (и последняя лишилась возможности плавать). Внедрена новая подвеска с изменяемым клиренсом, проведена полная цифровизация оборудования, и т.д.

По неофициальным сообщениям, стартовым заказчиком Pars III выступил Оман, заказавший около 40 единиц в вариантах 6х6 и 8х8.

Прототипы бронетранспортеров Pars с колесными формулами 6х6 и 8х8 (последний снимок) нового семейства Pars III турецкой компании FNSS в экспозиции выставки IDEF-2017. Машины оснащены одноместной башней FNSS Saber с 25-мм автоматической пушкой Orbital ATK М242 Bushmaster с двойным питанием. Cтамбул, 10.05.2017 (с) bmpd

Прототипы бронетранспортера Pars с колесной формулой 6x6 турецкой компании FNSS в варианте боевой разведывательной машины Pars 6х6 IZCI. Cтамбул, 10.05.2017 (с) bmpd

Уже ранее демонстрировавшаяся предлагаемая на тендер турецкой армии машина радиационной, химической и биологической разведки FNSS Pars 6x6 КBRN на базе бронетранспортера Pars 6x6. Cтамбул, 10.05.2017 (с) bmpd

Также на IDEF-2017 была продемонстрирована презентованная на предыдущей выставке легкая бронированная машина Pars 4x4, в новом исполнении, которая в значительной мере представляет собой плод самостоятельной разработки FNSS. Новая машина Pars 4x4 серьезно отличается от ранее демонстрировавшегося под обозначением Pars 4x4 аналога машины GPV Sentry 4x4, значительно изменив облик. Новый Pars 4x4 имеет меньшие размеры, меньшую вместимость (всего пять человек вместо 12) и сейчас в некоторой степени похожа на германо-голландскую БРМ Fennek. В конструкцию внедрены элементы противоминной защиты.

В 2016 году FNSS получила контракт SSM на поставку турецкой армии в 2018-2020 годах 76 машин Pars 4x4 в варианте самоходного ПТРК С турецким комплексом OMTAS. Именно в варианте такого самоходного ПТРК Pars 4x4 и был продемонстрирован на IDEF-2017.

Самоходный противотанковый ракетный комплекс с ПТУР OMTAS на базе бронированной машины Pars 4x4 [i]турецкой компании FNSS. Cтамбул, 10.05.2017 (с) bmpd[/i]